Greșeala făcută de mulți români când pleacă de acasă câteva zile iarna. La câte grade este mai bine să lași centrala
Când pleci de acasă câteva zile iarna, reducerea temperaturii poate limita consumul, însă oprirea completă a încălzirii poate expune locuința la răcire excesivă și instalațiile la îngheț. O temperatură ambientală de aproximativ 15–16°C poate fi un reper pentru o locuință goală, dar reglajul trebuie adaptat izolației, temperaturilor exterioare și poziției conductelor.
Temperatura se reglează din termostat, nu din circuitul caloriferelor
Cele 15–16°C se referă la temperatura aerului din locuință, stabilită prin termostatul de cameră. Nu reprezintă temperatura apei care circulă prin calorifere și nici pe cea a apei calde de la robinet.
Diferența contează înainte să modifici setările. Termostatul stabilește când este necesară încălzirea, în timp ce temperatura de tur controlează cât de caldă este apa trimisă de centrală spre instalație.
Pentru absențele de iarnă, recomandările privind protejarea locuinței folosesc inclusiv pragul de 15°C ca măsură de precauție împotriva înghețării conductelor. Valoarea nu garantează însă aceeași temperatură în fiecare colț al casei, mai ales în spațiile neîncălzite sau slab izolate.
Un apartament între alte locuințe încălzite se comportă diferit față de o casă izolată, cu conducte în pod sau în garaj. În condiții de ger ori dacă știi că anumite camere se răcesc mult, poate fi necesară o setare mai ridicată.
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De ce oprirea completă poate crea probleme
Dacă temperaturile exterioare scad suficient, apa din conductele expuse poate îngheța. Riscul depinde de traseul instalației și de protecția țevilor, nu doar de temperatura înregistrată lângă termostat.
De aceea, funcția antiîngheț a centralei nu trebuie confundată cu încălzirea întregii locuințe. Protecția oferită diferă între modele și poate urmări în primul rând temperatura din aparat sau din circuitul monitorizat.
Instrucțiunile producătorului privind protecția la îngheț trebuie verificate înainte de plecare. Pentru ca funcțiile automate să opereze, centrala trebuie să aibă alimentările și condițiile de funcționare cerute în manual.
Scoaterea centralei din priză poate dezactiva protecțiile automate. La fel, închiderea alimentării cu gaz împiedică producerea căldurii atunci când aparatul ar trebui să intervină.
Reducerea temperaturii economisește, dar locuința trebuie protejată
Nu este necesar să menții temperatura obișnuită de confort într-o casă în care nu rămâne nimeni. Reducerea setării termostatului micșorează diferența dintre interior și exterior și limitează pierderile de căldură.
Nici ideea că reîncălzirea la întoarcere anulează automat toate economiile nu este o regulă generală. Consumul depinde de clădire, instalație, durata absenței și condițiile meteo.
Pragul ales trebuie să țină cont și de umezeală. Pe măsură ce aerul și suprafețele se răcesc, pot apărea condiții favorabile condensului, mai ales într-o locuință care avea deja umiditate ridicată.
Înainte de plecare, evită să lași rufe umede la uscat și folosește ventilația prevăzută pentru locuință. Încălzirea redusă nu repară infiltrațiile și nu înlocuiește evacuarea umezelii.
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Ce verifici înainte să pleci
Dacă termostatul are un mod de vacanță, consultă instrucțiunile pentru a vedea ce temperatură menține și când revine la programul obișnuit. Denumirea funcției nu înseamnă că toate sistemele lucrează identic.
Verifică dacă instalația funcționează normal, dacă există erori și dacă presiunea se află în intervalul indicat pentru modelul tău. Nu lăsa pentru după întoarcere o defecțiune cunoscută, mai ales când sunt anunțate temperaturi negative.
La revenire, setează temperatura de confort dorită. Ridicarea termostatului mult peste această valoare nu încălzește automat casa mai repede, ci poate determina continuarea încălzirii peste nivelul necesar.
Pentru o absență de câteva zile, ideea este să reduci consumul păstrând locuința protejată. 15–16°C reprezintă un punct de pornire, nu o temperatură universal sigură pentru orice casă și orice episod de ger.