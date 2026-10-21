Greșeala făcută de mulți români când pleacă de acasă câteva zile iarna. La câte grade este mai bine să lași centrala

Diferența contează înainte să modifici setările. Termostatul stabilește când este necesară încălzirea, în timp ce temperatura de tur controlează cât de caldă este apa trimisă de centrală spre instalație.

Pentru absențele de iarnă, recomandările privind protejarea locuinței folosesc inclusiv pragul de 15°C ca măsură de precauție împotriva înghețării conductelor. Valoarea nu garantează însă aceeași temperatură în fiecare colț al casei, mai ales în spațiile neîncălzite sau slab izolate.

Un apartament între alte locuințe încălzite se comportă diferit față de o casă izolată, cu conducte în pod sau în garaj. În condiții de ger ori dacă știi că anumite camere se răcesc mult, poate fi necesară o setare mai ridicată.

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De ce oprirea completă poate crea probleme

Dacă temperaturile exterioare scad suficient, apa din conductele expuse poate îngheța. Riscul depinde de traseul instalației și de protecția țevilor, nu doar de temperatura înregistrată lângă termostat.

De aceea, funcția antiîngheț a centralei nu trebuie confundată cu încălzirea întregii locuințe. Protecția oferită diferă între modele și poate urmări în primul rând temperatura din aparat sau din circuitul monitorizat.

Instrucțiunile producătorului privind protecția la îngheț trebuie verificate înainte de plecare. Pentru ca funcțiile automate să opereze, centrala trebuie să aibă alimentările și condițiile de funcționare cerute în manual.