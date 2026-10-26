Caloriferul este fierbinte sus și rece jos sau invers. Ce poate însemna și când simpla aerisire nu rezolvă problema
Un calorifer rece în partea de sus și cald jos poate avea aer acumulat, iar aerisirea poate restabili circulația apei. Dacă partea superioară este fierbinte, dar zona de jos rămâne rece, cauza poate fi acumularea de depuneri sau un debit insuficient. Poziția zonei reci oferă un indiciu, însă nu stabilește singură diagnosticul instalației.
Rece sus și cald jos, un semn că poate exista aer
Aerul acumulat în partea superioară a radiatorului împiedică apa să ocupe întregul spațiu disponibil. Caloriferul se încălzește astfel neuniform, iar uneori se aud bolboroseli când pornește încălzirea.
Aceasta este situația în care aerisirea poate ajuta, conform explicațiilor despre aerul acumulat în calorifere. Operațiunea permite evacuarea aerului prin ventilul aflat în partea de sus a radiatorului.
Înainte de intervenție, oprește încălzirea și lasă caloriferul să se răcească. Pregătește o lavetă și un recipient pentru picături, apoi deschide ușor aerisitorul cu cheia potrivită, fără să scoți șurubul.
Aerisitorul se închide când apa începe să curgă constant, după eliminarea aerului. Dacă ai centrală proprie cu instalație presurizată, verifică ulterior presiunea și urmează instrucțiunile producătorului pentru eventualele ajustări.
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Fierbinte sus și rece jos, aerisirea poate să nu ajute
Când partea inferioară rămâne rece, una dintre cauzele frecvente este acumularea de nămol și particule rezultate din coroziune. Acestea se pot depune în radiator și pot îngreuna circulația apei.
În această situație, aerisirea elimină aerul, dar nu îndepărtează depunerile. De aceea, repetarea operațiunii nu rezolvă un blocaj aflat în partea de jos a caloriferului.
Explicațiile tehnice despre caloriferele reci în partea inferioară indică necesitatea verificării și, după caz, a curățării instalației. Metoda potrivită depinde de starea radiatorului, de conducte și de celelalte componente ale sistemului.
Nu decide însă că instalația trebuie spălată doar pentru că radiatorul se încălzește neuniform imediat după pornire. Urmărește dacă zona rece persistă în timpul funcționării și dacă încăperea ajunge la temperatura cerută.
Robineții și circulația apei pot produce simptome asemănătoare
Un robinet închis parțial sau blocat poate limita cantitatea de apă care trece prin calorifer. Verifică mai întâi poziția comenzilor accesibile și dacă robinetul termostatic solicită efectiv încălzirea camerei.
Dacă un singur radiator are probleme, cauza poate fi locală, la robinet sau în interiorul lui. Dacă mai multe calorifere se încălzesc greu ori rămân reci, verificarea trebuie să includă funcționarea întregii instalații.
Printre cauzele posibile se numără presiunea nepotrivită, circulația deficitară și problemele pompei. Un instalator poate stabili și dacă distribuția apei între radiatoare necesită echilibrare.
Evită să modifici la întâmplare toate reglajele sau să mărești continuu temperatura centralei. O setare mai ridicată nu înlătură un robinet blocat și nici depunerile care împiedică trecerea apei.
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Când este necesară verificarea unui instalator
Dacă radiatorul rămâne rece după aerisire și verificarea robinetului, următorul pas este identificarea cauzei. Curățarea poate fi necesară, dar nu orice calorifer care încălzește slab trebuie înlocuit.
Solicită verificarea instalației și dacă trebuie să aerisești frecvent sau observi scurgeri. Un manual tehnic pentru instalații de încălzire recomandă intervenția unui specialist atunci când evacuarea repetată a aerului devine necesară.
Într-un bloc cu încălzire comună, discută cu administratorul dacă problema apare și la vecini sau pe aceeași coloană. Intervențiile asupra instalației comune trebuie coordonate, iar golirea unui radiator nu trebuie confundată cu simpla aerisire.
Demontarea, spălarea și folosirea substanțelor de curățare trebuie adaptate instalației. Locul unde caloriferul rămâne rece te ajută să descrii problema, iar persistența ei și comportamentul celorlalte radiatoare îl ajută pe instalator să găsească soluția.