Caloriferul este fierbinte sus și rece jos sau invers. Ce poate însemna și când simpla aerisire nu rezolvă problema

Aceasta este situația în care aerisirea poate ajuta, conform explicațiilor despre aerul acumulat în calorifere. Operațiunea permite evacuarea aerului prin ventilul aflat în partea de sus a radiatorului.

Înainte de intervenție, oprește încălzirea și lasă caloriferul să se răcească. Pregătește o lavetă și un recipient pentru picături, apoi deschide ușor aerisitorul cu cheia potrivită, fără să scoți șurubul.

Aerisitorul se închide când apa începe să curgă constant, după eliminarea aerului. Dacă ai centrală proprie cu instalație presurizată, verifică ulterior presiunea și urmează instrucțiunile producătorului pentru eventualele ajustări.

Citește și: Ce calorifere trebuie aerisite primele într-o casă. Ordinea care te ajută să elimini aerul din instalație

Fierbinte sus și rece jos, aerisirea poate să nu ajute

Când partea inferioară rămâne rece, una dintre cauzele frecvente este acumularea de nămol și particule rezultate din coroziune. Acestea se pot depune în radiator și pot îngreuna circulația apei.

În această situație, aerisirea elimină aerul, dar nu îndepărtează depunerile. De aceea, repetarea operațiunii nu rezolvă un blocaj aflat în partea de jos a caloriferului.

Explicațiile tehnice despre caloriferele reci în partea inferioară indică necesitatea verificării și, după caz, a curățării instalației. Metoda potrivită depinde de starea radiatorului, de conducte și de celelalte componente ale sistemului.