Cât plătești la curent pentru centrala pe gaz. Calcul pentru 6, 10 și 14 ore de funcționare pe zi
Când calculăm cât ne costă încălzirea unui apartament cu centrală pe gaz, ne uităm aproape întotdeauna la factura de gaze. Centrala are însă nevoie și de electricitate pentru a funcționa. Pompa de circulație, ventilatorul, placa electronică, sistemul de aprindere și afișajul consumă curent, iar într-o lună rece se pot aduna câteva zeci de kWh.
De ce o centrală pe gaz are nevoie de electricitate
Gazul produce energia termică, dar centrala modernă nu poate funcționa fără curent. Energia electrică este necesară pentru componentele care controlează aparatul și pentru cele care pun apa în mișcare prin instalație.
Unul dintre consumatorii importanți este pompa de circulație, care trimite agentul termic prin calorifere sau prin sistemul de încălzire în pardoseală. Centralele în condensare au și ventilator, automatizări, senzori și placa electronică.
Puterea electrică absorbită diferă considerabil de la un model la altul și în funcție de regimul de funcționare. Pentru un calcul orientativ putem lua drept exemplu o putere medie de 100 W în perioadele în care echipamentele electrice relevante funcționează. 100 W înseamnă 0,1 kW.
Cât consumă dacă funcționează 10 ore pe zi
Să presupunem că, într-o perioadă rece, centrala acumulează echivalentul a 10 ore pe zi de funcționare la un consum electric mediu de 100 W. Calculul este simplu: 0,1 kW x 10 ore = 1 kWh pe zi. Astfel, în 30 de zile ajungem la aproximativ 30 kWh.
Dacă luăm, strict ca exemplu de calcul, un preț final al energiei de 1,30 lei/kWh, cei 30 kWh înseamnă 39 de lei pe lună. La 1,50 lei/kWh, costul ar fi de 45 de lei.
Așadar, într-un asemenea scenariu, pe lângă gazul consumat pentru încălzire, familia ar avea aproximativ 40-45 de lei de pus în dreptul electricității folosite de centrală.
Ce se întâmplă dacă centrala funcționează mai mult
Diferențele apar în funcție de temperaturile exterioare, izolația locuinței, temperatura setată și centrala folosită. La aceeași ipoteză de 100 W, pentru șase ore de funcționare zilnică rezultă aproximativ 18 kWh pe lună. La un preț ipotetic de 1,30 lei/kWh, vorbim despre 23,4 lei. Pentru 14 ore zilnic, consumul ar ajunge la aproximativ 42 kWh, adică 54,6 lei.
Aceste calcule sunt orientative. O centrală nu funcționează permanent la aceeași putere electrică, iar pompele moderne își pot adapta turația și consumul.
Centrala consumă puțin și când nu încălzește
Există și consumul în standby. Placa electronică, afișajul, senzorii și anumite funcții de protecție pot rămâne active chiar și atunci când arzătorul nu funcționează. Dacă aparatul ar avea, de exemplu, un consum mediu în așteptare de 3 W timp de 14 ore pe zi, ar rezulta încă aproximativ 1,26 kWh într-o lună.
Individual pare foarte puțin, dar este încă un consum permanent al locuinței.
De ce factura diferă de la o casă la alta
Un apartament bine izolat, situat între alte apartamente încălzite, poate solicita centrala mult mai puțin decât o casă individuală neizolată. Contează și temperatura dorită: menținerea a 22-23 de grade poate necesita mai multă funcționare decât o setare mai redusă.
Mai contează modelul centralei și tehnologia pompei. De aceea, consumul exact trebuie verificat în documentația tehnică a aparatului sau, cel mai precis, măsurat cu un aparat de monitorizare a consumului.
Important este că o centrală „pe gaz” nu înseamnă încălzire exclusiv pe gaz. În lunile de iarnă, la costul combustibilului se adaugă și energia electrică necesară funcționării centralei, o cheltuială mai mică decât gazul, dar care nu ar trebui ignorată atunci când calculăm costul real al încălzirii.