Cât plătești la curent pentru centrala pe gaz. Calcul pentru 6, 10 și 14 ore de funcționare pe zi

Unul dintre consumatorii importanți este pompa de circulație, care trimite agentul termic prin calorifere sau prin sistemul de încălzire în pardoseală. Centralele în condensare au și ventilator, automatizări, senzori și placa electronică.

Puterea electrică absorbită diferă considerabil de la un model la altul și în funcție de regimul de funcționare. Pentru un calcul orientativ putem lua drept exemplu o putere medie de 100 W în perioadele în care echipamentele electrice relevante funcționează. 100 W înseamnă 0,1 kW.

Cât consumă dacă funcționează 10 ore pe zi

Să presupunem că, într-o perioadă rece, centrala acumulează echivalentul a 10 ore pe zi de funcționare la un consum electric mediu de 100 W. Calculul este simplu: 0,1 kW x 10 ore = 1 kWh pe zi. Astfel, în 30 de zile ajungem la aproximativ 30 kWh.

Dacă luăm, strict ca exemplu de calcul, un preț final al energiei de 1,30 lei/kWh, cei 30 kWh înseamnă 39 de lei pe lună. La 1,50 lei/kWh, costul ar fi de 45 de lei.

Așadar, într-un asemenea scenariu, pe lângă gazul consumat pentru încălzire, familia ar avea aproximativ 40-45 de lei de pus în dreptul electricității folosite de centrală.

Ce se întâmplă dacă centrala funcționează mai mult

Diferențele apar în funcție de temperaturile exterioare, izolația locuinței, temperatura setată și centrala folosită. La aceeași ipoteză de 100 W, pentru șase ore de funcționare zilnică rezultă aproximativ 18 kWh pe lună. La un preț ipotetic de 1,30 lei/kWh, vorbim despre 23,4 lei. Pentru 14 ore zilnic, consumul ar ajunge la aproximativ 42 kWh, adică 54,6 lei.

Aceste calcule sunt orientative. O centrală nu funcționează permanent la aceeași putere electrică, iar pompele moderne își pot adapta turația și consumul.