Ai pornit centrala pentru prima dată după vară? Ce trebuie să verifici în primele 30 de minute ca să nu ai probleme la iarnă

Presiunea instalației, modul în care se încălzesc caloriferele, eventualele zgomote neobișnuite sau pierderile de apă pot oferi indicii că sistemul are nevoie de o intervenție înainte de venirea frigului adevărat. Unele verificări pot fi făcute chiar de proprietar, în timp ce problemele tehnice ale centralei trebuie lăsate în seama unui specialist autorizat.

Verifică presiunea centralei înainte să ridici temperatura

Unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le verifici este presiunea indicată de centrală. Valoarea recomandată diferă în funcție de model, astfel că manualul producătorului rămâne reperul principal.

Pentru multe centrale termice de apartament, presiunea instalației atunci când aceasta este rece se situează, în mod obișnuit, în jurul valorii de 1-1,5 bari. Nu trebuie însă să completezi instalația automat doar pentru că valoarea nu este exact 1,5 bari. Verifică intervalul recomandat pentru modelul pe care îl ai.

După ce instalația începe să se încălzească, presiunea poate crește. O variație moderată este normală. Dacă însă presiunea scade constant, trebuie să completezi frecvent apă în instalație sau valoarea crește excesiv în timpul funcționării, poate exista o problemă care necesită verificarea unui specialist.

Urmărește cum se încălzesc caloriferele

După pornirea încălzirii, nu te limita la caloriferul aflat lângă centrală. Verifică radiatoarele din toate camerele după ce instalația a avut suficient timp să funcționeze.

Dacă un calorifer este cald în partea de jos, dar rămâne rece în partea de sus, în instalație poate exista aer. În acest caz poate fi necesară aerisirea radiatorului, respectând instrucțiunile sistemului.

Situația poate fi diferită dacă radiatorul este fierbinte sus și mult mai rece în partea inferioară. Depunerile acumulate în instalație pot afecta circulația agentului termic, iar simpla aerisire nu rezolvă întotdeauna problema.