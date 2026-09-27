Ai pornit centrala pentru prima dată după vară? Ce trebuie să verifici în primele 30 de minute ca să nu ai probleme la iarnă
Primele nopți reci îi determină pe mulți români să pornească centrala termică după câteva luni în care aceasta a fost folosită doar pentru apa caldă sau a rămas pe modul de vară.
Chiar dacă instalația a funcționat fără probleme sezonul trecut, primele minute după pornirea încălzirii sunt un moment bun pentru câteva verificări simple.
Presiunea instalației, modul în care se încălzesc caloriferele, eventualele zgomote neobișnuite sau pierderile de apă pot oferi indicii că sistemul are nevoie de o intervenție înainte de venirea frigului adevărat. Unele verificări pot fi făcute chiar de proprietar, în timp ce problemele tehnice ale centralei trebuie lăsate în seama unui specialist autorizat.
Verifică presiunea centralei înainte să ridici temperatura
Unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le verifici este presiunea indicată de centrală. Valoarea recomandată diferă în funcție de model, astfel că manualul producătorului rămâne reperul principal.
Pentru multe centrale termice de apartament, presiunea instalației atunci când aceasta este rece se situează, în mod obișnuit, în jurul valorii de 1-1,5 bari. Nu trebuie însă să completezi instalația automat doar pentru că valoarea nu este exact 1,5 bari. Verifică intervalul recomandat pentru modelul pe care îl ai.
După ce instalația începe să se încălzească, presiunea poate crește. O variație moderată este normală. Dacă însă presiunea scade constant, trebuie să completezi frecvent apă în instalație sau valoarea crește excesiv în timpul funcționării, poate exista o problemă care necesită verificarea unui specialist.
Urmărește cum se încălzesc caloriferele
După pornirea încălzirii, nu te limita la caloriferul aflat lângă centrală. Verifică radiatoarele din toate camerele după ce instalația a avut suficient timp să funcționeze.
Dacă un calorifer este cald în partea de jos, dar rămâne rece în partea de sus, în instalație poate exista aer. În acest caz poate fi necesară aerisirea radiatorului, respectând instrucțiunile sistemului.
Situația poate fi diferită dacă radiatorul este fierbinte sus și mult mai rece în partea inferioară. Depunerile acumulate în instalație pot afecta circulația agentului termic, iar simpla aerisire nu rezolvă întotdeauna problema.
Dacă un singur calorifer rămâne complet rece, verifică și robinetul sau capul termostatic. După mai multe luni în care nu a fost folosit, mecanismul unei vane termostatice se poate bloca. Dacă nu știi cum trebuie verificat, nu forța componentele și apelează la un instalator.
Ascultă centrala și caloriferele în primele minute
Prima pornire a încălzirii este și un moment bun să fii atent la zgomote.
Un ușor sunet produs de circulația apei nu înseamnă automat că există o defecțiune. În schimb, bolboroselile persistente din calorifere pot indica prezența aerului.
Bătăile puternice, vibrațiile neobișnuite sau zgomotele pe care centrala nu le făcea în sezonul trecut merită investigate. Nu desface carcasa centralei și nu încerca să intervii asupra componentelor de gaz, ardere sau evacuare.
Dacă zgomotul este puternic sau centrala afișează repetat un cod de eroare, oprește-te la verificările permise utilizatorului și solicită intervenția unei persoane autorizate.
Uită-te după eventuale pierderi de apă
În primele 30 de minute, verifică vizual zona de sub centrală, racordurile vizibile și robinetele caloriferelor.
O picătură de apă apărută în mod repetat nu ar trebui ignorată. O pierdere mică poate explica de ce presiunea instalației scade în timp și te obligă să completezi periodic apă.
Verifică și caloriferele, în special în zona robinetelor și a aerisitoarelor. Urmele de apă, rugina sau umezeala persistentă pot indica o pierdere.
Dacă observi apă sub centrală, nu încerca să desfaci aparatul pentru a identifica singur sursa. Închiderea alimentării și solicitarea unei verificări de specialitate sunt variantele mai sigure atunci când scurgerea provine din interiorul echipamentului.
Verifică termostatul înainte să dai vina pe centrală
Uneori centrala funcționează perfect, iar problema este mult mai simplă. Dacă ai un termostat de ambient, verifică bateriile, temperatura setată și programul configurat.
După vară, acesta poate fi încă setat pe un program nepotrivit pentru sezonul rece. În cazul termostatelor inteligente, verifică inclusiv programările din aplicație.
Poți face un test simplu: setează pentru scurt timp o temperatură mai mare decât cea existentă în cameră și verifică dacă termostatul transmite comanda, iar centrala pornește încălzirea.
Nu este însă nevoie să setezi termostatul la 28-30 de grade pentru ca locuința să se încălzească „mai repede”. Termostatul stabilește temperatura dorită, iar o valoare exagerată poate face ca încălzirea să funcționeze mai mult decât este necesar.
Nu acoperi caloriferele înainte de sezonul rece
Mai există o verificare simplă care poate face diferența în confortul din casă. Uită-te la ceea ce se află în jurul caloriferelor.
Canapelele lipite de radiator, perdelele groase care îl acoperă sau obiectele așezate direct în fața acestuia pot împiedica distribuirea eficientă a căldurii în cameră.
Praful acumulat pe și în jurul caloriferelor merită, de asemenea, îndepărtat înainte ca acestea să funcționeze zilnic. La primele porniri poate apărea un miros specific tocmai din cauza prafului încălzit.
Când trebuie să chemi un specialist
Dacă centrala pornește normal, presiunea rămâne în intervalul indicat de producător, caloriferele se încălzesc uniform și nu există scurgeri sau zgomote neobișnuite, primele verificări nu indică o problemă evidentă.
În schimb, scăderea repetată a presiunii, creșterea anormală a acesteia, pierderile de apă, codurile de eroare, opririle repetate, zgomotele puternice sau caloriferele care nu se încălzesc sunt motive pentru o verificare tehnică.
Iar dacă simți miros de gaz, situația trebuie tratată separat de problemele obișnuite ale instalației: nu aprinde flăcări, nu acționa întrerupătoare electrice, aerisește dacă acest lucru poate fi făcut în siguranță, părăsește zona și contactează serviciul de urgență al operatorului de distribuție dintr-un loc sigur.
Cele câteva minute acordate instalației la prima pornire din toamnă te pot ajuta să observi o problemă înainte ca centrala să fie solicitată zilnic. Iar o defecțiune descoperită acum este mult mai ușor de rezolvat decât într-o zi geroasă, când locuința depinde complet de sistemul de încălzire.