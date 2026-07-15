Cât de bogat este Erling Haaland. Calculele arată cât câștigă atacantul lui Manchester City în fiecare minut
Erling Haaland continuă să fie unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai lumii, însă performanțele sale de pe teren sunt însoțite și de câștiguri financiare impresionante. Atacantul lui Manchester City se numără printre cei mai bine plătiți jucători din fotbalul mondial, iar noul contract semnat cu campioana Angliei îi garantează venituri care par greu de imaginat pentru omul obișnuit.
Dacă salariul său este împărțit pe luni, zile, ore sau chiar minute, rezultatele sunt spectaculoase și arată dimensiunea contractului de care beneficiază internaționalul norvegian.
Câți bani câștigă Erling Haaland în fiecare minut
Potrivit estimărilor publicate de platforma specializată Capology, Erling Haaland încasează un salariu fix de aproximativ 525.000 de lire sterline pe săptămână, fără a fi incluse bonusurile de performanță sau veniturile din contractele comerciale. Acest salariu îi aduce aproximativ 27,3 milioane de lire sterline pe an, fiind unul dintre cele mai mari din Premier League.
Pornind de la aceste cifre, rezultă că atacantul norvegian câștigă:
- aproximativ 75.000 de lire sterline pe zi;
- aproape 3.125 de lire pe oră;
- în jur de 52 de lire sterline pe minut;
- aproape 0,87 lire pe secundă.
Cu alte cuvinte, în doar un minut, Haaland câștigă mai mult decât salariul pe o zi al multor angajați din Europa. Într-o oră, veniturile sale depășesc valoarea unei vacanțe pentru o familie, iar într-o singură zi poate încasa echivalentul prețului unui apartament în unele orașe din România.
Trebuie însă precizat că aceste calcule iau în considerare doar salariul fix. Contractul lui Haaland include și bonusuri consistente legate de performanțe, goluri marcate, trofee câștigate și alte obiective sportive, ceea ce înseamnă că veniturile reale pot fi considerabil mai mari.
Salariul este doar o parte din averea sa
Pe lângă contractul cu Manchester City, Erling Haaland obține sume importante din sponsorizări și colaborări comerciale. Fotbalistul are parteneriate cu branduri internaționale precum Nike, Beats by Dre, EA Sports și Breitling, iar aceste contracte îi aduc milioane de dolari în fiecare an.
Potrivit estimărilor Forbes, citate de presa internațională, Haaland încasează aproximativ 60 de milioane de dolari anual din activitatea sportivă, la care se adaugă încă 20 de milioane de dolari din contractele de imagine și sponsorizări. Astfel, veniturile totale ale atacantului se apropie de 80 de milioane de dolari pe an.
Averea sa este estimată în prezent la aproximativ 100 de milioane de dolari, însă aceasta ar putea crește semnificativ în următorii ani, mai ales după prelungirea contractului cu Manchester City până în vara anului 2034. Înțelegerea este considerată una dintre cele mai importante și mai valoroase semnate vreodată de un fotbalist în Premier League.
Un contract care îl menține în elita fotbalului mondial
Manchester City a decis să îl lege pe Haaland de club pe termen foarte lung după impactul extraordinar pe care acesta l-a avut încă din primul sezon petrecut pe Etihad Stadium. Golurile marcate, recordurile stabilite și trofeele câștigate au făcut ca atacantul norvegian să devină unul dintre cei mai valoroși jucători ai generației sale.
La doar 25 de ani, Haaland nu este doar unul dintre cei mai buni marcatori ai fotbalului european, ci și unul dintre sportivii cu cele mai mari venituri din lume. Dacă ritmul actual se va menține, până la finalul contractului său din 2034, atacantul ar putea încasa sute de milioane de lire sterline doar din salariul oferit de Manchester City, fără a lua în calcul bonusurile și contractele comerciale.