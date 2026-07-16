SRI recrutează studenți din universitățile de stat. Cei admiși vor lucra cel puțin 10 ani în instituție. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Candidații au trecut deja prin etapa preliminară organizată de Academia Națională de Informații, care a inclus interviuri, teste psihologice, evaluarea cunoștințelor de limbă străină și control medical. Admiterea propriu-zisă se desfășoară în aceleași condiții ca pentru ceilalți candidați ai facultății.

Potrivit prorectorului UAIC, Ionuț Nistor, colaborarea dintre universitate și Academia Națională de Informații este benefică pentru ambele instituții.

„A fost o inițiativă venită din partea Academiei Naționale de Informații, dar interesul este comun. Au fost deja probe de selecție organizate de ANI. Ei vor fi, pe lângă specialiști în informații, și specialiști în informatică”, a declarat acesta.

Studenții admiși vor urma cursuri în domenii precum securitatea informației, inginerie software, cloud computing, inteligență artificială, rețele neuronale și procesarea limbajului natural.

Prodecanul Facultății de Informatică, Alex Moruz, explică faptul că aceste specializări sunt tot mai căutate, pe măsură ce activitățile din mediul online și spațiul cibernetic devin tot mai importante.

Cele mai multe locuri sunt la Politehnica București

Programul este deja implementat de mai mulți ani și la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, unde, în această sesiune de admitere, sunt disponibile opt locuri la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Electronică.

Studenții înscriși în program urmează un parcurs dublu de pregătire: participă la cursurile universitare, dar și la activitățile organizate de Academia Națională de Informații, la care se adaugă instruirea militară și stagiile practice desfășurate pe timpul verii.

Rectorul Dan Cașcaval a subliniat că acești studenți au un program mult mai solicitant decât colegii lor.