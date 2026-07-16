SRI recrutează studenți din universitățile de stat. Cei admiși vor lucra cel puțin 10 ani în instituție. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Serviciul Român de Informații își extinde programul de recrutare a viitorilor specialiști prin parteneriate cu mai multe universități de stat din țară. Studenții selectați vor urma atât cursurile facultăților la care sunt admiși, cât și pregătirea militară și profesională oferită de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu”. După finalizarea studiilor, aceștia vor avea obligația contractuală de a lucra în cadrul SRI timp de cel puțin zece ani.
Universitățile unde sunt disponibile locuri pentru viitorii angajați ai SRI
În acest an universitar, pentru prima dată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași participă la acest program. Facultatea de Informatică pune la dispoziție cinci locuri destinate viitorilor studenți militari.
Candidații au trecut deja prin etapa preliminară organizată de Academia Națională de Informații, care a inclus interviuri, teste psihologice, evaluarea cunoștințelor de limbă străină și control medical. Admiterea propriu-zisă se desfășoară în aceleași condiții ca pentru ceilalți candidați ai facultății.
Potrivit prorectorului UAIC, Ionuț Nistor, colaborarea dintre universitate și Academia Națională de Informații este benefică pentru ambele instituții.
„A fost o inițiativă venită din partea Academiei Naționale de Informații, dar interesul este comun. Au fost deja probe de selecție organizate de ANI. Ei vor fi, pe lângă specialiști în informații, și specialiști în informatică”, a declarat acesta.
Studenții admiși vor urma cursuri în domenii precum securitatea informației, inginerie software, cloud computing, inteligență artificială, rețele neuronale și procesarea limbajului natural.
Prodecanul Facultății de Informatică, Alex Moruz, explică faptul că aceste specializări sunt tot mai căutate, pe măsură ce activitățile din mediul online și spațiul cibernetic devin tot mai importante.
Cele mai multe locuri sunt la Politehnica București
Programul este deja implementat de mai mulți ani și la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, unde, în această sesiune de admitere, sunt disponibile opt locuri la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Electronică.
Studenții înscriși în program urmează un parcurs dublu de pregătire: participă la cursurile universitare, dar și la activitățile organizate de Academia Națională de Informații, la care se adaugă instruirea militară și stagiile practice desfășurate pe timpul verii.
Rectorul Dan Cașcaval a subliniat că acești studenți au un program mult mai solicitant decât colegii lor.
„Acești tineri învață de două ori mai mult decât ceilalți studenți, fac la noi o facultate și fac și în cadrul Academiei de Informații, plus pregătirea militară. Peste vară urmează și o pregătire specifică profesiei pe care o vor avea în cadrul SRI”, a explicat rectorul.
La nivel național, 11 universități de stat au scos la concurs 116 locuri dedicate pregătirii viitorilor specialiști ai Serviciului Român de Informații. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, instituție care pregătește specialiști în domenii tehnice și IT.
Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii studenți
Programul se adresează tinerilor care îndeplinesc mai multe criterii de selecție. Candidații trebuie să aibă cel mult 23 de ani, să fi obținut minimum media 8 la purtare pe parcursul liceului și cel puțin media 7 la examenul de Bacalaureat.
De asemenea, aceștia nu trebuie să fi fost condamnați penal și nu pot face parte din organizații aflate în afara legii. Persoanele înscrise într-un partid politic trebuie să renunțe la această calitate după admiterea în program.
Potrivit Serviciului Român de Informații, parteneriatele cu universitățile permit formarea specialiștilor în domenii care nu pot fi acoperite exclusiv prin programele Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazu”. După finalizarea studiilor, absolvenții care au beneficiat de acest program își asumă obligația de a lucra în cadrul instituției pentru o perioadă de minimum zece ani.