Ceasurile inteligente scapă de bateria detașabilă. Uniunea Europeană face o excepție importantă
Ceasurile inteligente nu vor fi obligate să aibă baterii ușor de schimbat de către utilizatori. Comisia Europeană a introdus mai multe excepții de la regulile care vor intra în vigoare în 2027. Măsura vizează dispozitivele purtabile și alte produse electronice speciale, potrivit Engadget.
Regulamentul european privind bateriile a fost adoptat în 2023. Scopul său este prelungirea duratei de viață a produselor. Bruxelles-ul vrea și mai puține deșeuri electronice. Totuși, accesul direct la baterie poate afecta siguranța sau rezistența unor dispozitive.
Ce produse primesc excepția de la noile reguli
Lista include ceasuri inteligente și brățări de fitness. Sunt menționați și ochelarii inteligenți. Excepția acoperă și alte dispozitive integrate în haine sau accesorii. Utilizatorii nu vor trebui să poată scoate singuri bateria.
Pe listă se mai află anumite dispozitive medicale. Sunt incluse și jucăriile electronice. Aceeași regulă se aplică termometrelor portabile și unor dispozitive telematice montate pe acoperișuri. Echipamentele destinate mediilor cu risc de explozie primesc și ele excepția.
Asta nu înseamnă că produsele pot deveni imposibil de reparat. În multe cazuri, bateria trebuie să poată fi înlocuită de un profesionist. Producătorul nu este însă obligat să permită deschiderea dispozitivului acasă.
Căștile wireless nu sunt menționate direct. Totuși, produse precum AirPods ar putea fi incluse. Condiția este ca accesul utilizatorului la baterie să afecteze siguranța, durabilitatea sau rezistența la apă.
De ce smartwatch-urile nu vor avea capace detașabile
Ceasurile inteligente sunt foarte compacte. În interior există bateria, senzorii și antenele. Mai apar difuzoare, microfoane și motoare pentru vibrații. Toate componentele sunt înghesuite într-o carcasă foarte mică.
Un sistem simplu de deschidere ar putea reduce protecția la apă. Ar putea permite pătrunderea prafului. Ar putea slăbi și structura carcasei. Aceste riscuri sunt importante pentru un produs purtat la sală, la piscină sau în ploaie.
Bateriile sunt lipite adesea în interiorul dispozitivului. Adezivul ține componentele fixe. El ajută și la etanșare. Îndepărtarea greșită poate perfora bateria. O astfel de avarie poate provoca supraîncălzire sau incendiu.
Excepția oferă libertate producătorilor. Apple, Samsung, Garmin și ceilalți pot păstra designul actual. Nu vor fi obligați să introducă un capac detașabil. Totuși, serviciile de reparații ar trebui să poată schimba bateria în condiții sigure.
Telefoanele rămân sub presiunea regulilor europene
Smartphone-urile nu apar pe lista noilor excepții. Din 2027, producătorii trebuie să faciliteze înlocuirea bateriei. Totuși, regula nu înseamnă neapărat revenirea la telefoanele cu capac din plastic.
Uniunea Europeană vrea telefoane cu baterii mai ușor de schimbat. Operațiunea poate necesita unelte. Acestea trebuie să fie disponibile comercial. Producătorul le poate oferi și direct utilizatorului.
Schimbarea nu trebuie să afecteze siguranța telefonului. Nici rezistența la apă nu trebuie compromisă. Astfel, o baterie poate rămâne în spatele unui capac fixat cu șuruburi sau adeziv special.
Programele de reparații realizate acasă ar putea respecta cerințele. Utilizatorul primește componentele, instrumentele și instrucțiunile necesare. Operațiunea va fi mai complicată decât schimbarea bateriei unui telefon Nokia vechi.
Excepția nu schimbă obiectivul ecologic al Uniunii Europene
Regulamentul rămâne parte din strategia europeană pentru economia circulară. O baterie nouă poate prelungi viața unui produs cu mai mulți ani. Astfel, dispozitivul nu mai ajunge imediat la gunoi când autonomia începe să scadă.
Problema este importantă și în România. Numeroase telefoane, căști și cabluri vechi rămân uitate prin sertare. Multe conțin materiale care pot fi recuperate. Bateriile eliminate incorect pot provoca și incendii în centrele de colectare.
Produsele reparabile au și o valoare mai mare la revânzare. Un dispozitiv cu baterie nouă poate fi folosit de altcineva. În România există deja servicii prin care telefoanele vechi pot fi transformate în bani.
Noile excepții mai trebuie analizate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Dacă nu apar obiecții, ele vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Ceasurile inteligente vor rămâne astfel etanșe și compacte. Bateria lor va putea fi schimbată, dar nu neapărat de proprietar.