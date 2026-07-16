Ceasurile inteligente scapă de bateria detașabilă. Uniunea Europeană face o excepție importantă

Ce produse primesc excepția de la noile reguli

Lista include ceasuri inteligente și brățări de fitness. Sunt menționați și ochelarii inteligenți. Excepția acoperă și alte dispozitive integrate în haine sau accesorii. Utilizatorii nu vor trebui să poată scoate singuri bateria.

Pe listă se mai află anumite dispozitive medicale. Sunt incluse și jucăriile electronice. Aceeași regulă se aplică termometrelor portabile și unor dispozitive telematice montate pe acoperișuri. Echipamentele destinate mediilor cu risc de explozie primesc și ele excepția.

Asta nu înseamnă că produsele pot deveni imposibil de reparat. În multe cazuri, bateria trebuie să poată fi înlocuită de un profesionist. Producătorul nu este însă obligat să permită deschiderea dispozitivului acasă.

Căștile wireless nu sunt menționate direct. Totuși, produse precum AirPods ar putea fi incluse. Condiția este ca accesul utilizatorului la baterie să afecteze siguranța, durabilitatea sau rezistența la apă.

De ce smartwatch-urile nu vor avea capace detașabile

Ceasurile inteligente sunt foarte compacte. În interior există bateria, senzorii și antenele. Mai apar difuzoare, microfoane și motoare pentru vibrații. Toate componentele sunt înghesuite într-o carcasă foarte mică.

Un sistem simplu de deschidere ar putea reduce protecția la apă. Ar putea permite pătrunderea prafului. Ar putea slăbi și structura carcasei. Aceste riscuri sunt importante pentru un produs purtat la sală, la piscină sau în ploaie.

Bateriile sunt lipite adesea în interiorul dispozitivului. Adezivul ține componentele fixe. El ajută și la etanșare. Îndepărtarea greșită poate perfora bateria. O astfel de avarie poate provoca supraîncălzire sau incendiu.