Google Maps schimbă complet navigația pe Android Auto. Noua interfață 3D începe să ajungă la toată lumea, dar pe rând, chiar și în România
Google a început să distribuie una dintre cele mai importante actualizări pentru Google Maps din ultimii ani. După ce noua interfață de navigație a apărut pe CarPlay și pe unele dispozitive mobile, funcția începe acum să fie disponibilă și pentru utilizatorii Android Auto.
Actualizarea introduce o experiență vizuală mult mai apropiată de cea oferită de sistemele moderne de navigație integrate în automobile, cu elemente 3D și indicii grafice care fac traseul mai ușor de urmărit. Deocamdată, distribuirea pare să fie limitată și nu toți utilizatorii o pot activa imediat, scrie Android Authority.
Clădiri 3D și indicatoare vor fi mult mai ușor de urmărit
Noua interfață, denumită Immersive Navigation, schimbă modul în care este afișat traseul în Google Maps. În imaginile publicate de utilizatori care au primit deja actualizarea se observă clădiri redate tridimensional, pasaje supraterane evidențiate mai clar, ieșiri de pe autostradă mai ușor de identificat și chiar vegetație reprezentată în model 3D.
Scopul noii interfețe este de a ajuta șoferii să recunoască mai rapid punctele importante de pe traseu și să reducă riscul ratării unei ieșiri sau al unei schimbări de direcție. Comparativ cu actuala versiune Google Maps pentru Android Auto, noua navigație oferă un aspect mult mai apropiat de realitate și o reprezentare mai intuitivă a drumului.
Actualizarea nu ajunge simultan pe toate dispozitivele
Primele apariții ale noii interfețe au fost raportate de utilizatori care folosesc Android Auto 17.3, versiune lansată recent. Cu toate acestea, existența celei mai noi versiuni a aplicației nu garantează accesul la funcție. Mai mulți utilizatori care rulează atât Android Auto, cât și Google Maps în versiuni beta spun că interfața 3D nu este încă disponibilă pe dispozitivele lor.
Acest lucru sugerează că Google activează funcția direct de pe serverele sale, printr-un proces de distribuire etapizată. Este o strategie pe care compania o folosește frecvent pentru a monitoriza eventualele probleme înainte ca actualizarea să ajungă la toți utilizatorii.
Disponibilitatea este încă limitată, dar va ajunge și la noi
În prezent, Immersive Navigation este disponibilă doar în Statele Unite pe Android, Android Auto, iPhone, CarPlay și pe automobilele echipate cu sistemul Google built-in.
Google nu a anunțat deocamdată când va extinde funcția în Europa sau în alte regiuni ale lumii, inclusiv în România. Dacă strategia de lansare va urma modelul obișnuit al companiei, este posibil ca utilizatorii din afara SUA să mai aștepte câteva luni până la activarea noii interfețe.
Google Maps încearcă să reducă diferența față de Waze
Actualizarea vine într-un moment în care competiția dintre Google Maps și Waze rămâne intensă, chiar dacă ambele servicii aparțin Google.
Noua reprezentare 3D face navigația mai clară și mai atractivă din punct de vedere vizual, însă o parte dintre utilizatori consideră că aplicația mai are de recuperat la capitolul funcții comunitare, precum raportarea radarelor mobile, a poliției, a obstacolelor de pe carosabil sau a altor incidente din trafic, domeniu în care Waze continuă să fie preferatul multor șoferi.