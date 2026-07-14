Google Maps schimbă complet navigația pe Android Auto. Noua interfață 3D începe să ajungă la toată lumea, dar pe rând, chiar și în România

Clădiri 3D și indicatoare vor fi mult mai ușor de urmărit

Noua interfață, denumită Immersive Navigation, schimbă modul în care este afișat traseul în Google Maps. În imaginile publicate de utilizatori care au primit deja actualizarea se observă clădiri redate tridimensional, pasaje supraterane evidențiate mai clar, ieșiri de pe autostradă mai ușor de identificat și chiar vegetație reprezentată în model 3D.

Scopul noii interfețe este de a ajuta șoferii să recunoască mai rapid punctele importante de pe traseu și să reducă riscul ratării unei ieșiri sau al unei schimbări de direcție. Comparativ cu actuala versiune Google Maps pentru Android Auto, noua navigație oferă un aspect mult mai apropiat de realitate și o reprezentare mai intuitivă a drumului.

Actualizarea nu ajunge simultan pe toate dispozitivele

Primele apariții ale noii interfețe au fost raportate de utilizatori care folosesc Android Auto 17.3, versiune lansată recent. Cu toate acestea, existența celei mai noi versiuni a aplicației nu garantează accesul la funcție. Mai mulți utilizatori care rulează atât Android Auto, cât și Google Maps în versiuni beta spun că interfața 3D nu este încă disponibilă pe dispozitivele lor.

Acest lucru sugerează că Google activează funcția direct de pe serverele sale, printr-un proces de distribuire etapizată. Este o strategie pe care compania o folosește frecvent pentru a monitoriza eventualele probleme înainte ca actualizarea să ajungă la toți utilizatorii.

Disponibilitatea este încă limitată, dar va ajunge și la noi

În prezent, Immersive Navigation este disponibilă doar în Statele Unite pe Android, Android Auto, iPhone, CarPlay și pe automobilele echipate cu sistemul Google built-in.

Google nu a anunțat deocamdată când va extinde funcția în Europa sau în alte regiuni ale lumii, inclusiv în România. Dacă strategia de lansare va urma modelul obișnuit al companiei, este posibil ca utilizatorii din afara SUA să mai aștepte câteva luni până la activarea noii interfețe.

Google Maps încearcă să reducă diferența față de Waze

Actualizarea vine într-un moment în care competiția dintre Google Maps și Waze rămâne intensă, chiar dacă ambele servicii aparțin Google.