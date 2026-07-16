Fertilizarea in vitro, șansa tot mai multor românce de a deveni mame: „După 35 de ani, timpul contează enorm”

„Pacienta a făcut în septembrie 2023 prima procedură de recrutare de ovocite, din cele patru. Fertilizarea in vitro presupune ca, prin medicație identică cu hormonii naturali, să creăm într-un singur ciclu mai multe ovulații, stimulând practic ovarele. În mod normal, orice femeie are în fiecare lună câte o ovulație. Chiar dacă are mai multe ovocite recrutate, un singur ovocit ovulează în mod normal. Și aceea este șansa de a rămâne însărcinată în luna respectivă. La o femeie cu ovare polichistice, unde avem multe ovocite recrutate, dar unul singur care ovulează, încercăm în luna respectivă să le stimulăm pe toate, creând o ovulație multiplă. Și la momentul la care avem mai multe ovocite gata să ovuleze, nu le lăsăm să ovuleze pe toate, pentru că există risc de sarcină multiplă.

Ovocitele sunt pregătite cu 36 de ore înainte, printr-o injecție care le maturează. Înainte ca ele să se spargă în mod natural, prin puncție ovariană transvaginală scoatem lichidul din fiecare folicul pentru a căuta un ovocit. Procedura se face în siguranţă sub sedare şi pacienta nu simte durere. Cu cât aveam mai mulţi foliculi, cu atât avem mai multe ovocite şi şanse mai multe la o sarcină, pentru că nu toate ovocitele vor fi bune.

În cazul Silviei, la prima procedură am obținut 12 ovocite, din care am avut 10 embrioni, dar nu am reuşit să obţinem nicio sărcină care să evolueze către naștere. Am reluat procesul, schimbând puțin strategia. Înainte să transferăm embrionii, i-am testat genetic. Când obținem embrioni în ziua a cincea, după puncţie, la stadiul de blastocist, avem mai multe opțiuni. Ori să îi transferăm direct, ori îi înghețăm și îi transferăm într-un alt ciclu, lucru care se întâmplă la ovare polichistice, pentru că nu vrem să avem sindrom de hiperstimulare ovariană. Ciclul de stimulare în care obținem ovocitele este anormal din punct de vedere fiziologic și prezintă pericol pentru pacientă. Și atunci obținem embrioni, îi înghețăm și transferăm unul câte unul după aceea, în niște cicluri cât mai aproape de un ciclu natural, în care să nu fie risc hormonal”, a subliniat medicul.

În această fază intervine medicul embriolog care stabileşte pe baza unei biopsii care embrioni sunt viabili, făcând astfel o selecţie din timp.

„Înainte de a îngheța, embriologul face o biopsie. Recoltează două, trei celule din fiecare embrion, din partea placentară, din care face o examinare genetică. Este asemănător testului care se face, de obicei, în săptămâna 11 de sarcină, când putem descoperi un Sindrom Down, dar e mai apropiat de amniocenteză, pentru că este o biopsie reală pe celule. Această biopsie ne ajută să câştigăm timp pentru că vom transfera doar embrionul bun şi acum depinde totul de uterul pacientei. Şansele ca un embrion euploid transferat să dea un test pozitiv de sarcină sunt aproape de 70%, iar rata de naşteri din aceste sarcini este de 90%. Este o selecţie eficientă care ne scuteşte de stres şi frustrări şi ne ajută să câştigăm timp”, a sublinat medicul.

Endometrioza scade şansele pentru sarcină

Alina, o altă pacientă a doctorului Stan, avea 34 de ani când a ajuns în cabinetul acestuia. Asemeni multor femei şi ea se chinuia de ani de zile cu endometrioză care îi scădea serios şansa de a face un copil. Totuşi, cu multă răbdare şi sprijinul permanent al echipei medicale de la MedLife, pacienta a reuşit în cele din urmă să nască un copil sănătos, după patru ani de proceduri.

„Călătoria mea către maternitate a fost un drum sinuos care a durat patru ani. Viața cu endometrioză a însemnat dureri severe și urgențe medicale frecvente, alături de durerea provocată de un avort spontan prematur și incapacitatea de a concepe din nou pe cale naturală. Din păcate, prima mea încercare de FIV a dus la o sarcină cu probleme, care a fost oprită din evoluţie. Domnul doctor şi echipa medicală de la MedLife au reuşit să-mi dea speranţa că nu e totul pierdut. Au urmărit cu atenție cazul meu, mi-au ajustat tratamentul și m-au susținut cu profesionalism și claritate pe tot parcursul procesului, chiar dacă nu a fost deloc uşor. Azi sunt mama unui bebeluş sănătos şi pentru asta le sunt profund recunoscătoare”, a declarat Alina.