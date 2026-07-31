Google spune că AI-ul a ajutat Chrome să repare peste 1.000 de vulnerabilități. Record în ultimele două versiuni

Inteligența artificială verifică fiecare etapă a procesului de securitate

Google explică faptul că modelele lingvistice de mari dimensiuni nu sunt folosite doar pentru a găsi vulnerabilități. AI contribuie și la reproducerea problemelor raportate, evaluarea nivelului de risc, distribuirea erorilor către dezvoltatori, generarea unor variante de remediere și chiar la crearea testelor necesare pentru verificarea soluțiilor.

Compania a început să experimenteze folosirea inteligenței artificiale în securitatea Chrome încă din 2023, când a integrat aceste tehnologii în sistemele de fuzzing, metoda automată prin care aplicațiile sunt testate cu volume uriașe de date pentru descoperirea unor comportamente neașteptate.

Ulterior, Google a dezvoltat proiecte precum Naptime și Big Sleep, în colaborare cu echipele DeepMind și Project Zero. Aceste sisteme au fost concepute pentru a identifica vulnerabilități complexe în componente esențiale ale browserului, inclusiv în motorul JavaScript V8 și în subsistemele grafice.

O vulnerabilitate ascunsă timp de 13 ani a fost descoperită cu ajutorul AI

Unul dintre cele mai importante rezultate obținute de noile sisteme AI a fost identificarea unei vulnerabilități care rămăsese nedetectată în codul Chrome timp de peste 13 ani.

Problema afecta mecanismul de izolare al browserului, cunoscut sub numele de sandbox. Dacă ar fi fost exploatată de atacatori, vulnerabilitatea ar fi permis ieșirea din mediul izolat și accesarea unor fișiere locale de pe calculatorul victimei.

Google încearcă acum să îmbunătățească și mai mult performanța acestor sisteme. Dezvoltatorii sunt încurajați să adauge fișiere speciale de documentație privind limitele de încredere și modelele de amenințare ale aplicațiilor, astfel încât AI să poată înțelege mai bine ce zone ale codului necesită o atenție suplimentară.

Compania subliniază însă că inteligența artificială nu înlocuiește metodele tradiționale de testare, ci le completează. Instrumentele clasice de analiză și testele automate continuă să fie folosite în paralel pentru identificarea vulnerabilităților complexe.