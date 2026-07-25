Google introduce recuperarea contului prin selfie video. Cum te poate ajuta noua funcție

Cum funcționează selfie-ul video

Utilizatorul trebuie să înregistreze un scurt videoclip în care își mișcă fața conform indicațiilor de pe ecran. Google folosește verificări de tip „liveness”, adică încearcă să se asigure că în fața camerei este o persoană reală, nu o poză, o mască sau un clip fals.

Reuters scrie că videoclipul este salvat cu acordul utilizatorului și poate fi șters oricând. Google susține că selfie-ul video este folosit pentru autentificare și recuperare, iar sistemul include măsuri pentru a detecta încercările de impersonare sau deepfake.

Ideea este utilă mai ales pentru cei care pierd telefonul, rămân fără acces la aplicația de autentificare sau nu mai pot folosi codurile de verificare. În loc să depindă doar de parole și dispozitive vechi, utilizatorul ar avea încă o cale de a demonstra că este proprietarul contului.

De ce ridică și întrebări despre intimitate

Funcția poate fi foarte utilă, dar vine și cu întrebări firești despre date biometrice. Un selfie video este mai sensibil decât o parolă, pentru că ține de identitatea fizică a utilizatorului. De aceea, contează cum este stocat, cine îl poate accesa și cât de ușor poate fi șters.

Google spune că videoclipurile sunt protejate și folosite pentru verificare. Chiar și așa, utilizatorii ar trebui să citească atent ce acceptă înainte să activeze funcția, mai ales dacă sunt reticenți în privința folosirii feței pentru autentificare.

Am mai explicat deja și de ce este important să știi ce date personale nu ar trebui introduse în ChatGPT sau în alte servicii digitale. În cazul Google, vorbim despre alt tip de date, dar regula rămâne aceeași: verifică ce oferi și ce primești în schimb.

Selfie-ul video nu înlocuiește toate metodele clasice de securitate. Parolele puternice, autentificarea în doi pași și dispozitivele de încredere rămân importante. Noua funcție este mai degrabă o plasă de siguranță pentru momentele în care ai rămas blocat în afara propriului cont.