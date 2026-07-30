Google intră într-o nouă luptă juridică în Europa. Câți bani riscă să piardă gigantul

Prima amendă în baza DMA schimbă regulile jocului

Recent, Comisia Europeană a aplicat Google o amendă de aproximativ 890 de milioane de euro, prima sancțiune impusă în temeiul DMA. Autoritățile europene au concluzionat că firma și-ar fi favorizat propriile servicii în rezultatele motorului de căutare și ar fi limitat posibilitatea dezvoltatorilor de aplicații Android de a direcționa clienții către metode alternative de plată sau alte magazine de aplicații.

Mai exact, sancțiunea a fost împărțită în două componente. O amendă de 460 de milioane de euro vizează modul în care Google Search ar fi oferit un avantaj propriilor servicii de comparare a prețurilor pentru hoteluri, bilete de avion și alte produse similare. O a doua amendă, în valoare de 430 de milioane de euro, privește restricțiile impuse dezvoltatorilor care distribuie aplicații prin Google Play.

Specialiștii în dreptul concurenței consideră că această decizie ar putea deveni un precedent important și ar încuraja alte companii să solicite despăgubiri pentru prejudiciile pe care susțin că le-au suferit în ultimii ani.

Companii din mai multe țări cer despăgubiri de miliarde de euro

Printre firmele care au deschis deja acțiuni sau pregătesc procese se află platforme de comparare a prețurilor și alte companii din Italia, Suedia, Marea Britanie și Țările de Jos.

Unul dintre cele mai mari procese este cel intentat de compania italiană Moltiply Group, care solicită aproape 3 miliarde de euro drept despăgubiri. În Suedia, platforma PriceRunner a obținut deja o hotărâre favorabilă în primă instanță, prin care Google a fost obligată să plătească aproximativ 1,97 miliarde de dolari, însă decizia nu este definitivă și urmează să fie contestată.

În același timp, Google a ajuns la înțelegeri amiabile în unele litigii din Marea Britanie, însă alte dosare sunt în pregătire. Avocații implicați estimează că procesele s-ar putea întinde pe parcursul mai multor ani, însă deciziile recente ale autorităților europene întăresc poziția companiilor care solicită despăgubiri.

Donald Trump critică sancțiunile aplicate de Uniunea Europeană

Conflictul juridic a depășit deja sfera companiilor și a ajuns în zona politică. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat public sancțiunile aplicate companiilor americane de către Uniunea Europeană și a declarat că acestea sunt nedrepte și motivate politic.