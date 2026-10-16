CNN și Google bat palma pentru inteligența artificială. Conținutul publicației va fi folosit în noi funcții AI experimentale

CNN va furniza conținut pentru funcții AI experimentale ale Google

Potrivit anunțului oficial CNN, acordul oferă Google „drepturi extinse asupra conținutului” pentru dezvoltarea și testarea unor funcții experimentale. Scopul declarat este de a analiza dacă inteligența artificială generativă poate crea noi modalități prin care publicul descoperă și consumă jurnalismul CNN.

Sam Felix, Senior Vice President Strategic Partnerships and Business Development la CNN, spune că înțelegerea permite companiei să testeze noi căi de distribuție a jurnalismului său și, în același timp, să fie plătită pentru utilizarea materialelor proprii în produse bazate pe AI. CNN precizează și că acordul face parte din strategia sa privind inteligența artificială, strategie care include protejarea proprietății intelectuale.

Anunțul nu precizează dacă materialele CNN vor fi folosite pentru antrenarea modelelor AI ale Google sau exclusiv pentru funcții care generează și prezintă informații utilizatorilor. Cele două lucruri sunt diferite, iar formularea oficială se referă, pentru moment, la utilizarea conținutului pentru „experimental features” în produsele Google.

De asemenea, nu au fost comunicate condițiile financiare. Prin urmare, nu este cunoscut cât va plăti Google către CNN, cum este calculată remunerația sau dacă plata depinde de volumul de conținut utilizat ori de numărul de utilizatori care interacționează cu funcțiile respective.

Google are deja peste 400 de publicații în programul său pentru presă și AI

Parteneriatul CNN nu este un proiect izolat. În aceeași zi, Google a anunțat că peste 400 de publicații din întreaga lume participă acum la programul său pilot News AI. Printre noii parteneri se numără CNN, Axios, Financial Times și Forbes, alături de publicații locale și regionale.

Google spune că publisherii din program sunt plătiți pentru furnizarea și utilizarea unui volum extins de conținut în scopul dezvoltării unor funcții AI. Printre exemplele oferite de companie se numără rezumate mai ample ale articolelor în paginile publicațiilor din Google News și briefinguri audio personalizabile. Aceste funcții ar trebui să includă atribuirea sursei și linkuri directe către publicațiile participante.

Diferența este importantă în contextul în care Google transformă tot mai mult căutarea clasică într-un sistem care oferă răspunsuri direct în pagină. Pentru utilizatori, sistemul poate însemna acces mai rapid la informații. Pentru publisheri, însă, riscul este ca oamenii să primească răspunsul fără să mai intre pe site-ul care a produs informația.