CNN și Google bat palma pentru inteligența artificială. Conținutul publicației va fi folosit în noi funcții AI experimentale
CNN și Google au încheiat un parteneriat strategic pe mai mulți ani prin care conținutul publicației va putea fi folosit în dezvoltarea unor funcții experimentale bazate pe inteligență artificială. Acordul a fost anunțat pe 15 octombrie 2026 și presupune acordarea unor drepturi extinse asupra conținutului CNN, astfel încât Google să poată testa noi modalități prin care utilizatorii ajung la informațiile produse de redacție, potrivit Deadline.
Cele două companii nu au anunțat valoarea contractului și nici lista exactă a produselor Google în care vor apărea funcțiile respective. CNN confirmă însă că va fi remunerată pentru furnizarea și utilizarea proprietății sale intelectuale în legătură cu produsele AI. Acordul vine într-un moment în care relația dintre marile platforme tehnologice și presa online este tot mai tensionată, în special pe fondul scăderii traficului publicațiilor provocată de răspunsurile AI afișate direct de Google.
CNN va furniza conținut pentru funcții AI experimentale ale Google
Potrivit anunțului oficial CNN, acordul oferă Google „drepturi extinse asupra conținutului” pentru dezvoltarea și testarea unor funcții experimentale. Scopul declarat este de a analiza dacă inteligența artificială generativă poate crea noi modalități prin care publicul descoperă și consumă jurnalismul CNN.
Sam Felix, Senior Vice President Strategic Partnerships and Business Development la CNN, spune că înțelegerea permite companiei să testeze noi căi de distribuție a jurnalismului său și, în același timp, să fie plătită pentru utilizarea materialelor proprii în produse bazate pe AI. CNN precizează și că acordul face parte din strategia sa privind inteligența artificială, strategie care include protejarea proprietății intelectuale.
Anunțul nu precizează dacă materialele CNN vor fi folosite pentru antrenarea modelelor AI ale Google sau exclusiv pentru funcții care generează și prezintă informații utilizatorilor. Cele două lucruri sunt diferite, iar formularea oficială se referă, pentru moment, la utilizarea conținutului pentru „experimental features” în produsele Google.
De asemenea, nu au fost comunicate condițiile financiare. Prin urmare, nu este cunoscut cât va plăti Google către CNN, cum este calculată remunerația sau dacă plata depinde de volumul de conținut utilizat ori de numărul de utilizatori care interacționează cu funcțiile respective.
Google are deja peste 400 de publicații în programul său pentru presă și AI
Parteneriatul CNN nu este un proiect izolat. În aceeași zi, Google a anunțat că peste 400 de publicații din întreaga lume participă acum la programul său pilot News AI. Printre noii parteneri se numără CNN, Axios, Financial Times și Forbes, alături de publicații locale și regionale.
Google spune că publisherii din program sunt plătiți pentru furnizarea și utilizarea unui volum extins de conținut în scopul dezvoltării unor funcții AI. Printre exemplele oferite de companie se numără rezumate mai ample ale articolelor în paginile publicațiilor din Google News și briefinguri audio personalizabile. Aceste funcții ar trebui să includă atribuirea sursei și linkuri directe către publicațiile participante.
Diferența este importantă în contextul în care Google transformă tot mai mult căutarea clasică într-un sistem care oferă răspunsuri direct în pagină. Pentru utilizatori, sistemul poate însemna acces mai rapid la informații. Pentru publisheri, însă, riscul este ca oamenii să primească răspunsul fără să mai intre pe site-ul care a produs informația.
Google a actualizat chiar pe 15 octombrie AI Mode și AI Overviews pentru a include mai multe linkuri afișate direct în răspunsurile generate, secțiuni dedicate site-urilor oficiale și carusele vizuale pentru știri. Compania afirmă că schimbările sunt menite să faciliteze accesul la sursele originale.
Acordul vine într-un moment dificil pentru presa online
Pentru industria media, problema nu este doar tehnologică, ci și economică. Publicațiile produc articole, investigații și materiale originale care sunt ulterior sintetizate de sistemele AI. Dacă utilizatorul primește informația direct în Google, există riscul ca site-ul sursă să piardă clickuri și, implicit, venituri din publicitate sau abonamente.
Playtech a analizat anterior fenomenul de „Google zero”, în care AI-ul poate reduce drastic traficul publicațiilor, precum și efectele pe care AI Overviews și AI Mode le pot avea asupra modelului economic al presei online.
În acest context, acordurile de licențiere precum cel dintre CNN și Google pot reprezenta o schimbare de abordare. În loc ca platformele să folosească informațiile publicațiilor fără o relație comercială directă, publisherii negociază accesul la conținut și primesc bani pentru utilizarea acestuia în produse AI.
Asta nu rezolvă însă automat problema traficului. Chiar dacă CNN va fi remunerată pentru conținut, rămâne de văzut dacă noile funcții vor trimite efectiv mai mulți utilizatori către articolele originale sau dacă publicul va consuma majoritatea informației direct în ecosistemul Google.
Pentru moment, CNN și Google nu au anunțat când vor deveni disponibile primele funcții dezvoltate în cadrul acestui parteneriat și nici în ce produse vor putea fi testate. Cert este că acordul adaugă CNN pe lista tot mai mare de publicații care aleg să negocieze direct cu marile companii de tehnologie modul în care jurnalismul lor este folosit de inteligența artificială.