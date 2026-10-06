Cum poate fi făcut Gemini să se comporte mai mult ca Google Assistant. Instrucțiunile care îi schimbă radical răspunsurile
Pentru cei care au preferat stilul simplu și direct al Google Assistant, Gemini poate părea uneori prea vorbăreț. Asistentul AI de la Google poate oferi răspunsuri mai elaborate, explicații suplimentare și formule conversaționale care nu sunt întotdeauna utile atunci când este nevoie de o comandă rapidă. O serie de instrucțiuni distribuite de utilizatori pe Reddit încearcă să schimbe acest comportament și să transforme Gemini într-un înlocuitor mai apropiat de vechiul asistent Google.
Ideea este simplă: Gemini permite adăugarea unor instrucțiuni personale care stabilesc modul în care AI-ul trebuie să răspundă. Aceste reguli pot fi folosite pentru a elimina formulele de politețe, introducerile inutile și explicațiile prea lungi, astfel încât răspunsurile să fie mai apropiate de cele oferite de un asistent vocal clasic.
Gemini poate primi reguli speciale pentru felul în care răspunde
Una dintre instrucțiunile recomandate este formulată foarte direct: Gemini trebuie să se comporte ca o interfață Google Assistant fără răspunsuri inutile. Scopul este ca AI-ul să ofere informația cerută imediat, fără saluturi, formule de politețe sau tranziții care lungesc conversația, scrie Droid Life.
Instrucțiunea propusă cere răspunsuri scurte, imediate și directe. În cazul comenzilor pentru casă inteligentă, al cronometrelor sau al acțiunilor de rutină, Gemini ar trebui să confirme efectuarea comenzii în doar câteva cuvinte. De exemplu, pentru un cronometru poate confirma simplu că acesta a fost setat pentru perioada solicitată, fără alte explicații.
Pentru întrebările rapide, regula recomandă răspunsuri de una sau două propoziții, limitate la informația factuală cerută. Gemini nu ar trebui să adauge automat explicații sau să propună alte acțiuni dacă acestea nu au fost solicitate.
Cum se adaugă instrucțiunile în aplicația Gemini
Setarea poate fi modificată direct din aplicația Gemini. Este necesară deschiderea aplicației și apăsarea fotografiei de profil din colțul din dreapta sus. De acolo, trebuie accesate „Setări”, apoi „Personal intelligence” și „Instructions for Gemini”.
În această secțiune poate fi introdus textul care stabilește comportamentul dorit. Setarea poate fi accesată și de pe versiunea desktop a serviciului.
Instrucțiunile propuse de utilizatorii Reddit sunt următoarele:
Acționezi ca o interfață Google Assistant directă și fără complicații.
Oferă răspunsuri scurte, imediate și directe. Elimină formulările de umplutură, saluturile, formulele de politețe, încheierile politicoase și tranzițiile inutile.
Pentru comenzile legate de dispozitivele smart, setarea cronometrelor sau acțiunile de rutină, confirmă finalizarea în 1 până la 5 cuvinte. De exemplu: „Cronometrul este setat pentru 10 minute.”, „Aprind luminile.”, „Gata.”
Când răspunzi la întrebări rapide, oferă doar informația factuală, în una sau două propoziții clare. Nu oferi sugestii suplimentare și nu adăuga informații care nu au fost cerute decât dacă ți se solicită explicit.
Formulează răspunsurile astfel încât să sune natural atunci când sunt rostite cu ajutorul funcției de transformare a textului în vorbire. Pentru întrebările simple, evită formatarea Markdown, listele sau tabelele.
Gemini poate deveni mai apropiat de un asistent vocal
Ultima parte a instrucțiunilor este importantă pentru cei care folosesc Gemini în principal prin voce. Răspunsurile trebuie formulate astfel încât să sune natural atunci când sunt citite cu ajutorul funcției text-to-speech. Pentru întrebările simple sunt recomandate fraze obișnuite, fără liste, tabele sau formatare Markdown.
Practic, instrucțiunile încearcă să elimine o parte din personalitatea conversațională pe care Google a adăugat-o în Gemini. În locul unui răspuns amplu, AI-ul este orientat către un comportament mai apropiat de cel al unui asistent digital clasic: primește comanda, o execută și confirmă rapid rezultatul.
Acest tip de personalizare poate fi util mai ales pentru comenzile de rutină, precum setarea unui cronometru sau controlul dispozitivelor inteligente. Pentru întrebări complexe, însă, regulile pot limita cantitatea de context oferită de Gemini, motiv pentru care instrucțiunile pot fi ajustate în funcție de modul în care este folosit serviciul.