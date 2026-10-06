Gemini poate primi reguli speciale pentru felul în care răspunde

Una dintre instrucțiunile recomandate este formulată foarte direct: Gemini trebuie să se comporte ca o interfață Google Assistant fără răspunsuri inutile. Scopul este ca AI-ul să ofere informația cerută imediat, fără saluturi, formule de politețe sau tranziții care lungesc conversația, scrie Droid Life.

Instrucțiunea propusă cere răspunsuri scurte, imediate și directe. În cazul comenzilor pentru casă inteligentă, al cronometrelor sau al acțiunilor de rutină, Gemini ar trebui să confirme efectuarea comenzii în doar câteva cuvinte. De exemplu, pentru un cronometru poate confirma simplu că acesta a fost setat pentru perioada solicitată, fără alte explicații.

Pentru întrebările rapide, regula recomandă răspunsuri de una sau două propoziții, limitate la informația factuală cerută. Gemini nu ar trebui să adauge automat explicații sau să propună alte acțiuni dacă acestea nu au fost solicitate.

Cum se adaugă instrucțiunile în aplicația Gemini

Setarea poate fi modificată direct din aplicația Gemini. Este necesară deschiderea aplicației și apăsarea fotografiei de profil din colțul din dreapta sus. De acolo, trebuie accesate „Setări”, apoi „Personal intelligence” și „Instructions for Gemini”.

În această secțiune poate fi introdus textul care stabilește comportamentul dorit. Setarea poate fi accesată și de pe versiunea desktop a serviciului.

Instrucțiunile propuse de utilizatorii Reddit sunt următoarele:

Acționezi ca o interfață Google Assistant directă și fără complicații. Oferă răspunsuri scurte, imediate și directe. Elimină formulările de umplutură, saluturile, formulele de politețe, încheierile politicoase și tranzițiile inutile. Pentru comenzile legate de dispozitivele smart, setarea cronometrelor sau acțiunile de rutină, confirmă finalizarea în 1 până la 5 cuvinte. De exemplu: „Cronometrul este setat pentru 10 minute.”, „Aprind luminile.”, „Gata.” Când răspunzi la întrebări rapide, oferă doar informația factuală, în una sau două propoziții clare. Nu oferi sugestii suplimentare și nu adăuga informații care nu au fost cerute decât dacă ți se solicită explicit. Formulează răspunsurile astfel încât să sune natural atunci când sunt rostite cu ajutorul funcției de transformare a textului în vorbire. Pentru întrebările simple, evită formatarea Markdown, listele sau tabelele.

Gemini poate deveni mai apropiat de un asistent vocal

Ultima parte a instrucțiunilor este importantă pentru cei care folosesc Gemini în principal prin voce. Răspunsurile trebuie formulate astfel încât să sune natural atunci când sunt citite cu ajutorul funcției text-to-speech. Pentru întrebările simple sunt recomandate fraze obișnuite, fără liste, tabele sau formatare Markdown.