YOXO lansează SuperYOXO și o ofertă de 1 euro pe lună. Ce primești în primele trei luni
YOXO încearcă să facă telefonia mobilă digitală și mai atractivă pentru utilizatorii din România și vine, de la 1 octombrie 2026, cu o nouă imagine de brand, dar și cu o promoție construită în jurul unui preț de 1 euro pe lună în primele trei luni. Campania îl introduce pe SuperYOXO, personajul prin care serviciul operat în rețeaua Orange își promovează flexibilitatea, administrarea din aplicație și noua ofertă.
Serviciul rămâne unul 100% digital, astfel că activarea, plata și gestionarea abonamentului se fac din aplicație. YOXO permite inclusiv modificarea planului tarifar, iar documentația oficială precizează că schimbarea poate fi solicitată după primele 14 zile și devine efectivă la următoarea dată de facturare. În plus, utilizatorii își pot închide abonamentul sau pot trece la PrePay direct din aplicație.
Ce include oferta YOXO de 1 euro pe lună
Noua promoție anunțată de YOXO aduce, pentru primele trei luni, un pachet la 1 euro pe lună, care include internet 5G nelimitat, minute și SMS-uri naționale nelimitate, 7,37 GB de internet în roaming SEE, minute și SMS-uri nelimitate în roaming SEE și 200 de minute internaționale.
Serviciile YOXO funcționează în rețeaua Orange România, iar una dintre principalele diferențe față de abonamentele mobile tradiționale rămâne administrarea digitală. Plata este recurentă, de pe cardul bancar înregistrat în aplicație, iar facturile sunt emise pentru perioade de câte 30 de zile.
Un alt avantaj pentru cei care vor să își păstreze numărul este posibilitatea de portare direct din aplicație. Potrivit informațiilor oficiale YOXO, procesul se desfășoară digital, iar utilizatorul poate folosi temporar un număr YOXO până la finalizarea portării. Pentru telefoanele compatibile există și posibilitatea activării unui eSIM.
SuperYOXO devine imaginea serviciului
Odată cu promoția, YOXO își schimbă și comunicarea de brand. Noul personaj SuperYOXO este construit în jurul celor trei caracteristici pe care compania vrea să le evidențieze: ofertele competitive, flexibilitatea serviciului și disponibilitatea asistenței în aplicație.
Una dintre noutățile promovate este SuperYOXO în rol de asistent virtual disponibil 24/7. Acesta folosește inteligența artificială pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a oferi soluții în situațiile legate de serviciile mobile.
„YOXO este astăzi alegerea cea mai inteligentă de pe piața de telecom din România, prin combinația de beneficii și flexibilitate. SuperYOXO duce totul mai departe: clienții au acces la o ofertă avantajoasă, fără perioadă contractuală obligatorie și fără compromisuri”, a declarat Antoine Drevon, Consumer Director, Orange Romania.
Compania mizează astfel pe ideea că majoritatea operațiunilor asociate unui abonament mobil pot fi rezolvate direct de pe telefon, fără vizite într-un magazin. Inclusiv trecerea de la Orange PrePay la YOXO se poate face din aplicație, cu identificarea utilizatorului și înregistrarea cardului pentru plățile recurente.
YOXO mizează și pe telefoane recondiționate și Buy-back
Noua campanie nu se limitează la abonamente. YOXO și-a extins în ultimii ani serviciile prin YOXO Shop, unde sunt disponibile telefoane, accesorii, dispozitive conectate și alte produse.
În paralel, compania are un magazin digital pentru dispozitive recondiționate, dezvoltat în parteneriat cu Recommerce. Telefoanele și celelalte dispozitive comercializate astfel sunt prezentate drept produse recondiționate, certificate și însoțite de garanție.
Există și un serviciu Buy-back, prin care utilizatorii își pot vinde telefoanele sau tabletele pe care nu le mai folosesc. Evaluarea începe online, pe baza informațiilor despre starea dispozitivului, după care produsul este trimis prin curier pentru verificare. Dacă evaluarea este acceptată, contravaloarea dispozitivului este transferată în contul utilizatorului.
Prin noua identitate SuperYOXO și promoția de 1 euro pe lună în primele trei luni, serviciul încearcă să pună accentul pe aceeași formulă cu care a intrat inițial pe piață: administrare din aplicație, flexibilitate și eliminarea unei perioade contractuale obligatorii.