YOXO lansează SuperYOXO și o ofertă de 1 euro pe lună. Ce primești în primele trei luni

Ce include oferta YOXO de 1 euro pe lună

Noua promoție anunțată de YOXO aduce, pentru primele trei luni, un pachet la 1 euro pe lună, care include internet 5G nelimitat, minute și SMS-uri naționale nelimitate, 7,37 GB de internet în roaming SEE, minute și SMS-uri nelimitate în roaming SEE și 200 de minute internaționale.

Serviciile YOXO funcționează în rețeaua Orange România, iar una dintre principalele diferențe față de abonamentele mobile tradiționale rămâne administrarea digitală. Plata este recurentă, de pe cardul bancar înregistrat în aplicație, iar facturile sunt emise pentru perioade de câte 30 de zile.

Un alt avantaj pentru cei care vor să își păstreze numărul este posibilitatea de portare direct din aplicație. Potrivit informațiilor oficiale YOXO, procesul se desfășoară digital, iar utilizatorul poate folosi temporar un număr YOXO până la finalizarea portării. Pentru telefoanele compatibile există și posibilitatea activării unui eSIM.

SuperYOXO devine imaginea serviciului

Odată cu promoția, YOXO își schimbă și comunicarea de brand. Noul personaj SuperYOXO este construit în jurul celor trei caracteristici pe care compania vrea să le evidențieze: ofertele competitive, flexibilitatea serviciului și disponibilitatea asistenței în aplicație.

Una dintre noutățile promovate este SuperYOXO în rol de asistent virtual disponibil 24/7. Acesta folosește inteligența artificială pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a oferi soluții în situațiile legate de serviciile mobile.

„YOXO este astăzi alegerea cea mai inteligentă de pe piața de telecom din România, prin combinația de beneficii și flexibilitate. SuperYOXO duce totul mai departe: clienții au acces la o ofertă avantajoasă, fără perioadă contractuală obligatorie și fără compromisuri”, a declarat Antoine Drevon, Consumer Director, Orange Romania.

Compania mizează astfel pe ideea că majoritatea operațiunilor asociate unui abonament mobil pot fi rezolvate direct de pe telefon, fără vizite într-un magazin. Inclusiv trecerea de la Orange PrePay la YOXO se poate face din aplicație, cu identificarea utilizatorului și înregistrarea cardului pentru plățile recurente.