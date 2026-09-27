Google vrea să cumperi direct din conversația cu Gemini, fără să mai deschizi separat magazinul online

Separat, compania confirmă într-o prezentare oficială dedicată pieței indiene că Flipkart se numără printre comercianții cu care lucrează pentru asemenea experiențe. Miza este ca asistentul să poată ajuta inclusiv la finalizarea comenzii, după etapa de recomandare.

Cum funcționează cumpărăturile din conversația cu AI

În sistemul general descris de Google pentru Gemini, utilizatorul poate spune ce caută folosind o formulare obișnuită. De exemplu, poate cere un rucsac pentru laptop, cu spațiu pentru o sticlă de apă, apoi poate compara produsele propuse.

Pentru ofertele eligibile ale comercianților participanți, documentația Gemini descrie un buton „Buy”. Acesta deschide procesul de cumpărare, în care utilizatorul verifică detaliile comenzii și confirmă plata. Adresa și metoda de plată pot fi completate din Google Pay.

Acesta este mecanismul general documentat de companie, nu o descriere garantată a fiecărui test comercial. Integrarea depinde de magazin, țară și produsele disponibile. O recomandare primită de la Gemini nu înseamnă automat că produsul poate fi cumpărat din conversație.

Google precizează și cine se ocupă de eventualele probleme: pentru anulări, retururi sau neclarități privind produsul, cumpărătorul trebuie să contacteze comerciantul. Asistentul simplifică accesul la comandă, dar magazinul rămâne interlocutorul pentru aceste solicitări.

Ce înseamnă schimbarea pentru utilizatorii din România

România nu apare, la momentul verificării, pe lista țărilor în care Google oferă experiența de shopping descrisă în documentația Gemini. Prin urmare, testul nu reprezintă lansarea unei funcții de cumpărare directă pentru conturile românești.

Direcția este însă relevantă și pentru piața locală. Deja există proiecte precum asistentul de cumpărături iZi al eMAG, conceput pentru situațiile în care clientul descrie o nevoie sau un buget, fără să știe exact ce model de produs caută.