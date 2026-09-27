Google vrea să cumperi direct din conversația cu Gemini, fără să mai deschizi separat magazinul online
Cauți o pereche de căști, compari câteva modele și ajungi să ai deschise zece pagini, fără să fii mai hotărât decât la început. Google încearcă să scurteze acest traseu, aducând căutarea produsului, comparația și cumpărarea mai aproape de conversația cu asistentul său AI.
Google testează cumpărături de pe Flipkart direct din Gemini și AI Mode în India, potrivit TechCrunch.
Separat, compania confirmă într-o prezentare oficială dedicată pieței indiene că Flipkart se numără printre comercianții cu care lucrează pentru asemenea experiențe. Miza este ca asistentul să poată ajuta inclusiv la finalizarea comenzii, după etapa de recomandare.
Cum funcționează cumpărăturile din conversația cu AI
În sistemul general descris de Google pentru Gemini, utilizatorul poate spune ce caută folosind o formulare obișnuită. De exemplu, poate cere un rucsac pentru laptop, cu spațiu pentru o sticlă de apă, apoi poate compara produsele propuse.
Pentru ofertele eligibile ale comercianților participanți, documentația Gemini descrie un buton „Buy”. Acesta deschide procesul de cumpărare, în care utilizatorul verifică detaliile comenzii și confirmă plata. Adresa și metoda de plată pot fi completate din Google Pay.
Acesta este mecanismul general documentat de companie, nu o descriere garantată a fiecărui test comercial. Integrarea depinde de magazin, țară și produsele disponibile. O recomandare primită de la Gemini nu înseamnă automat că produsul poate fi cumpărat din conversație.
Google precizează și cine se ocupă de eventualele probleme: pentru anulări, retururi sau neclarități privind produsul, cumpărătorul trebuie să contacteze comerciantul. Asistentul simplifică accesul la comandă, dar magazinul rămâne interlocutorul pentru aceste solicitări.
Ce înseamnă schimbarea pentru utilizatorii din România
România nu apare, la momentul verificării, pe lista țărilor în care Google oferă experiența de shopping descrisă în documentația Gemini. Prin urmare, testul nu reprezintă lansarea unei funcții de cumpărare directă pentru conturile românești.
Direcția este însă relevantă și pentru piața locală. Deja există proiecte precum asistentul de cumpărături iZi al eMAG, conceput pentru situațiile în care clientul descrie o nevoie sau un buget, fără să știe exact ce model de produs caută.
În paralel, Google dezvoltă un standard prin care magazinele și agenții AI pot schimba informații despre produse, stocuri și prețuri. Compania a prezentat și posibilitatea păstrării beneficiilor de fidelitate atunci când cumpărătorul își conectează contul magazinului la serviciul folosit.
Pentru cumpărător, avantajul posibil este mai puțin timp pierdut între pagini și formulare. Alegerea finală rămâne însă importantă: prețul total, costul livrării și condițiile de retur merită verificate înaintea plății, chiar dacă recomandarea vine într-o conversație convingătoare cu AI.