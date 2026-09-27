Ultima ora
Cât costă încălzirea apartamentului în iarna 2026–2027. Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei în marile orașe
de Cristian Cojocaru
TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

Google vrea să cumperi direct din conversația cu Gemini, fără să mai deschizi separat magazinul online

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Google vrea să cumperi direct din conversația cu Gemini, fără să mai deschizi separat magazinul online
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Cauți o pereche de căști, compari câteva modele și ajungi să ai deschise zece pagini, fără să fii mai hotărât decât la început. Google încearcă să scurteze acest traseu, aducând căutarea produsului, comparația și cumpărarea mai aproape de conversația cu asistentul său AI.

Google testează cumpărături de pe Flipkart direct din Gemini și AI Mode în India, potrivit TechCrunch.

Separat, compania confirmă într-o prezentare oficială dedicată pieței indiene că Flipkart se numără printre comercianții cu care lucrează pentru asemenea experiențe. Miza este ca asistentul să poată ajuta inclusiv la finalizarea comenzii, după etapa de recomandare.

Cum funcționează cumpărăturile din conversația cu AI

În sistemul general descris de Google pentru Gemini, utilizatorul poate spune ce caută folosind o formulare obișnuită. De exemplu, poate cere un rucsac pentru laptop, cu spațiu pentru o sticlă de apă, apoi poate compara produsele propuse.

Pentru ofertele eligibile ale comercianților participanți, documentația Gemini descrie un buton „Buy”. Acesta deschide procesul de cumpărare, în care utilizatorul verifică detaliile comenzii și confirmă plata. Adresa și metoda de plată pot fi completate din Google Pay.

Acesta este mecanismul general documentat de companie, nu o descriere garantată a fiecărui test comercial. Integrarea depinde de magazin, țară și produsele disponibile. O recomandare primită de la Gemini nu înseamnă automat că produsul poate fi cumpărat din conversație.

Google precizează și cine se ocupă de eventualele probleme: pentru anulări, retururi sau neclarități privind produsul, cumpărătorul trebuie să contacteze comerciantul. Asistentul simplifică accesul la comandă, dar magazinul rămâne interlocutorul pentru aceste solicitări.

Ce înseamnă schimbarea pentru utilizatorii din România

România nu apare, la momentul verificării, pe lista țărilor în care Google oferă experiența de shopping descrisă în documentația Gemini. Prin urmare, testul nu reprezintă lansarea unei funcții de cumpărare directă pentru conturile românești.

Direcția este însă relevantă și pentru piața locală. Deja există proiecte precum asistentul de cumpărături iZi al eMAG, conceput pentru situațiile în care clientul descrie o nevoie sau un buget, fără să știe exact ce model de produs caută.

În paralel, Google dezvoltă un standard prin care magazinele și agenții AI pot schimba informații despre produse, stocuri și prețuri. Compania a prezentat și posibilitatea păstrării beneficiilor de fidelitate atunci când cumpărătorul își conectează contul magazinului la serviciul folosit.

Pentru cumpărător, avantajul posibil este mai puțin timp pierdut între pagini și formulare. Alegerea finală rămâne însă importantă: prețul total, costul livrării și condițiile de retur merită verificate înaintea plății, chiar dacă recomandarea vine într-o conversație convingătoare cu AI.

Geamul termopan lasă frigul să intre în casă? Testul simplu cu o foaie de hârtie care îți arată dacă fereastra nu mai etanșează bine
Revista presei
Digi24
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
Hit.ro
Telefonul poate deveni telecomandă pentru Smart TV în câteva minute
Romania TV
BREAKING NEWS! Președintele demisionează, cutremur pe scena politică. Tocmai a făcut ANUNȚUL ȘOC
Femeia.ro
Mirabela Grădinaru, în centrul unei controverse după prima apariție în SUA. Detaliul din comunicarea oficială care a stârnit criticile românilor
Adevarul
Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru. Cât a ajuns să coste un plin și cât ar putea costa în următoarele săptămâni
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Hainele se usucă mai repede în casă toamna cu un singur obiect. Nu trebuie să pornești căldura
Zooland.ro
Expoziție spectaculoasă de pisici la București: peste 250 de feline, inclusiv campioni mondiali și europeni, pot fi văzute la Sala Palatului