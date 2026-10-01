Adolescenții din România folosesc AI pentru învățare și creativitate. Ce arată studiul Google „The Future Report”

AI-ul a intrat în rutina adolescenților

Inteligența artificială este deja folosită cu regularitate de adolescenții români. Potrivit studiului, 56% dintre cei chestionați folosesc AI pentru proiecte creative, iar același procent apelează zilnic sau aproape zilnic la aceste instrumente pentru învățare. În total, 9 din 10 adolescenți spun că folosesc AI în scopuri creative sau educaționale cel puțin o dată pe lună.

Temele și activitatea școlară reprezintă unul dintre principalele motive pentru care tinerii folosesc AI. 49% spun că îl utilizează ca ajutor pentru teme și activități legate de școală. În același timp, 26% îl folosesc pentru scrierea unor texte creative, iar 23% pentru generarea de imagini.

AI este folosit și pentru explorarea unor domenii noi. 29% dintre adolescenți spun că apelează la aceste instrumente pentru a descoperi noi interese sau abilități, în timp ce 64% consideră că AI îi ajută să-și dezvolte creativitatea.

Pentru mulți dintre adolescenții incluși în cercetare, AI nu reprezintă un substitut pentru procesul de învățare. 44% consideră că instrumentele bazate pe inteligență artificială le pot personaliza experiența de învățare, iar 42% spun că îi ajută să învețe în propriul ritm. În același timp, tinerii atrag atenția asupra riscului de a deveni dependenți de tehnologie și consideră importante efortul personal, gândirea independentă și creativitatea umană.

Internetul îi ajută să descopere lucruri noi

Dincolo de AI, internetul are un rol important în felul în care adolescenții își petrec timpul și descoperă informații. Platformele online sunt folosite pentru mai multe scopuri, de la divertisment și comunicarea cu familia și prietenii până la educație și explorarea unor hobby-uri.

40% dintre adolescenți folosesc în mod regulat platformele online pentru divertisment, iar 39% pentru a păstra legătura cu prietenii și familia. Hobby-urile reprezintă un alt motiv important, menționat de 38% dintre participanți. În același timp, 34% accesează conținut educațional online, iar 36% urmăresc știri.

Studiul arată și că experiențele din mediul online pot influența modul în care adolescenții privesc lumea din jur. O parte dintre cei intervievați au descris situații în care conținutul întâlnit pe internet le-a oferit perspective noi, le-a pus sub semnul întrebării anumite stereotipuri și i-a ajutat să înțeleagă mai bine persoane provenite din medii diferite.