Adolescenții din România folosesc AI pentru învățare și creativitate. Ce arată studiul Google „The Future Report”
Tehnologia digitală a devenit o parte importantă din viața adolescenților din România, iar inteligența artificială începe să fie folosită tot mai des pentru învățare, creativitate și descoperirea unor noi interese. Un nou studiu realizat de compania Livity pentru Google arată cum se raportează tinerii la mediul online, ce fac cu instrumentele AI și ce strategii folosesc pentru a se proteja de riscurile digitale.
„The Future Report” este un studiu reprezentativ la nivel național, realizat pe baza unui sondaj în rândul a 1.000 de adolescenți cu vârste între 16 și 18 ani din România, completat de o analiză calitativă. Rezultatele indică o relație tot mai complexă cu tehnologia. Adolescenții o folosesc pentru școală și proiecte creative, dar și pentru divertisment, comunicare și explorarea unor domenii noi.
AI-ul a intrat în rutina adolescenților
Inteligența artificială este deja folosită cu regularitate de adolescenții români. Potrivit studiului, 56% dintre cei chestionați folosesc AI pentru proiecte creative, iar același procent apelează zilnic sau aproape zilnic la aceste instrumente pentru învățare. În total, 9 din 10 adolescenți spun că folosesc AI în scopuri creative sau educaționale cel puțin o dată pe lună.
Temele și activitatea școlară reprezintă unul dintre principalele motive pentru care tinerii folosesc AI. 49% spun că îl utilizează ca ajutor pentru teme și activități legate de școală. În același timp, 26% îl folosesc pentru scrierea unor texte creative, iar 23% pentru generarea de imagini.
AI este folosit și pentru explorarea unor domenii noi. 29% dintre adolescenți spun că apelează la aceste instrumente pentru a descoperi noi interese sau abilități, în timp ce 64% consideră că AI îi ajută să-și dezvolte creativitatea.
Pentru mulți dintre adolescenții incluși în cercetare, AI nu reprezintă un substitut pentru procesul de învățare. 44% consideră că instrumentele bazate pe inteligență artificială le pot personaliza experiența de învățare, iar 42% spun că îi ajută să învețe în propriul ritm. În același timp, tinerii atrag atenția asupra riscului de a deveni dependenți de tehnologie și consideră importante efortul personal, gândirea independentă și creativitatea umană.
Internetul îi ajută să descopere lucruri noi
Dincolo de AI, internetul are un rol important în felul în care adolescenții își petrec timpul și descoperă informații. Platformele online sunt folosite pentru mai multe scopuri, de la divertisment și comunicarea cu familia și prietenii până la educație și explorarea unor hobby-uri.
40% dintre adolescenți folosesc în mod regulat platformele online pentru divertisment, iar 39% pentru a păstra legătura cu prietenii și familia. Hobby-urile reprezintă un alt motiv important, menționat de 38% dintre participanți. În același timp, 34% accesează conținut educațional online, iar 36% urmăresc știri.
Studiul arată și că experiențele din mediul online pot influența modul în care adolescenții privesc lumea din jur. O parte dintre cei intervievați au descris situații în care conținutul întâlnit pe internet le-a oferit perspective noi, le-a pus sub semnul întrebării anumite stereotipuri și i-a ajutat să înțeleagă mai bine persoane provenite din medii diferite.
Conținutul video ocupă un loc important în acest ecosistem. 59% dintre adolescenți spun că urmăresc videoclipuri aproape zilnic. Pentru o parte dintre ei, acestea nu sunt doar o formă de divertisment, ci și o completare a informațiilor primite la școală. Aproape 40% afirmă că videoclipurile online i-au ajutat să înțeleagă mai bine anumite subiecte sau le-au oferit explicații diferite de cele primite de la profesori.
Adolescenții verifică informațiile întâlnite online
Studiul indică și un nivel ridicat de atenție față de informațiile disponibile pe internet. 76% dintre adolescenții chestionați spun că pun activ la îndoială fiabilitatea informațiilor pe care le întâlnesc online.
Pentru a verifica ceea ce găsesc, 50% spun că folosesc mai multe surse și compară informațiile, în timp ce 52% analizează credibilitatea sursei. Alți 47% apelează la adulți în care au încredere atunci când vor să verifice o informație.
Această preocupare este cu atât mai relevantă într-un context în care AI poate produce texte, imagini și alte tipuri de conținut care par autentice. Adolescenții spun că apreciază inteligența artificială ca sursă de idei și informații, dar sunt conștienți de problemele asociate dezinformării, conținutului manipulat și materialelor generate cu ajutorul AI.
Raportul arată că tinerii încearcă să își stabilească propriile limite în ceea ce privește timpul petrecut online. 45% recunosc că stau pe internet mai mult decât și-ar dori. Pentru a păstra un echilibru, 30% folosesc limite de timp pentru ecran, 27% se orientează către hobby-uri offline, iar 35% aleg să petreacă timp cu prietenii și familia.
Google: siguranța online presupune responsabilitate comună
Rezultatele „The Future Report” indică o relație nuanțată între adolescenți și tehnologie. Tinerii văd instrumentele digitale ca pe o modalitate de a învăța, de a fi creativi și de a descoperi informații, dar recunosc în același timp nevoia de echilibru și de gândire critică.
Elisabeta Moraru, Country Director Google România, spune că adolescenții își doresc un viitor digital în care starea de bine, transparența și încrederea să aibă un rol important. Potrivit acesteia, pregătirea tinerilor pentru mediul digital presupune dezvoltarea competențelor de educație digitală, AI și media, dar și colaborarea dintre companiile de tehnologie, autorități, profesori, părinți și societate.
„Pregătirea adolescenților pentru viitorul digital presupune educația digitală, în AI și media, recunoașterea importanței accesului la tehnologie pentru beneficii educaționale, sociale și culturale, dar și acceptarea unei responsabilități comune între companiile de tehnologie, decidenți, educatori și părinți pentru siguranța online a tinerilor”, a declarat Elisabeta Moraru.