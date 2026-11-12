Google poate asocia același număr cu toate conturile conectate pe telefon

Schimbarea a fost observată de persoane care au primit notificări pe telefoanele Android, inclusiv pe dispozitive Samsung. Mesajul anunța că numărul de telefon fusese verificat automat și asociat contului Google. O particularitate importantă este că procesul nu s-a limitat la contul principal, ci a inclus toate conturile Google conectate pe dispozitiv.

Potrivit explicațiilor companiei, această funcție urmărește să simplifice mai multe operațiuni. Numărul de telefon poate fi folosit pentru a facilita contactarea unei persoane prin mesaje text sau apeluri video, dar și pentru recuperarea accesului la un cont și autentificarea pe alte dispozitive.

Google a precizat, de asemenea, că verificarea numerelor se poate desfășura periodic, în fundal. Procesul poate implica trimiterea unor mesaje SMS sau utilizarea conexiunii de date mobile, ceea ce înseamnă că, în anumite situații, pot apărea costuri suplimentare în funcție de abonamentul operatorului.

Din perspectiva companiei, asocierea automată poate face serviciile mai ușor de folosit. Pentru cineva care utilizează mai multe conturi pe același telefon, însă, această abordare ridică întrebări legate de separarea informațiilor personale și profesionale.

Cum dezactivezi verificarea automată a numărului de telefon

Persoanele care nu doresc ca Google să continue să asocieze automat numărul de telefon cu alte conturi pot dezactiva funcția direct din setările dispozitivului Android. Opțiunea se găsește în meniul serviciilor Google, iar denumirile pot varia ușor în funcție de versiunea sistemului și de producătorul telefonului.

Pentru a opri verificarea automată, trebuie urmați acești pași:

Deschide aplicația Setări a telefonului. Accesează secțiunea Google sau Servicii Google. Intră în meniul Toate serviciile. Caută categoria Confidențialitate și securitate. Selectează Verificarea numărului de telefon. Dezactivează opțiunea disponibilă, după introducerea codului PIN de securitate, dacă este solicitat.

Odată dezactivată, funcția nu ar trebui să mai realizeze asocieri automate viitoare. Există însă un detaliu important: oprirea verificării nu șterge numerele care au fost deja adăugate în conturile Google.