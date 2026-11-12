Google îți poate asocia automat numărul de telefon cu toate conturile tale. Cum oprești verificarea și elimini datele deja salvate
Google a început să verifice automat numerele de telefon și să le asocieze conturilor conectate pe același dispozitiv, fără să solicite în prealabil acordul explicit al proprietarului. Schimbarea poate afecta persoanele care folosesc mai multe conturi Google pe același telefon, de exemplu unul personal, unul pentru serviciu și altul pentru activități comune.
Compania susține că măsura simplifică autentificarea, recuperarea conturilor și contactarea altor persoane prin mesaje sau apeluri video. Problema este că asocierea se poate produce automat, iar notificarea prin care este anunțată schimbarea vine după ce numărul a fost deja verificat. Există însă o metodă prin care această funcție poate fi dezactivată, precum și posibilitatea de a elimina manual numărul din fiecare cont, scrie How to Geek.
Google poate asocia același număr cu toate conturile conectate pe telefon
Schimbarea a fost observată de persoane care au primit notificări pe telefoanele Android, inclusiv pe dispozitive Samsung. Mesajul anunța că numărul de telefon fusese verificat automat și asociat contului Google. O particularitate importantă este că procesul nu s-a limitat la contul principal, ci a inclus toate conturile Google conectate pe dispozitiv.
Potrivit explicațiilor companiei, această funcție urmărește să simplifice mai multe operațiuni. Numărul de telefon poate fi folosit pentru a facilita contactarea unei persoane prin mesaje text sau apeluri video, dar și pentru recuperarea accesului la un cont și autentificarea pe alte dispozitive.
Google a precizat, de asemenea, că verificarea numerelor se poate desfășura periodic, în fundal. Procesul poate implica trimiterea unor mesaje SMS sau utilizarea conexiunii de date mobile, ceea ce înseamnă că, în anumite situații, pot apărea costuri suplimentare în funcție de abonamentul operatorului.
Din perspectiva companiei, asocierea automată poate face serviciile mai ușor de folosit. Pentru cineva care utilizează mai multe conturi pe același telefon, însă, această abordare ridică întrebări legate de separarea informațiilor personale și profesionale.
Cum dezactivezi verificarea automată a numărului de telefon
Persoanele care nu doresc ca Google să continue să asocieze automat numărul de telefon cu alte conturi pot dezactiva funcția direct din setările dispozitivului Android. Opțiunea se găsește în meniul serviciilor Google, iar denumirile pot varia ușor în funcție de versiunea sistemului și de producătorul telefonului.
Pentru a opri verificarea automată, trebuie urmați acești pași:
- Deschide aplicația Setări a telefonului.
- Accesează secțiunea Google sau Servicii Google.
- Intră în meniul Toate serviciile.
- Caută categoria Confidențialitate și securitate.
- Selectează Verificarea numărului de telefon.
- Dezactivează opțiunea disponibilă, după introducerea codului PIN de securitate, dacă este solicitat.
Odată dezactivată, funcția nu ar trebui să mai realizeze asocieri automate viitoare. Există însă un detaliu important: oprirea verificării nu șterge numerele care au fost deja adăugate în conturile Google.
Cu alte cuvinte, dezactivarea funcției și eliminarea informațiilor existente sunt două operațiuni separate. Pentru a opri complet asocierea numărului cu respectivele conturi, este necesară o verificare suplimentară.
Cum elimini numărul de telefon din fiecare cont Google
Dacă numărul a fost deja asociat mai multor conturi, acesta trebuie eliminat individual din profilul fiecăruia. Dezactivarea verificării automate nu modifică automat informațiile de contact salvate anterior.
Procedura se realizează din setările contului Google:
- Deschide setările contului și selectează Gestionează contul Google.
- Accesează secțiunea Informații personale.
- Caută categoria Informații de contact sau opțiunea Telefon.
- Selectează numărul asociat contului.
- Elimină-l sau modifică modul în care Google îl poate folosi.
Aceiași pași trebuie repetați pentru fiecare cont Google conectat pe telefon. Dacă sunt folosite mai multe adrese, eliminarea numărului dintr-un singur profil nu înseamnă că acesta dispare și din celelalte.
Există și posibilitatea de a păstra numărul în cont, dar de a modifica scopurile pentru care poate fi utilizat. Această variantă poate fi utilă pentru persoanele care vor să păstreze o metodă de recuperare a accesului, fără să permită folosirea numărului pentru toate funcțiile disponibile.
De ce asocierea automată ridică probleme de confidențialitate
Folosirea mai multor conturi Google pe același dispozitiv este o practică obișnuită. Un cont poate fi destinat activităților profesionale, altul comunicării personale, iar un al treilea poate fi folosit pentru servicii sau proiecte comune. Asocierea automată a aceluiași număr cu toate aceste profiluri reduce separarea dintre ele.
Un alt motiv de îngrijorare este posibilitatea ca informațiile asociate conturilor să contribuie la construirea unor profiluri mai ample despre aceeași persoană. Totuși, simpla asociere a numărului nu demonstrează, de una singură, că Google combină toate datele conturilor în scopuri publicitare. Este importantă diferența dintre informațiile efectiv comunicate de companie și interpretările privind posibila utilizare a acestora.
Rămâne însă problema modului în care a fost implementată funcția. Notificarea primită după verificare nu oferă aceeași posibilitate de alegere ca o solicitare de acord afișată înainte de activarea serviciului. În plus, faptul că verificările periodice pot implica eventuale costuri SMS sau de date mobile face ca informarea prealabilă să fie cu atât mai importantă.