Cum folosești profiluri diferite în Chrome pentru muncă și viața personală. Trucul care îți organizează mai bine browserul
Google Chrome permite folosirea mai multor profiluri pe același calculator, astfel încât activitățile profesionale să fie separate de cele personale. Funcția este utilă pentru cei care lucrează cu mai multe conturi de e-mail, folosesc servicii online diferite sau vor să păstreze separat istoricul de navigare, parolele și marcajele. În loc să fie necesară conectarea și deconectarea repetată din conturi, fiecare profil are propriile setări și propriul spațiu de lucru.
De exemplu, poate fi creat un profil pentru serviciu, în care sunt salvate contul de e-mail profesional, instrumentele de lucru și paginile folosite zilnic, și un altul pentru navigarea personală. Cele două pot rămâne deschise simultan, în ferestre diferite, fără ca informațiile să se amestece.
Ce sunt profilurile Chrome și de ce merită să le folosești
Un profil Chrome este un spațiu separat în browser, cu propriile date și preferințe. Fiecare profil poate avea un cont Google diferit, propriile marcaje, parole salvate, extensii, teme și istoric de navigare. Astfel, paginile accesate în profilul profesional nu apar automat în istoricul celui personal, iar parolele și datele de completare automată rămân separate.
Diferența este importantă mai ales pentru persoanele care folosesc același calculator atât pentru muncă, cât și pentru activități private. Fără profiluri separate, poate deveni dificil de urmărit în ce cont este conectat browserul, mai ales când sunt deschise simultan Gmail, Google Drive, YouTube sau alte servicii care folosesc autentificarea Google.
Profilurile sunt utile și pentru cei care gestionează mai multe proiecte sau conturi profesionale. De exemplu, poate exista un profil pentru activitatea de la birou, unul pentru un proiect secundar și altul pentru navigarea personală. Fiecare poate avea propriile extensii și pagini salvate, astfel încât browserul să fie organizat în funcție de activitatea desfășurată.
Este important de reținut că profilurile Chrome nu reprezintă conturi separate de Windows și nici nu oferă protecție completă împotriva accesului altor persoane care folosesc același calculator. Dacă dispozitivul este utilizat de mai mulți oameni, protejarea conturilor prin parole și printr-un cont separat de Windows rămâne o măsură necesară.
Cum creezi un profil nou în Google Chrome
Crearea unui profil suplimentar nu necesită instalarea unei aplicații sau modificarea unor setări complicate. În Chrome, trebuie apăsată pictograma profilului, aflată în partea dreaptă sus, lângă meniul cu trei puncte.
Din meniul care se deschide trebuie selectată opțiunea de adăugare a unui profil nou, de regulă Add Chrome profile sau Add, în funcție de versiunea browserului. Chrome va deschide o fereastră în care poate fi ales un nume și un aspect vizual pentru noul profil. O culoare diferită ajută la recunoașterea rapidă a ferestrelor, mai ales atunci când sunt deschise mai multe simultan.
După configurarea profilului, browserul poate solicita conectarea la un cont Google. Această etapă este opțională dacă se dorește folosirea profilului fără sincronizare. Dacă este ales un cont Google, pot fi sincronizate informații precum marcajele, parolele, istoricul și extensiile, în funcție de setările selectate.
Pentru un profil profesional, este recomandată conectarea la contul Google folosit la serviciu, dacă organizația permite acest lucru. În profilul personal poate fi folosit contul privat. În acest fel, fiecare spațiu de lucru păstrează propriile informații și preferințe.
Cum schimbi rapid între profiluri și cum le folosești simultan
După crearea profilurilor, schimbarea între ele se face din aceeași pictogramă aflată în colțul din dreapta sus al browserului. Este suficientă selectarea profilului dorit pentru a deschide o fereastră Chrome asociată acestuia. Nu este necesară închiderea ferestrei deja folosite.
O variantă practică este păstrarea deschisă a două ferestre, una pentru muncă și alta pentru activitățile personale. Fiecare poate avea o culoare distinctă și propriile file. Astfel, riscul de a trimite un mesaj din contul greșit sau de a salva o pagină în lista de marcaje nepotrivită poate fi redus.
Chrome permite și crearea unei scurtături pentru fiecare profil, astfel încât acesta să poată fi deschis direct de pe desktop. În funcție de versiunea browserului, opțiunea poate fi găsită în meniul de gestionare a profilului, prin selectarea profilului și accesarea setărilor acestuia.
O altă facilitate utilă este posibilitatea de a personaliza fiecare profil cu extensii diferite. De exemplu, profilul profesional poate include instrumente pentru capturi de ecran, traducere sau organizarea sarcinilor, în timp ce profilul personal poate păstra doar extensiile folosite pentru navigarea obișnuită.
Cum ștergi un profil Chrome și ce trebuie să știi despre datele salvate
Dacă un profil nu mai este necesar, acesta poate fi eliminat din meniul de gestionare a profilurilor. Se apasă pictograma profilului, apoi se accesează opțiunea de administrare a profilurilor, de unde poate fi selectat profilul care trebuie șters.
Înainte de confirmare, trebuie verificat dacă există informații importante care nu au fost sincronizate sau salvate în altă parte. Ștergerea unui profil elimină de pe acel dispozitiv datele locale asociate, precum marcajele, istoricul, parolele și setările nesincronizate. Dacă anumite informații au fost sincronizate cu un cont Google, acestea pot rămâne disponibile în cont și pe alte dispozitive.