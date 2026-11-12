Ce sunt profilurile Chrome și de ce merită să le folosești

Un profil Chrome este un spațiu separat în browser, cu propriile date și preferințe. Fiecare profil poate avea un cont Google diferit, propriile marcaje, parole salvate, extensii, teme și istoric de navigare. Astfel, paginile accesate în profilul profesional nu apar automat în istoricul celui personal, iar parolele și datele de completare automată rămân separate.

Diferența este importantă mai ales pentru persoanele care folosesc același calculator atât pentru muncă, cât și pentru activități private. Fără profiluri separate, poate deveni dificil de urmărit în ce cont este conectat browserul, mai ales când sunt deschise simultan Gmail, Google Drive, YouTube sau alte servicii care folosesc autentificarea Google.

Profilurile sunt utile și pentru cei care gestionează mai multe proiecte sau conturi profesionale. De exemplu, poate exista un profil pentru activitatea de la birou, unul pentru un proiect secundar și altul pentru navigarea personală. Fiecare poate avea propriile extensii și pagini salvate, astfel încât browserul să fie organizat în funcție de activitatea desfășurată.

Este important de reținut că profilurile Chrome nu reprezintă conturi separate de Windows și nici nu oferă protecție completă împotriva accesului altor persoane care folosesc același calculator. Dacă dispozitivul este utilizat de mai mulți oameni, protejarea conturilor prin parole și printr-un cont separat de Windows rămâne o măsură necesară.

Cum creezi un profil nou în Google Chrome

Crearea unui profil suplimentar nu necesită instalarea unei aplicații sau modificarea unor setări complicate. În Chrome, trebuie apăsată pictograma profilului, aflată în partea dreaptă sus, lângă meniul cu trei puncte.

Din meniul care se deschide trebuie selectată opțiunea de adăugare a unui profil nou, de regulă Add Chrome profile sau Add, în funcție de versiunea browserului. Chrome va deschide o fereastră în care poate fi ales un nume și un aspect vizual pentru noul profil. O culoare diferită ajută la recunoașterea rapidă a ferestrelor, mai ales atunci când sunt deschise mai multe simultan.

După configurarea profilului, browserul poate solicita conectarea la un cont Google. Această etapă este opțională dacă se dorește folosirea profilului fără sincronizare. Dacă este ales un cont Google, pot fi sincronizate informații precum marcajele, parolele, istoricul și extensiile, în funcție de setările selectate.