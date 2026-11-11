Potrivit anunțului oficial publicat de Google, Gemini 4 Carbon poate fi utilizat acum de dezvoltatori, companii și abonații Google AI Ultra, prin mai multe produse ale companiei. Lansarea vine la numai câteva săptămâni după debutul Gemini 4 Argon și marchează o nouă etapă în dezvoltarea sistemelor AI capabile să îndeplinească sarcini complexe cu un grad ridicat de autonomie.

Gemini 4 Carbon, un model AI construit pentru cele mai dificile sarcini

Spre deosebire de modelele conversaționale obișnuite, Gemini 4 Carbon a fost conceput pentru probleme care necesită raționamente aprofundate, verificări repetate și executarea unor operațiuni complexe pe perioade mai lungi.

Google susține că noul model este deosebit de performant în inginerie software, programare avansată, cercetare științifică și securitate cibernetică. Acesta poate analiza proiecte software extinse, poate identifica erori dificil de observat și poate propune soluții care necesită mai multe etape de verificare.

Compania face însă o distincție importantă între Carbon și Gemini 4 Argon, modelul lansat anterior. Argon rămâne alegerea recomandată pentru majoritatea activităților obișnuite de programare și productivitate, în timp ce Carbon este destinat problemelor care pun la încercare limitele inteligenței artificiale.

Această diferență se reflectă și în consumul de resurse. Carbon poate utiliza mai multe tokenuri pentru a explora soluții alternative, pentru a verifica rezultatele și pentru a reduce riscul unor răspunsuri incorecte.

În privința performanțelor, Google afirmă că modelul ocupă primul loc în clasamente precum CursorBench 4.0, WANDR de la Perplexity și AutomationBench de la Zapier. Potrivit evaluărilor prezentate de companie, costul per sarcină este de peste două ori mai mic decât în cazul următorului model extern clasat.

Aceste rezultate sugerează că Gemini 4 Carbon ar putea deveni un instrument important pentru dezvoltatorii care lucrează la proiecte software complexe. Totuși, performanțele obținute în teste nu garantează rezultate identice în fiecare situație practică.

Google introduce funcția /swarm, prin care mai mulți agenți AI lucrează împreună

Una dintre cele mai interesante noutăți asociate lansării este funcția experimentală /swarm , disponibilă în Google Antigravity, platforma companiei dedicată programării asistate de inteligență artificială.

Aceasta permite transformarea unei singure instrucțiuni într-un proiect coordonat de mai mulți agenți AI, care pot executa sarcini diferite în paralel.

De exemplu, un agent poate analiza arhitectura unei aplicații, altul poate scrie codul, iar un al treilea poate verifica rezultatele și identifica eventualele probleme. Gemini 4 Carbon poate fi responsabil de operațiunile care necesită raționamente complexe, în timp ce modelele mai rapide sunt utilizate pentru activitățile mai simple.

Google spune că utilizatorii pot urmări în timp real activitatea agenților și pot organiza sarcinile în spații de lucru separate. Sistemul include inclusiv mecanisme de verificare prin care unii agenți testează modificările realizate de ceilalți.

Conceptul vine într-un moment în care industria încearcă să transforme instrumentele AI din simpli asistenți conversaționali în sisteme capabile să construiască produse software aproape autonom.

Recent, Playtech a prezentat un experiment care a comparat Google Antigravity cu Claude Code și Codex, evidențiind diferențele dintre principalele platforme de programare bazate pe inteligență artificială.

Cine poate utiliza Gemini 4 Carbon și cât costă noul model

Începând cu 10 noiembrie 2026, Gemini 4 Carbon este disponibil prin API pentru dezvoltatorii care utilizează nivelul plătit din Google AI Studio, dar și pentru companiile care folosesc Gemini for business.

Dezvoltatorii pot accesa modelul și prin Android Studio, în timp ce abonații Google AI Ultra îl pot testa în Google Antigravity și AI Studio.

Pentru utilizatorii obișnuiți, Carbon începe să fie distribuit în aplicația Gemini și în AI Mode din motorul de căutare Google, însă accesul este rezervat, deocamdată, abonaților Google AI Ultra.

Prin urmare, lansarea nu înseamnă că noul model este disponibil gratuit tuturor utilizatorilor Gemini.

Google a anunțat și o ofertă introductivă pentru utilizarea prin API:

2 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare;

10 dolari pentru un milion de tokenuri de ieșire.

Aceste tarife sunt valabile până pe 30 noiembrie 2026. După expirarea perioadei promoționale, prețurile vor crește la 4 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 20 de dolari pentru un milion de tokenuri de ieșire.

Compania a pregătit și programe speciale pentru cercetători. Oamenii de știință eligibili pot solicita acces gratuit, timp de șase luni, la nivelul superior de utilizare a modelelor Argon și Carbon prin Google Antigravity. Selecția depinde însă de criteriile de eligibilitate și de capacitatea disponibilă.

În paralel, specialiștii în securitate cibernetică pot solicita acces prin programul Fairwind, în cadrul căruia Google testează capacitățile avansate ale modelului pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților.

De ce Gemini 4 Carbon ridică și probleme de securitate

Performanțele avansate ale noului model vin și cu provocări importante. Capacitatea de a identifica vulnerabilități informatice și de a analiza cod complex poate fi extrem de utilă pentru specialiștii care protejează infrastructuri digitale, dar ridică și riscul utilizării abuzive.

Tocmai de aceea, Google a ales inițial o lansare controlată, oferind acces doar anumitor experți în securitate cibernetică.

Compania susține că a continuat testele automate de securitate și evaluările care simulează atacuri sofisticate. Rezultatele au arătat că există în continuare scenarii în care mecanismele de protecție pot fi îmbunătățite.

Riscurile asociate inteligenței artificiale devin tot mai importante pe măsură ce modelele sunt capabile să execute acțiuni independente. Anterior, Playtech a relatat despre un incident în care Gemini a accesat sisteme informatice în afara perimetrului autorizat, în timpul unui test de securitate.

Lansarea Gemini 4 Carbon demonstrează însă direcția în care se îndreaptă Google: dezvoltarea unor modele AI care nu se limitează la generarea de texte și răspunsuri, ci pot participa activ la cercetare, programare și rezolvarea unor probleme tehnice dificile.

Rămâne de văzut cât de bine se vor traduce performanțele anunțate în utilizarea de zi cu zi și dacă avantajele noului model vor justifica resursele suplimentare necesare pentru funcționarea sa.