Google Chrome primește una dintre cele mai așteptate funcții pe Android. Actualizarea schimbă meniul browserului, legătura cu iOS
Google continuă să îmbunătățească experiența oferită utilizatorilor de Android, iar cea mai nouă versiune a browserului Chrome aduce o funcție pe care mulți o așteptau de ani de zile. Odată cu lansarea Chrome 150, browserul primește în sfârșit un buton dedicat pentru revenirea la pagina anterioară, o opțiune disponibilă până acum doar în versiunea pentru iPhone.
Noua actualizare include și alte modificări de interfață, menite să simplifice accesul la funcțiile importante și să reorganizeze meniul principal al aplicației. Deși distribuirea a început deja, Google activează noutățile treptat, astfel că nu toți utilizatorii le vor vedea imediat, anunță Android Autorithy.
Chrome pentru Android primește un buton dedicat pentru „Înapoi”
Cea mai vizibilă schimbare este introducerea unui buton dedicat pentru revenirea la pagina anterioară direct în meniul accesibil prin cele trei puncte din colțul browserului.
Până acum, meniul afișa doar săgeata pentru navigarea înainte, iar utilizatorii trebuiau să folosească gesturile Android sau butonul fizic al telefonului pentru a reveni la pagina precedentă. În Chrome 150, Google afișează acum ambele comenzi, înainte și înapoi, una lângă cealaltă, oferind un acces mai rapid la navigare. Este o funcție prezentă de ceva timp în aplicația Chrome pentru iOS, iar acum ajunge și pe dispozitivele Android.
Apar și alte modificări în meniul browserului
Introducerea noului buton a determinat și reorganizarea meniului principal. Google a eliminat vechiul buton dedicat informațiilor despre site și îl înlocuiește cu o secțiune nouă, denumită Site controls. Aceasta reunește opțiunile legate de permisiunile acordate paginilor web și de controlul accesului la diferite funcții ale dispozitivului.
În același timp, opțiunea „Add to Home screen” a fost redenumită în „Install and create shortcut”, o formulare care explică mai clar faptul că browserul poate instala aplicațiile web compatibile sau poate crea o scurtătură pe ecranul principal.
Actualizarea ajunge treptat la utilizatori
Chrome 150 este deja disponibil, însă Google distribuie noile funcții etapizat, printr-o activare realizată de pe serverele companiei.
Din acest motiv, chiar dacă utilizatorii instalează cea mai recentă versiune din Google Play Store, este posibil ca noul buton „Înapoi” sau opțiunea „Site controls” să nu apară imediat.
Primele teste arată că unii utilizatori văd deja noua denumire „Install and create shortcut”, în timp ce restul modificărilor sunt activate doar pe anumite dispozitive.
Dacă folosești Chrome pe Android și vrei să verifici dacă ai primit actualizarea, merită să instalezi cea mai recentă versiune a aplicației din Play Store. În cazul în care noile funcții nu sunt încă disponibile, cel mai probabil vor fi activate automat în perioada următoare, pe măsură ce Google extinde lansarea la nivel global.