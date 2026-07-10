Google Chrome primește una dintre cele mai așteptate funcții pe Android. Actualizarea schimbă meniul browserului, legătura cu iOS

Chrome pentru Android primește un buton dedicat pentru „Înapoi”

Cea mai vizibilă schimbare este introducerea unui buton dedicat pentru revenirea la pagina anterioară direct în meniul accesibil prin cele trei puncte din colțul browserului.

Până acum, meniul afișa doar săgeata pentru navigarea înainte, iar utilizatorii trebuiau să folosească gesturile Android sau butonul fizic al telefonului pentru a reveni la pagina precedentă. În Chrome 150, Google afișează acum ambele comenzi, înainte și înapoi, una lângă cealaltă, oferind un acces mai rapid la navigare. Este o funcție prezentă de ceva timp în aplicația Chrome pentru iOS, iar acum ajunge și pe dispozitivele Android.

Apar și alte modificări în meniul browserului

Introducerea noului buton a determinat și reorganizarea meniului principal. Google a eliminat vechiul buton dedicat informațiilor despre site și îl înlocuiește cu o secțiune nouă, denumită Site controls. Aceasta reunește opțiunile legate de permisiunile acordate paginilor web și de controlul accesului la diferite funcții ale dispozitivului.

În același timp, opțiunea „Add to Home screen” a fost redenumită în „Install and create shortcut”, o formulare care explică mai clar faptul că browserul poate instala aplicațiile web compatibile sau poate crea o scurtătură pe ecranul principal.

Actualizarea ajunge treptat la utilizatori

Chrome 150 este deja disponibil, însă Google distribuie noile funcții etapizat, printr-o activare realizată de pe serverele companiei.

Din acest motiv, chiar dacă utilizatorii instalează cea mai recentă versiune din Google Play Store, este posibil ca noul buton „Înapoi” sau opțiunea „Site controls” să nu apară imediat.

Primele teste arată că unii utilizatori văd deja noua denumire „Install and create shortcut”, în timp ce restul modificărilor sunt activate doar pe anumite dispozitive.