Motorola pare să fi găsit formula prin care să atragă din nou atenția cumpărătorilor din segmentul smartphone-urilor premium. Noul Motorola Signature 27 se confruntă deja cu întârzieri ale livrărilor pe piața americană, compania recunoscând că interesul consumatorilor a depășit estimările inițiale.

Potrivit unui material publicat de 9to5Google pe 24 noiembrie 2026, magazinele online Motorola și Best Buy afișează noi termene de livrare pentru comenzile plasate în această perioadă. Situația apare în contextul în care producătorul se pregătește să extindă disponibilitatea telefonului și pe alte piețe importante.

Signature 27 reprezintă una dintre cele mai ambițioase lansări Motorola din ultimii ani, compania încercând să concureze mai agresiv cu Samsung, Apple și Google în categoria telefoanelor de top.

Motorola recunoaște că cererea pentru Signature 27 a depășit așteptările

Motorola anunțase inițial că noul său smartphone va fi lansat pe piața americană pe 19 noiembrie. Cu toate acestea, conform informațiilor disponibile pe 24 noiembrie, magazinele online Motorola și Best Buy încă afișau opțiunea de precomandă, cu termene de expediere pentru 8, respectiv 11 decembrie.

Într-o declarație transmisă publicației 9to5Google, compania a confirmat că întârzierile sunt determinate de cererea mai mare decât cea anticipată și că echipele sale lucrează pentru a livra dispozitivele cât mai repede posibil.

Totuși, nu toate comenzile par să fie afectate. Un utilizator Reddit care a precomandat telefonul a afirmat că a primit deja informațiile de urmărire a coletului, livrarea fiind programată pentru 25 noiembrie.

În Europa, smartphone-ul este disponibil pe anumite piețe încă din 16 noiembrie, iar Motorola a confirmat că Signature 27 va fi lansat și în India, începând cu 9 decembrie. Extinderea disponibilității internaționale vine, așadar, într-un moment în care producătorul trebuie să gestioneze o cerere peste estimările inițiale.

Telefonul cu care Motorola vrea să concureze cu Samsung și Apple

Spre deosebire de alte modele lansate în ultimii ani, Motorola Signature 27 este poziționat direct în segmentul superior al pieței, inclusiv din perspectiva prețului. În Statele Unite, smartphone-ul costă 1.599 de dolari.

Dispozitivul este echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, dispune de o cameră de 200 de megapixeli și beneficiază de un sistem audio dezvoltat în colaborare cu producătorul danez Bang & Olufsen.

Performanțele fotografice reprezintă unul dintre principalele argumente ale noului flagship. Motorola Signature 27 a obținut 173 de puncte în evaluarea DXOMARK, devenind telefonul lansat în 2026 cu cel mai bun rezultat fotografic dintre modelele testate de organizația franceză până la începutul lunii noiembrie.

Un alt aspect important este politica de suport software. Motorola promite șapte actualizări majore ale sistemului de operare Android și până la șapte ani de actualizări de securitate, apropiindu-se astfel de standardele stabilite de Samsung și Google.

Așa cum am arătat și în review-ul Motorola Signature 27 realizat de Playtech, producătorul încearcă să se diferențieze prin performanță, autonomie, abilități fotografice și o experiență premium care depășește simpla competiție la nivelul specificațiilor tehnice.

Cât costă Motorola Signature 27 în România și când îl poți cumpăra

Pe piața locală, Motorola Signature 27 este disponibil la precomandă în perioada 24 noiembrie – 7 decembrie 2026, la prețul de 8.499 de lei.

Cumpărătorii care comandă smartphone-ul în perioada campaniei beneficiază și de un smartwatch Moto Watch Ultra inclus în ofertă, o strategie comercială similară celei adoptate de producător pe piața americană.

Momentan, întârzierile raportate în Statele Unite nu înseamnă automat că și comenzile din România vor fi afectate. Motorola nu a confirmat existența unor probleme similare pe piața locală.

Dincolo de dificultățile logistice, interesul pentru Signature 27 reprezintă un semnal favorabil pentru ambițiile Motorola în segmentul premium. Compania încearcă să își consolideze poziția pe o piață dominată de Apple și Samsung, unde fidelitatea consumatorilor față de anumite branduri constituie o barieră importantă pentru concurență.

Rămâne de văzut dacă interesul manifestat în perioada precomenzilor se va traduce și într-un succes comercial pe termen lung. Motorola nu a comunicat, deocamdată, cifre concrete privind numărul comenzilor înregistrate.