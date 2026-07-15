George R.R. Martin lansează o ediție Game of Thrones de lux. Costă cât o vacanță și există doar 1.000 de exemplare
George R.R. Martin marchează 30 de ani de la publicarea primului roman „A Game of Thrones” printr-o ediție de colecție extrem de scumpă. Volumul este lansat pe 14 iulie 2026, costă 1.725 de lire sterline și este disponibil în numai 1.000 de exemplare, potrivit The Folio Society.
Fiecare copie este semnată personal de autor și include ilustrații originale, o hartă a Westerosului și o copertă realizată dintr-un material creat special pentru a imita pielea de dragon. Cartea are 872 de pagini și este livrată într-o cutie de protecție concepută pentru această ediție.
O carte construită ca un obiect din Westeros
Noua ediție este realizată într-un singur volum masiv. Folio Society a colaborat cu tipografii, legătorii și producători de hârtie din Marea Britanie pentru a-i oferi un aspect inspirat de biblioteca Citadelei.
Coperta este îmbrăcată într-o piele decorată pentru a semăna cu solzii unui dragon. Materialul nu provine, desigur, de la un animal fantastic. A fost prelucrat manual pentru a reproduce textura imaginată pentru creaturile familiei Targaryen.
Pagina care certifică numărul exemplarului este imprimată cu aur de 24 de carate. Aceasta poartă și semnătura lui George R.R. Martin. Cele 1.000 de etichete au fost transportate până la biroul scriitorului pentru a fi semnate.
Volumul include lucrări realizate de ilustratorul Jonathan Burton. Artistul a evitat să copieze imaginea actorilor din serialul HBO. Personajele și locurile sunt inspirate direct de descrierile din carte.
Harta Westerosului vine rulată separat
Pachetul conține și o hartă color a Westerosului, imprimată pe material textil. Aceasta este păstrată rulată într-un compartiment special al cutiei. Cititorul poate urmări astfel traseele personajelor și poziția marilor case.
Cartea include o introducere semnată de Joe Abercrombie. Autorul este cunoscut pentru seria fantasy „The First Law” și pentru stilul său întunecat, apropiat de realismul brutal al universului creat de Martin.
Prima carte „A Game of Thrones” a fost publicată în 1996. Romanul îi introduce pe Eddard Stark, Robert Baratheon, Cersei Lannister și Daenerys Targaryen. Intriga pornește de la oferta făcută lui Ned Stark de a deveni Mâna Regelui.
Dincolo de conflictele politice, cartea prezintă pericolul care crește la nord de Zid. Numeroase elemente din lumea creată de Martin sunt inspirate din evenimente reale, iar Playtech a analizat anterior legăturile dintre Game of Thrones și istoria adevărată.
Romanul a devenit un fenomen global
„A Game of Thrones” este primul volum al seriei „A Song of Ice and Fire”. Următoarele cărți sunt „A Clash of Kings”, „A Storm of Swords”, „A Feast for Crows” și „A Dance with Dragons”.
Seria a vândut peste 90 de milioane de exemplare la nivel global. Popularitatea sa a crescut masiv după lansarea adaptării HBO în 2011. Serialul „Game of Thrones” a avut opt sezoane și a devenit una dintre cele mai urmărite producții din istoria televiziunii.
Succesul a deschis drumul pentru mai multe proiecte plasate în Westeros. „House of the Dragon” este bazat pe volumul „Fire & Blood” și urmărește războiul civil din familia Targaryen. George R.R. Martin a vorbit în trecut despre modul în care serialul adaptează și modifică materialul său.
Un alt prequel este „A Knight of the Seven Kingdoms”. Povestea îi urmărește pe cavalerul Dunk și pe tânărul său scutier, Egg. Acțiunea are loc cu aproximativ un secol înainte de evenimentele din „Game of Thrones”.
Fanii încă așteaptă The Winds of Winter
Lansarea ediției aniversare nu este cartea pe care cei mai mulți cititori o așteaptă. George R.R. Martin continuă să lucreze la „The Winds of Winter”, al șaselea roman din seria principală.
Ultimul volum, „A Dance with Dragons”, a apărut în 2011. Autorul a oferit mai multe actualizări despre progres, dar nu a anunțat o dată oficială de publicare. Cartea ar urma să fie una dintre cele mai lungi scrise de el.
Playtech a explicat anterior de ce The Winds of Winter a întârziat atât de mult. Complexitatea poveștii și numărul mare de personaje sunt printre motivele invocate.
Până la apariția continuării, ediția de 30 de ani este destinată colecționarilor cu bugete generoase. Nu aduce un capitol nou și nu dezvăluie finalul poveștii. Transformă însă primul roman într-un obiect care ar putea arăta potrivit chiar și în biblioteca unui lord din Westeros.