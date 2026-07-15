George R.R. Martin lansează o ediție Game of Thrones de lux. Costă cât o vacanță și există doar 1.000 de exemplare

O carte construită ca un obiect din Westeros

Noua ediție este realizată într-un singur volum masiv. Folio Society a colaborat cu tipografii, legătorii și producători de hârtie din Marea Britanie pentru a-i oferi un aspect inspirat de biblioteca Citadelei.

Coperta este îmbrăcată într-o piele decorată pentru a semăna cu solzii unui dragon. Materialul nu provine, desigur, de la un animal fantastic. A fost prelucrat manual pentru a reproduce textura imaginată pentru creaturile familiei Targaryen.

Pagina care certifică numărul exemplarului este imprimată cu aur de 24 de carate. Aceasta poartă și semnătura lui George R.R. Martin. Cele 1.000 de etichete au fost transportate până la biroul scriitorului pentru a fi semnate.

Volumul include lucrări realizate de ilustratorul Jonathan Burton. Artistul a evitat să copieze imaginea actorilor din serialul HBO. Personajele și locurile sunt inspirate direct de descrierile din carte.

Harta Westerosului vine rulată separat

Pachetul conține și o hartă color a Westerosului, imprimată pe material textil. Aceasta este păstrată rulată într-un compartiment special al cutiei. Cititorul poate urmări astfel traseele personajelor și poziția marilor case.

Cartea include o introducere semnată de Joe Abercrombie. Autorul este cunoscut pentru seria fantasy „The First Law” și pentru stilul său întunecat, apropiat de realismul brutal al universului creat de Martin.

Prima carte „A Game of Thrones” a fost publicată în 1996. Romanul îi introduce pe Eddard Stark, Robert Baratheon, Cersei Lannister și Daenerys Targaryen. Intriga pornește de la oferta făcută lui Ned Stark de a deveni Mâna Regelui.