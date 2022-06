Ce părere are George R.R. Martin despre House of the Dragon, dar și despre modificările de scenariu din viitorul serial HBO

Autorul Game of Thrones George R.R. Martin a reacționat la primele nouă episoade din sezonul 1 House of the Dragon, care va avea premiera pe 21 august pe HBO.

Cu o acțiune amplasată cu 200 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones, viitoarea adaptare a HBO se va concentra, în primul rând, pe Casa Targaryen și pe tragica lor cădere din dizgrație, acoperind evenimentele care au dus la războiul civil cunoscut sub numele de „Dansul Dragonilor”. Ca și predecesorul său, House of the Dragon are o distribuție grandioasă, incluzându-i pe Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno și Rhys Ifans.

House of the Dragon a fost lăudat în mod repetat de George R.R. Martin, ceea ce poate fi considerat de bun augur pentru seria prequel.

George R.R. Martin are încredere în succesul House of the Dragon

Pe secțiunea „Nu este un blog”, a site-ului său oficial, George R.R. Martin și-a împărtășit reacția cu privire la primele nouă episoade din House of the Dragon, despre care a avut o părere bună. Deși nu a putut vorbi despre calitatea efectelor vizuale, care sunt încă nefinalizate, autorul recunoaște că a fost impresionat de spectacol, în sine, spunând că „aspectul general este grozav, iar actoria, regia și scrierea sunt de prim rang”. Martin i-a asigurat, de asemenea, pe fanii cărților sale că serialul HBO este o adaptare fidelă a Fire & Blood, deși face are unele schimbări în scenariu, dar nu pare deranjat de asta.

„Am vizionat nouă dintre cele zece episoade și sunt în continuare impresionat. Nu pot vorbi despre SFX, pentru că aici treaba nu e terminată, dar aspectul general este grozav, iar actoria, regia și scrierea sunt de prim rang. Și da, pentru toți fanii cărților, ESTE povestea mea. Sigur, există unele modificări de la FIRE & BLOOD – nu am putut prezenta trei versiuni alternative ale fiecărui eveniment major, dar cred că Ryan Condal și scriitorii săi au făcut alegeri bune. Chiar au adus unele îmbunătățiri. (Erezie, știu, dar fiind autor, am voie să spun asta)”, a scris George R.R. Martin.