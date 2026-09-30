„Game of Thrones” ajunge oficial la cinema. „Aegon’s Conquest”, primul film al francizei, are dată de lansare

Universul „Game of Thrones” face oficial pasul spre cinema. Warner Bros. a stabilit data de lansare pentru „Game of Thrones: Aegon’s Conquest”, primul lungmetraj al francizei construit special pentru marele ecran: 1 iunie 2029. Filmul va spune povestea lui Aegon I Targaryen, omul care a cucerit cea mai mare parte din Westeros cu ajutorul dragonilor și a pus bazele dinastiei care avea să domine continentul timp de aproape trei secole, potrivit Deadline.

Proiectul fusese confirmat încă din primăvară, când Warner Bros. a prezentat titlul „Aegon’s Conquest” în cadrul CinemaCon. Playtech a scris atunci despre primul film „Game of Thrones”, însă studioul nu anunțase o dată exactă. Acum, filmul are nu doar locul în calendar, ci și regizor și scenarist.

Cine va realiza „Aegon’s Conquest”

Regia îi revine lui Owen Harris, cunoscut inclusiv pentru „Black Mirror” și pentru munca sa la „A Knight of the Seven Kingdoms”, unde a regizat trei episoade. Scenariul este scris de Beau Willimon, creatorul și fostul showrunner al „House of Cards”, care a lucrat și la serialul „Andor”.

Deocamdată, Warner Bros. nu a anunțat distribuția și nici momentul în care vor începe filmările. Prin urmare, nu știm încă cine îl va interpreta pe Aegon Cuceritorul sau cine va intra în rolurile surorilor sale, Visenya și Rhaenys Targaryen.

Personajul va apărea pentru prima dată efectiv pe ecran în universul „Game of Thrones”, deși numele și moștenirea lui au fost menționate în repetate rânduri în producțiile HBO. Povestea sa ocupă un loc central și în volumul „Fire & Blood” al lui George R.R. Martin, carte care începe istoria dinastiei Targaryen și care a stat și la baza serialului „House of the Dragon”.

Cine a fost Aegon Cuceritorul și de ce contează pentru Westeros

Aegon I Targaryen este figura care schimbă definitiv istoria Westerosului. Împreună cu surorile și soțiile sale, Visenya și Rhaenys, acesta pornește cucerirea continentului folosindu-se de trei dintre cei mai importanți dragoni din istoria familiei: Balerion, Vhagar și Meraxes.

Campania lui duce la unificarea majorității regatelor Westerosului sub conducerea unei singure case și la apariția dinastiei Targaryen. Tot Aegon este asociat cu nașterea Tronului de Fier, simbolul puterii care se află ulterior în centrul întregii povești din „Game of Thrones”.

Acțiunea filmului se va petrece cu câteva sute de ani înaintea aventurilor lui Jon Snow și Daenerys Targaryen și chiar înaintea conflictelor prezentate în „House of the Dragon”. Pentru cei care urmăresc deja istoria familiei prin producția HBO, sezonul trei din „House of the Dragon” dezvoltă o etapă mult mai târzie a dinastiei decât cea pe care o va prezenta filmul.

Universul „Game of Thrones” continuă să crească

„Aegon’s Conquest” va reprezenta o premieră importantă pentru franciză. „Game of Thrones” a fost conceput pentru televiziune, iar expansiunile sale majore de până acum au rămas tot în zona serialelor, prin „House of the Dragon” și „A Knight of the Seven Kingdoms”.

Cel din urmă urmărește aventurile lui Dunk și Egg într-o perioadă diferită a istoriei Westerosului. Egg este, de fapt, viitorul Aegon V Targaryen, un alt membru important al aceleiași dinastii, iar Playtech a explicat anterior cine este cu adevărat personajul și de ce contează pentru Westeros.

Warner Bros. are, așadar, timp suficient să transforme cucerirea lui Aegon într-un eveniment cinematografic de amploare. Data de 1 iunie 2029 plasează filmul chiar la începutul sezonului blockbusterelor de vară, iar momentan calendarul marilor studiouri pentru acel an este încă relativ liber.

Până la premieră rămân însă multe necunoscute: distribuția, începutul filmărilor, amploarea bugetului și, mai ales, modul în care Warner Bros. va transpune pe marele ecran Balerion, Vhagar și Meraxes. Cert este că „Aegon’s Conquest” va deschide o etapă nouă pentru franciză, ducând pentru prima dată istoria Westerosului din universul HBO într-o producție cinematografică.