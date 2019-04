Game of Thrones și toate reperele din istoria reală pe care nu le știai

Sigur ai așteptat cu nerăbdare noul sezon din Game of Thrones. Până o să-ți începi sesiunile de binging, ți-am făcut o listă cu ceva frumos.

Game of Thrones se apropie de final, dar e bine să știi că e mai mult decât un serial din categoria fantastic. Intrigile politice, alianțele, strategiile de război și alte evenimente au repere în istoria reală a Europei și a Orientului Mijlociu. Asta deși mulți văd în Game of Thrones o înlănțuire de intrigi, trădări, incest, relații din interes, crime și depravare, combinate cu elemente fantastice ca dragonii, vrăjitoarele sau morții umblători.

Dacă dai la o parte aceste aspecte, și ești atent la modul în care se desfășoară evenimentele și la societatea săracă și bogată, vei vedea o lume medievală similară cu ce ai învățat la istorie. Asta pentru că George R.R. Martin s-a inspirat din istorie. Realitatea și mitul se împletesc armonios atât în roman, cât și în serial, cam cum ți-ai imaginat Evul Mediu european.

Războiul celor Două Roze și legătura cu Game of Thrones

Probabil ai mai auzit că Martin s-a inspirat din Războiul Rozelor pentru a scrie prima carte. Nu e doar un zvon, e o realitate confirmată de scriitor, iar modul în care izbucnește conflictul diplomatic și armat dintre Lannisteri și Stark este foarte asemănător cu ce s-a întâmplat în timpul Războiului celor Două Roze din Anglia secolului al XV-lea (1455 – 1485).

Anglia încă se afla în plin Ev Mediu, iar războiul respectiv a fost unul civil, purtat cu intermitență între Casa Lancaster (care avea pe blazon un trandafir roșu – roză) și Casa de York (care avea pe blazon un trandafir alb – roza albă). Ambele familii erau ramuri ale Casei Regale Plantagenet și-l aveau ca strămoș comun pe regele Edward al III-lea.

Ambele aveau pretenția de a revendica tronul Angliei și să domnească peste regatele mai mici. Pe același tipar, în serial, a izbucnit conflictul dintre Casa Lannister (cu leul pe blazon), cu pretenții la Tron, și Casa Stark (cu lupul pe blazon), Păzitoarea Nordului. Și, nu uita de Casa Tyrell, al cărei blazon este trandafirul.

Zidul

Nordicii din Winterfell n-au fost singurii care au ridicat un zid colosal ca să se apere de invadatori. De-a lungul istoriei (reale), mai multe civilizații au ales să construiască o baricadă în calea „barbarilor”.

Echivalentul Zidului de la nord de Winterfell în lumea reală ar fi Zidul lui Hadrian, conducătorul Imperiului Roman. Scopul lui Hadrian a fost, ca și al personajelor din Game of Thrones, să apere hotarele de nord ale imperiului de năvălitorii barbari din nord. Hadrian a construit acest zid în nordul Britaniei.

Ulterior, împăratul Antoniu i-a urmat exemplul, cu un zid construit mai la nord decât predecesorul său. La fel ca în cazul Zidului din Winterfell, nici cel roman nu a rezistat la nesfârșit.

Un alt echivalent ar mai fi Marele Zid Chinezesc, care este mai potrivit datorită proporțiilor colosale. Din păcate, niciunul nu a fost construit din gheață magică. Ce să-i faci, realitatea e lipsită de magie.

Focul Mistuitor

Când Stannis Baratheon a asediat Debarcaderul Regelui pentru a recuceri tronul de la Lannisteri, a avut parte de cea mai mare decepție din întreaga lui carieră militară. Mai mult de jumătate din flota lui imensă a fost carbonizată de Focul Mistuitor produs de o substanță misterioasă rămasă în beciurile Castelului Roșu de pe vremea Regelui Nebun (tatăl lui Daenerys Targaryen).

Martin se poate să se fi inspirat aici de la Focul Grecesc, utilizat de grecii bizantini în timpul conflictelor navale. Nici până astăzi nu se știe exact ce foloseau pentru a incendia apele mării. Istoricii spun că trebuie să fi fost o substanță deosebit de inflamabilă precum păcura (în orice caz, ceva ce provenea din țiței).

A venit iarna atât în Game of Thrones, cât și în cele mai importante momente istorice

În Game of Thrones, anotimpurile nu sunt așa cum le percepem în realitate. În lumea imaginată de Martin, venirea iernii îngrozește toate regatele, pentru că ea nu se instalează doar în Nord. Chiar dacă se manifestă mai blând în sud, iarna din Westeros poate dura și câțiva ani. De aceea tinerii din nord sunt luați peste picior de seniori când îi numesc „văratici”.

O astfel de iarnă ar fi existat însă și în realitate. În istorie, a rămas cunoscută drept Mica Eră Glaciară sau Mica Glaciațiune, care ar fi durat din secolul al XIII-lea, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

În esență, a fost vorba de o scădere bruscă a temperaturii medii în emisfera nordică, care a afectat civilizațiile din Europa și America de Nord. Avansarea ghețarilor a distrus ferme, case, biserici, iar culturile de cereale n-au mai crescut din cauza vremii tot mai reci și mai umede. Împuținarea hranei a dus la foamete, la conflicte civile și la războaie între regate.

Nunta Roșie și legea ospitalității

Nunta Roșie este unul dintre cele mai sângeroase evenimente din Game of Thrones. Măcelărirea lui Robb Stark, a soției și a mamei lui, alături de soldați, a fost o scenă neașteptată care a șocat mulți fani ai serialului. Walder Frey nu doar că a dat dovadă de cruzime malefică pentru că a ordonat uciderea unei femei însărcinate (Talisa), dar a încălcat și legea ospitalității.

În Evul Mediu (cu origini încă din Antichitate), exista o lege nescrisă care spunea că gazdele și oaspeții n-aveau voie nici măcar să se insulte, chiar dacă erau dușmani dincolo de acel cămin. Cel care încălca această regulă „se condamna singur pentru totdeauna”.

În realitate, în secolul al XV-lea, a existat un scenariu asemănător, denumit Cina Neagră, în Anglia. În noiembrie 1440, regele Scoției, Iacob al II-lea, care era în conflict militar cu un clan, Black Douglas, l-a invitat la cină pe William Douglas (16 ani), care tocmai devenise conte, deci era un potențial rival la tron. Douglas a mers la festin împreună cu fratele său.

La finalul evenimentului, regele a ținut un toast în cinstea invitaților și a ordonat să li se aducă o surpriză. Servitorii au început să bată din tobe, iar copiilor li s-a adus pe masă un cap de mistreț negru (în alte surse se menționează că era un cap de taur negru), simbol al condamnării la moarte în acele vremuri. Copiii au fost târâți în curtea castelului și au fost decapitați.

Vărsatul cenușiu

De-a lungul câtorva sezoane, ai văzut că se vorbea despre vărsatul cenușiu, o boală pe care personajele o puteau avea încă de la naștere, cum e cazul Prințesei Shireen, fiica lui Stannis Baratheon. În cazul ei, boala a fost stopată în mod miraculos, dar nu fără a-și lăsa amprenta pe chipul ei drăguț. Jorah Mormont, în schimb, n-a avut același noroc. În cazul lui, boala a avansat periculos de mult după ce fusese doar atins de un așa-numit Om de Piatră.

În mod normal, vărsatul cenușiu este lepra care a existat (și încă mai există, inclusiv în România). Evident, în serial, se exagerează efectele acestei boli, dar teama oamenilor e autentic redată. Acei Oameni de Piatră din antica Valyria sunt, de fapt, precum leproșii din Antichitate și din Evul Mediu care erau marginalizați de societate, pentru că exista riscul de a răspândi boala și la cei sănătoși.

Desigur, acestea sunt doar câteva dintre repere istorice. Doar personajele, locurile și evenimentele sunt imaginate, dar întreg cadrul, portul, obiceiurile sunt precum cele din Evul Mediu. Armurile cavalerilor, turnirurile, duelul judiciar, prin care un criminal putea scăpa de la osândă, misticismul sunt toate realități ale Epocii Medievale europene. Chiar mitul dragonilor a dăinuit secole de-a rândul în culturile europene, inclusiv în Țările Românești.

