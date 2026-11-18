De Crăciun, bucuriile sunt și mai savuroase atunci când le împarți cu cei dragi. O masă pregătită împreună, un desert oferit în dar sau pur și simplu ceva dulce savurat în zilele de sărbătoare sunt micile momente care dau gust acestei perioade. La Lidl, oferta Favorina care intră la raft de joi, 19 noiembrie, aduce noi gusturi specifice sărbătorilor într-o variate de dulciuri de sezon, de la turtă dulce și biscuiți cu unt până la specialități numai bune de dăruit sau de pus pe masa de Crăciun, toate la prețuri mici.

Știi că merită să redescoperi magia momentelor speciale

Începând de joi, 19 noiembrie, oferta permanentă Favorina este completată cu noi produse inspirate de aromele Crăciunului. Printre acestea se numără Biscuiții Mini-Speculatius cu ciocolată cu lapte sau amăruie, 200 g – 9,99 lei, Castanele glasate în sirop de zahăr, 250 g – 24,99 lei, Turta dulce umplută în formă de inimă, 300 g – 15,99 lei, sau Turta dulce în formă de steluțe, cu măr și prune, în ciocolată, 800 g – 29,99 lei.