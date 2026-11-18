Lidl aduce savoarea bucuriilor dulci de Crăciun la prețuri accesibile cu gama Favorina
De Crăciun, bucuriile sunt și mai savuroase atunci când le împarți cu cei dragi. O masă pregătită împreună, un desert oferit în dar sau pur și simplu ceva dulce savurat în zilele de sărbătoare sunt micile momente care dau gust acestei perioade. La Lidl, oferta Favorina care intră la raft de joi, 19 noiembrie, aduce noi gusturi specifice sărbătorilor într-o variate de dulciuri de sezon, de la turtă dulce și biscuiți cu unt până la specialități numai bune de dăruit sau de pus pe masa de Crăciun, toate la prețuri mici.
Știi că merită să redescoperi magia momentelor speciale
Începând de joi, 19 noiembrie, oferta permanentă Favorina este completată cu noi produse inspirate de aromele Crăciunului. Printre acestea se numără Biscuiții Mini-Speculatius cu ciocolată cu lapte sau amăruie, 200 g – 9,99 lei, Castanele glasate în sirop de zahăr, 250 g – 24,99 lei, Turta dulce umplută în formă de inimă, 300 g – 15,99 lei, sau Turta dulce în formă de steluțe, cu măr și prune, în ciocolată, 800 g – 29,99 lei.
Pentru platourile cu dulciuri de sărbători sau pentru momentele în care vrei să pui ceva bun alături de cafea ori ceai, oferta include și Fursecuri cu unt în formă de stea, 260 g – 13,99 lei, Florentine cu migdale și ciocolată neagră sau cu lapte, 125 g – 19,99 lei, precum și Omuleți de turtă dulce în ciocolată, 200 g – 9,99 lei.
Varietatea gamei Favorina permite atât alegerea dulciurilor pentru masa de Crăciun, cât și a unor produse pe care să le oferi celor dragi. De la aromele familiare de turtă dulce și biscuiți până la specialități precum Florentinele sau castanele glasate, Favorina aduce mai multe gusturi ale sezonului într-un singur loc, la prețuri accesibile.
Produsele Favorina sunt disponibile în magazinele Lidl până în 24.12, în limita stocului disponibil, iar oferta Lidl de joi, 19.11, poate fi vizualizată aici.
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