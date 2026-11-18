Indicatorul utilizat de Eurostat exprimă cantitatea de muncă efectuată în echivalent normă întreagă. Acesta include activitățile sezoniere, munca cu timp parțial și munca nesalariată, fără să reprezinte direct numărul persoanelor care au părăsit sectorul.

Majoritatea statelor membre au utilizat mai puțină muncă în agricultură decât în 2024. Cehia a mers în direcția opusă, cu o creștere de 6,3%, în timp ce Spania, Estonia, Cipru, Irlanda, Malta, Austria, Luxemburg și Croația au raportat avansuri mai mici, între 0,1% și 2%.

Agricultura europeană a pierdut echivalentul a 2,9 milioane de lucrători

Între 2010 și 2025, reducerea volumului de muncă agricolă din UE a fost echivalentă cu 2,9 milioane de lucrători cu normă întreagă. Ritmul mediu anual al scăderii a fost de 2,2%, sub contracția înregistrată în ultimul an analizat.

Pe parcursul celor 15 ani, cele mai mari scăderi medii anuale au fost în Bulgaria, cu 6,3%, Ungaria, cu 4,2%, România, cu 3,5%, și Polonia, cu 3,4%. Malta a înregistrat o creștere medie de 2,3% pe an, iar Irlanda și Țările de Jos au avut fiecare un avans de 0,1%.

Analiza europeană leagă această evoluție de progresele mecanizării și de creșterea eficienței în agricultură. Un alt factor îl reprezintă posibilitățile mai variate de angajare în alte sectoare ale economiei.

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