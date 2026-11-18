Românii care au fost treziți din somn de cutremurul produs în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026 au avut parte de o surpriză suplimentară atunci când și-au verificat telefoanele mobile. Sistemul de avertizare seismică dezvoltat de Google a indicat o magnitudine de 6,5, considerabil mai mare decât cea stabilită ulterior de seismologii români.

Constantin Ionescu, directorul Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), a explicat, într-o intervenție la Euronews România, de unde provine această diferență și care sunt limitările tehnologiei utilizate de gigantul american.

De ce telefoanele Android au supraestimat magnitudinea cutremurului

Instrumentele utilizate de Google pentru detectarea seismelor sunt fundamental diferite de cele folosite în cadrul institutelor de specialitate. Mai exact, compania americană se bazează pe accelerometrele integrate în telefoanele mobile, senzori care nu au fost concepuți special pentru măsurarea activității seismice.

„Aceste accelerometre, care se află în telefoane, nu sunt așa de sensibile și nu sunt calibrate pentru estimarea cutremurului”, a explicat Constantin Ionescu.

Chiar dacă Google colectează informații de la un număr foarte mare de dispozitive, precizia rezultatelor nu este garantată. În cazul cutremurului din Vrancea din 18 noiembrie, magnitudinea estimată de compania americană a fost supraevaluată cu 0,8 unități.

De altfel, chiar și măsurătorile efectuate cu echipamente profesionale pot fi revizuite pe măsură ce sunt analizate datele disponibile. Seismul din România a avut loc la ora 02:48, la o adâncime de 120,8 kilometri, fiind cel mai puternic cutremur înregistrat în țara noastră de la începutul anului 2026.

Cum detectează Google cutremurele cu ajutorul telefoanelor mobile

Sistemul Android Earthquake Alerts transformă telefoanele inteligente într-o vastă rețea de detectare a mișcărilor seismice. Accelerometrul utilizat, printre altele, pentru rotirea automată a ecranului poate identifica și vibrațiile generate de un cutremur.

Atunci când mai multe dispozitive dintr-o anumită regiune înregistrează mișcări specifice unui seism, serverele Google analizează informațiile primite și estimează parametrii evenimentului. Ulterior, sistemul poate transmite notificări utilizatorilor aflați în zonele potențial afectate.

Principalul avantaj al acestei tehnologii este viteza de reacție. În anumite situații, utilizatorii pot primi o avertizare cu câteva secunde înainte de a resimți mișcările seismice puternice.

Cu toate acestea, Google precizează că tehnologia sa are rolul de a completa sistemele oficiale de avertizare, nu de a le înlocui. Notificările Android nu trebuie confundate nici cu mesajele transmise prin sistemul național RO-ALERT.

Ce spune directorul INFP despre riscul unui nou cutremur

În ciuda intensității cu care seismul a fost resimțit în București, Focșani, Buzău, Brașov, Constanța, Brăila și Galați, directorul INFP susține că evenimentul se încadrează în activitatea obișnuită a zonei seismice Vrancea.

Potrivit specialistului, cutremurele cu magnitudini cuprinse între 5,5 și 6 se produc, în medie, aproximativ o dată la doi ani în această regiune. De asemenea, până la momentul declarațiilor sale, nu fusese înregistrată nicio replică a seismului.

Acest lucru nu înseamnă însă că viitoarele cutremure pot fi anticipate cu exactitate. În prezent, nu există o tehnologie capabilă să prezică în mod fiabil data, ora și magnitudinea unui asemenea eveniment.

Dincolo de notificările primite pe telefon, pregătirea pentru un eventual seism rămâne esențială. Poți verifica inclusiv riscul seismic al blocului în care locuiești și poți activa funcțiile de avertizare disponibile pe telefonul tău.