Google lansează Gemini 4 Hydrogen, noul AI care este de 2,5 ori mai rapid și inventează de cinci ori mai puține informații. Este disponibil și gratuit

Google continuă ofensiva în domeniul inteligenței artificiale și lansează un nou model care promite să schimbe experiența utilizatorilor Gemini. După prezentarea modelelor Argon și Carbon, compania americană introduce Gemini 4 Hydrogen, o versiune concepută pentru a combina viteza ridicată cu performanțele avansate de raționament. Noutatea importantă este că tehnologia nu se adresează exclusiv abonaților plătitori, ci ajunge inclusiv la utilizatorii versiunii gratuite.

Anunțat oficial pe 12 noiembrie 2026, Gemini 4 Hydrogen înlocuiește treptat rolul modelului Gemini 3.8 Flash și aduce îmbunătățiri importante în programare, cercetare, analiză de date și utilizarea aplicațiilor conectate. Potrivit 9to5Google și anunțului oficial Google, noul sistem poate finaliza anumite sarcini de 2,5 ori mai rapid decât predecesorul său și reduce de peste cinci ori afirmațiile inventate în evaluările companiei.

Gemini 4 Hydrogen promite performanțe spectaculoase și mai puține erori

Google prezintă Hydrogen drept un salt tehnologic important față de Gemini 3.8 Flash, lansat în septembrie. Modelul dispune de o fereastră de context de un milion de tokenuri și poate genera până la un milion de tokenuri la ieșire, fiind conceput să proceseze documente ample, fișiere PDF, tabele, înregistrări audio și materiale video.

În testul Terminal-Bench 4.1, utilizat pentru evaluarea capacităților de programare și executare a comenzilor, Hydrogen a obținut 57%, comparativ cu 18,2% pentru Gemini 3.8 Flash. Pe Artificial Analysis Intelligence Index, modelul a înregistrat 51 de puncte la nivelul implicit de raționament, depășind Gemini 4 Argon, care a obținut 50 de puncte.

La nivelul maxim de raționament, denumit „xhigh”, scorul Hydrogen crește la 54 de puncte. Totuși, rezultatele diferă în funcție de test, iar aceste cifre nu înseamnă că Hydrogen este superior tuturor modelelor Google în orice situație.

Un alt progres important privește siguranța. Google susține că noul AI reduce cu până la 81% acțiunile care depășesc instrucțiunile primite și respectă mai bine limitele de acces la instrumente și informații. Într-o evaluare internă, compania raportează o rată de onestitate de 96,7%.

Aceste îmbunătățiri vin la numai câteva zile după ce Google a extins accesul la Gemini 4 Carbon, modelul destinat sarcinilor deosebit de complexe.

Ce se schimbă pentru utilizatorii Gemini și Google Search

Pentru utilizatorii obișnuiți, cea mai importantă schimbare este integrarea Hydrogen în aplicația Gemini. Noul model apare în selectorul de modele sub denumirea „Everyday help” și este optimizat pentru redactarea e-mailurilor, rezumarea documentelor, realizarea ghidurilor de studiu și respectarea unor instrucțiuni complicate.

Google promite că răspunsurile vor respecta mai bine tonul, formatul și regulile solicitate, reducând necesitatea corecturilor repetate. În versiunea gratuită, Hydrogen este disponibil prin selecția automată a modelului, atunci când sistemul consideră că acesta este potrivit pentru cererea utilizatorului.

Schimbări importante apar și în Google Search. Hydrogen devine modelul implicit pentru AI Mode și este utilizat pentru întrebările dificile din AI Overviews. Motorul de căutare va putea interpreta solicitări complexe, formulate natural, inclusiv întrebări cu mai multe componente sau greșeli de tastare.

Răspunsurile vor include mai multe elemente vizuale, tabele și linkuri relevante, Google încercând astfel să transforme căutarea într-o experiență interactivă.

Actualizarea vine într-o perioadă în care compania modifică și accesul la modelele avansate pentru abonații Gemini.

Cât costă Gemini 4 Hydrogen și cum îl pot folosi dezvoltatorii

Pentru dezvoltatori, Hydrogen este disponibil prin Gemini API și Google AI Studio, la un tarif de 1,50 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 7,50 dolari pentru un milion de tokenuri generate.

Modelul este integrat și în Google Antigravity, unde abonații Google AI Pro și Ultra beneficiază de un nou nivel de raționament, „Extra”, alături de opțiunile Low, Medium și High.

Google introduce totodată funcția Orchestrator, care permite colaborarea automată între Carbon și Hydrogen. În loc să folosească un singur model pentru întreaga sarcină, sistemul poate delega operațiunile simple către Hydrogen, păstrând Carbon pentru deciziile complexe.

În testele Google, această combinație a redus consumul de cotă cu aproximativ 24% și timpul de execuție cu 19%, menținând rezultate apropiate de cele ale modelului Carbon utilizat individual.

Tehnologia ar putea schimba și modul în care sunt dezvoltate aplicațiile software, un domeniu în care Google Antigravity concurează deja cu Claude Code și OpenAI Codex.

Prin lansarea Hydrogen, Google încearcă să demonstreze că viitorul inteligenței artificiale nu înseamnă doar modele tot mai puternice, ci și sisteme suficient de rapide, eficiente și accesibile pentru utilizarea zilnică.