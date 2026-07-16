G.I. Joe se întoarce la cinema cu o alegere neașteptată. Danny McBride va regiza noul film Paramount
Franciza G.I. Joe se pregătește pentru o nouă misiune pe marele ecran. Paramount l-a ales pe Danny McBride să regizeze următorul film al seriei. Actorul și scenaristul fusese deja angajat să scrie proiectul. Acum va prelua și conducerea producției, potrivit Deadline.
Alegerea este una surprinzătoare. McBride este cunoscut mai ales pentru comedii. A jucat în Pineapple Express și Tropic Thunder. A creat și serialele Eastbound & Down, Vice Principals și The Righteous Gemstones. Noul G.I. Joe va marca debutul său ca regizor al unui lungmetraj.
Povestea noului G.I. Joe este ținută la secret
Paramount nu a dezvăluit încă povestea filmului. Nu există nici informații despre distribuție. Studioul nu a anunțat o dată de lansare. Proiectul a devenit însă o prioritate după ce Danny McBride a acceptat să îl regizeze.
Noua versiune ar urma să readucă în prim-plan echipa militară de elită G.I. Joe. Personaje precum Duke, Roadblock și Snake Eyes ar putea reveni. Totuși, nu este clar dacă filmul va avea legături directe cu producțiile anterioare. Paramount ar putea alege un reboot complet. Ar putea porni și o continuitate nouă.
Franciza a început ca o linie de figurine Hasbro. Primele jucării au apărut în anii ’60. Brandul a fost relansat cu succes în anii ’80. Atunci au apărut noi personaje, benzi desenate și un serial animat foarte popular. Acea perioadă a stabilit conflictul dintre echipa G.I. Joe și organizația Cobra.
Filmului îi revine o sarcină dificilă. Trebuie să păstreze elementele militare ale francizei. În același timp, trebuie să le facă atractive pentru publicul actual. Danny McBride ar putea aduce mai mult umor. El ar putea evita însă tonul de parodie. Sursele nu au oferit încă detalii despre direcția aleasă.
Danny McBride trece de la comedie la filme de acțiune
Danny McBride are o carieră construită în jurul comediei. El a creat și a interpretat personaje exagerate. Acestea sunt adesea arogante, impulsive și complet nepregătite pentru situațiile în care ajung. The Righteous Gemstones este cel mai recent exemplu. Serialul HBO combină satira, drama de familie și umorul absurd.
McBride are însă experiență și în proiecte de gen. A jucat în Alien: Covenant. A co-scris și produs trilogia Halloween realizată de David Gordon Green. Cele trei filme au relansat seria horror începută de John Carpenter. Experiența îl poate ajuta să gestioneze o franciză cunoscută și o producție cu buget mare.
Publicul îl cunoaște și din filme de animație. El i-a dat voce lui Bomb în seria Angry Birds. Actorul revine în rol și în The Angry Birds Movie 3. Filmul va ajunge în cinematografe la finalul anului 2026.
G.I. Joe va fi însă cel mai mare test din cariera sa de regizor. Un film de acest tip are nevoie de scene ample de acțiune. Are nevoie și de efecte vizuale, vehicule militare și numeroase personaje. Paramount speră probabil că McBride poate găsi un ton diferit de cel al filmelor precedente.
Franciza G.I. Joe încearcă din nou să cucerească marele ecran
Paramount a lansat până acum trei filme G.I. Joe. G.I. Joe: The Rise of Cobra a apărut în 2009. Channing Tatum l-a interpretat pe Duke. Filmul a fost urmat în 2013 de G.I. Joe: Retaliation. Dwayne Johnson și Bruce Willis au intrat atunci în distribuție.
În 2021 a fost lansat Snake Eyes. Henry Golding a jucat rolul principal. Filmul trebuia să deschidă o nouă etapă pentru serie. Reacțiile slabe și încasările modeste au oprit însă extinderea rapidă a universului. Paramount încearcă acum o nouă abordare.
La începutul anului 2026, studioul analiza două proiecte G.I. Joe separate. Unul era dezvoltat de Danny McBride. Celălalt venea din partea scenaristului Max Landis. Paramount a renunțat ulterior la propunerea lui Landis. Proiectul lui McBride a continuat să avanseze.
Studioul investește în continuare în francize și în creatori cunoscuți. Paramount a semnat recent și un acord important cu frații Duffer. Creatorii Stranger Things pregătesc primul lor film pentru studio.
Noul G.I. Joe nu are încă actori confirmați. Nu are nici titlu oficial. Totuși, numirea lui Danny McBride arată că Paramount vrea să grăbească dezvoltarea filmului. Rămâne de văzut dacă acesta va reconstrui franciza sau va continua poveștile deja lansate.