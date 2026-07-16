G.I. Joe se întoarce la cinema cu o alegere neașteptată. Danny McBride va regiza noul film Paramount

Povestea noului G.I. Joe este ținută la secret

Paramount nu a dezvăluit încă povestea filmului. Nu există nici informații despre distribuție. Studioul nu a anunțat o dată de lansare. Proiectul a devenit însă o prioritate după ce Danny McBride a acceptat să îl regizeze.

Noua versiune ar urma să readucă în prim-plan echipa militară de elită G.I. Joe. Personaje precum Duke, Roadblock și Snake Eyes ar putea reveni. Totuși, nu este clar dacă filmul va avea legături directe cu producțiile anterioare. Paramount ar putea alege un reboot complet. Ar putea porni și o continuitate nouă.

Franciza a început ca o linie de figurine Hasbro. Primele jucării au apărut în anii ’60. Brandul a fost relansat cu succes în anii ’80. Atunci au apărut noi personaje, benzi desenate și un serial animat foarte popular. Acea perioadă a stabilit conflictul dintre echipa G.I. Joe și organizația Cobra.

Filmului îi revine o sarcină dificilă. Trebuie să păstreze elementele militare ale francizei. În același timp, trebuie să le facă atractive pentru publicul actual. Danny McBride ar putea aduce mai mult umor. El ar putea evita însă tonul de parodie. Sursele nu au oferit încă detalii despre direcția aleasă.

Danny McBride trece de la comedie la filme de acțiune

Danny McBride are o carieră construită în jurul comediei. El a creat și a interpretat personaje exagerate. Acestea sunt adesea arogante, impulsive și complet nepregătite pentru situațiile în care ajung. The Righteous Gemstones este cel mai recent exemplu. Serialul HBO combină satira, drama de familie și umorul absurd.

McBride are însă experiență și în proiecte de gen. A jucat în Alien: Covenant. A co-scris și produs trilogia Halloween realizată de David Gordon Green. Cele trei filme au relansat seria horror începută de John Carpenter. Experiența îl poate ajuta să gestioneze o franciză cunoscută și o producție cu buget mare.

Publicul îl cunoaște și din filme de animație. El i-a dat voce lui Bomb în seria Angry Birds. Actorul revine în rol și în The Angry Birds Movie 3. Filmul va ajunge în cinematografe la finalul anului 2026.