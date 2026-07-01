Angry Birds 3 vine cu bebeluși, părinți disperați și glume pe care nu le așteptai de la păsările furioase TRAILER

Red nu mai salvează insula, ci încearcă să fie un tată cool

Jason Sudeikis revine în rolul lui Red, personajul principal al seriei, însă de această dată conflictul nu mai pornește doar de la porcii verzi și planurile lor absurde. Red are acum o familie alături de Silver, interpretată din nou de Rachel Bloom, iar provocarea lui este să se descurce cu copii aflați în etape complet diferite ale vieții.

Walker Scobell, cunoscut din „Percy Jackson and the Olympians”, îl interpretează pe Glider, fiul adolescent al lui Red și Silver. Emma Myers, actrița din „Wednesday”, îi dă voce lui June, fiica independentă și creativă a cuplului. Psalm West o interpretează pe Olly, cea mai mică membră a familiei, un pui de pasăre care pare să fie responsabil pentru cele mai haotice momente din trailer.

Red încearcă să fie un părinte implicat, dar exact asta îl face uneori insuportabil pentru copiii săi. El vrea să fie prietenul lor, să înțeleagă referințele moderne și să demonstreze că nu a rămas blocat în trecut. Evident, rezultatul este opus: adolescenții îl consideră jenat, iar încercările lui de a părea relaxat devin o sursă constantă de gaguri.

Este o schimbare destul de mare pentru seria pornită din jocul mobil în care aruncai păsări către construcțiile porcilor. Angry Birds a fost mult timp asociat cu niveluri simple, personaje ușor de recunoscut și umor rapid, iar noul film pare să încerce să ofere și o poveste despre responsabilitate, familie și relația complicată dintre părinți și copii.

Trailerul merge fără rezerve pe umorul de scutec

Cel mai comentat moment din trailer nu este o explozie, o luptă cu porcii sau o nouă invenție spectaculoasă. Este o scenă cu Olly, bebelușul familiei, care îi pune pe Red, Chuck și Bomb într-o situație neplăcută în timpul schimbării scutecului.

Chuck, interpretat din nou de Josh Gad, și Bomb, vocea lui Danny McBride, revin pentru a-l ajuta pe Red în aventura lui de părinte. Problema este că ajutorul lor pare să complice lucrurile mai mult decât să le rezolve. Trailerul transformă o situație banală pentru orice părinte într-o secvență de comedie exagerată, specifică universului „Angry Birds”.

Filmul pare să împrumute formula multor animații recente care pun bebelușii în centrul acțiunii. De la „The Boss Baby” la „Despicable Me”, Hollywoodul a demonstrat că personajele mici, imprevizibile și adorabile pot deveni rapid motorul unei povești de familie. „Angry Birds 3” merge însă într-o direcție mai zgomotoasă și mai absurdă, păstrând tonul obraznic care a făcut populare primele două filme.