„G.I. Joe” revine cu Bradley Cooper în rolul Duke și Danny McBride la regie

Bradley Cooper revine într-o franciză de acțiune și preia unul dintre cele mai cunoscute roluri din universul G.I. Joe. Actorul îl va interpreta pe Duke, liderul echipei de elită, într-un nou film produs de Paramount Pictures și regizat de Danny McBride. Informația a fost confirmată de studio și relatată inițial de Deadline, care notează că înțelegerea cu Cooper s-a conturat în ultimele săptămâni.

Este o revenire interesantă pentru Cooper în zona filmelor de acțiune cu miză de franciză. Actorul, cunoscut în ultimii ani mai ales pentru proiecte precum „Maestro” și „A Star Is Born”, nu este însă străin de gen. A jucat în „The A-Team”, în 2010, iar publicul Marvel îl cunoaște drept vocea lui Rocket din seria „Guardians of the Galaxy”. Playtech a trecut anterior în revistă și câteva dintre cele mai importante filme cu Bradley Cooper, de la producții de război până la drame și comedii.

Bradley Cooper îl înlocuiește pe Channing Tatum în rolul Duke

Duke este unul dintre personajele centrale ale universului G.I. Joe și liderul de teren al echipei. În precedentele filme live-action, rolul a fost interpretat de Channing Tatum. Actorul a apărut în „G.I. Joe: The Rise of Cobra”, lansat în 2009, și în „G.I. Joe: Retaliation”, din 2013, unde personajul său era eliminat încă din prima parte a poveștii.

Noua producție nu va continua însă direct filmele respective. Paramount descrie proiectul drept o reinterpretare a francizei bazate pe celebra linie de figurine Hasbro, iar detaliile despre poveste sunt deocamdată păstrate secrete.

Cooper și Danny McBride au mai lucrat împreună. Actorul a apărut recent în serialul HBO „The Righteous Gemstones”, creat de McBride, iar cei doi au jucat și în filmul „Aloha”, lansat în 2015. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, Cooper nu era inițial sigur dacă programul îi va permite să se alăture proiectului, însă scenariul și întâlnirea cu McBride l-ar fi convins să accepte rolul.

Pentru Cooper, proiectul vine într-o perioadă foarte aglomerată. Actorul lucrează și la noul film din universul „Ocean’s Eleven”, unde este implicat atât în fața camerei, cât și în spatele ei. De asemenea, numele său a fost legat recent de proiectul cinematografic pregătit de Sean Penn despre evenimentele de la Capitoliu, despre care Playtech a scris în materialul dedicat noului film al lui Sean Penn.

Danny McBride debutează ca regizor de lungmetraj

Noul „G.I. Joe” marchează și o schimbare importantă pentru Danny McBride. Cunoscut în special ca actor, scenarist și creator de seriale precum „Eastbound & Down”, „Vice Principals” și „The Righteous Gemstones”, McBride va regiza pentru prima dată un lungmetraj de asemenea amploare.

Scenariul a fost scris de McBride împreună cu Jeff Fradley și John Carcieri. McBride a regizat anterior episoade de televiziune, însă „G.I. Joe” va reprezenta debutul său ca regizor al unui film de cinema. Producția este realizată de Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian și Zev Foreman pentru Hasbro Entertainment.

Deși povestea oficială nu a fost dezvăluită, McBride a sugerat anterior că filmul ar putea urmări o echipă condusă de Duke și ar putea implica Springfield, localitatea din benzile desenate G.I. Joe care ascunde o comunitate controlată în secret de organizația Cobra. Paramount nu a confirmat însă că aceste elemente vor rămâne în versiunea finală a scenariului.

Alegerea lui Bradley Cooper indică în orice caz că studioul pregătește un nou început important pentru proprietatea Hasbro, după mai mulți ani în care G.I. Joe nu a reușit să se stabilizeze ca franciză cinematografică.

Paramount renunță la crossover-ul G.I. Joe și Transformers

Noul film vine și cu o schimbare majoră de strategie. Paramount a confirmat că producția lui Danny McBride nu mai este conectată la proiectul crossover dintre G.I. Joe și Transformers, care fusese pregătit după finalul filmului „Transformers: Rise of the Beasts”, din 2023. Acel proiect nu mai este în dezvoltare.

Pentru G.I. Joe, acesta este încă un restart după rezultatele modeste ale ultimelor încercări cinematografice. După „The Rise of Cobra” și „Retaliation”, Paramount a încercat să relanseze seria în 2021 cu „Snake Eyes: G.I. Joe Origins”, avându-l pe Henry Golding în rol principal. Filmul nu a generat însă continuarea unei noi serii.

Noua abordare pornește de la zero, cu Bradley Cooper drept Duke și cu Danny McBride responsabil atât pentru regie, cât și pentru scenariu. Cooper vine și cu experiența unor producții de acțiune și SF, inclusiv rolul vocal Rocket din „Guardians of the Galaxy”, unul dintre personajele Marvel pentru care actorul a devenit imediat recognoscibil. Playtech a inclus „Guardians of the Galaxy” și în selecția dedicată celor mai cunoscute producții cu Bradley Cooper.

Deocamdată, Paramount nu a anunțat data lansării, începutul filmărilor sau restul distribuției. Cert este însă că G.I. Joe se întoarce pe marele ecran într-o formulă complet nouă, iar Bradley Cooper va fi personajul în jurul căruia studioul încearcă să reconstruiască franciza.