Creatorii Stranger Things ies din Upside Down. Primul lor mare film după Netflix ajunge la cinema în 2028

Frații Duffer schimbă Netflix pe Paramount

Matt și Ross Duffer au devenit nume majore în industria divertismentului odată cu Stranger Things, serialul care a transformat orașul fictiv Hawkins, dimensiunea Upside Down și personajul Eleven în repere pop culture. Lansat pe Netflix, serialul a combinat horror-ul anilor ’80, aventura adolescentină, misterul supranatural și nostalgia pentru filmele lui Steven Spielberg, John Carpenter sau Stephen King.

După ani întregi în care numele lor a fost asociat aproape exclusiv cu Netflix, frații Duffer au semnat un acord exclusiv cu Paramount. Contractul, întins pe patru ani, include proiecte de film, televiziune și streaming, dar miza cea mai interesantă pare să fie cinemaul. Paramount a anunțat încă de la început că parteneriatul le oferă celor doi ocazia să scrie, să producă și să regizeze filme de amploare pentru sălile de cinema.

Această schimbare contează pentru că vine într-un moment în care Hollywoodul încearcă să readucă publicul în cinematografe cu producții-eveniment. Frații Duffer au demonstrat deja că știu să creeze lumi care generează obsesii, teorii și discuții uriașe online. Rămâne de văzut dacă același tip de energie poate funcționa și într-un film original, fără sprijinul direct al mitologiei Stranger Things.

Pentru Paramount, mutarea este una strategică. Studioul câștigă doi creatori care au dovedit că pot transforma un concept SF-horror într-un fenomen global. Pentru frații Duffer, miza este și mai mare: trebuie să arate că succesul lor nu a depins doar de Eleven, Will Byers, Mike Wheeler, Dustin Henderson sau Jim Hopper, ci de capacitatea lor de a construi povești noi, la fel de magnetice.

Primul film rămâne învăluit în mister

Noul film al fraților Duffer este descris ca un proiect cinematografic de tip „event movie”, adică o producție gândită să atragă publicul în sală prin amploare, suspans și numele creatorilor. Deocamdată, nu există informații oficiale despre distribuție, personaje sau subiect. Nu se știe dacă va fi horror, science-fiction, thriller sau o combinație între genurile care i-au consacrat.

Această secretomanie nu este deloc surprinzătoare. Stranger Things a funcționat ani la rând pe mister, pe indicii distribuite atent și pe campanii de promovare care lăsau fanii să construiască teorii înainte de fiecare sezon. Acum, aceeași strategie pare aplicată primului lor film important pentru Paramount. Diferența este că, de această dată, nu mai există Hawkins, Upside Down sau Demogorgoni care să susțină interesul publicului.

Proiectul este dezvoltat prin Upside Down Pictures, compania de producție condusă de frații Duffer alături de Hilary Leavitt. Este același vehicul creativ prin care cei doi au început să își extindă activitatea dincolo de Stranger Things, inclusiv prin proiecte Netflix precum Something Very Bad Is Going to Happen și The Boroughs.