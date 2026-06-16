Creatorii Stranger Things ies din Upside Down. Primul lor mare film după Netflix ajunge la cinema în 2028
Frații Duffer se pregătesc să lase în urmă universul Stranger Things și să intre într-o nouă etapă a carierei lor. Matt Duffer și Ross Duffer, creatorii fenomenului Netflix care i-a făcut celebri pe Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder și Gaten Matarazzo, au deja stabilită data pentru primul lor mare film realizat în noua colaborare cu Paramount.
Proiectul nu are încă un titlu, iar detaliile despre poveste sunt ținute la secret, în stilul deja cunoscut al celor doi cineaști, conform presei străine de specialitate. Totuși, un lucru este sigur: filmul va fi lansat în cinematografe pe 3 noiembrie 2028 și marchează o schimbare importantă pentru frații Duffer, care trec de la dominația streamingului la ambiția unui eveniment cinematografic gândit pentru marele ecran.
Frații Duffer schimbă Netflix pe Paramount
Matt și Ross Duffer au devenit nume majore în industria divertismentului odată cu Stranger Things, serialul care a transformat orașul fictiv Hawkins, dimensiunea Upside Down și personajul Eleven în repere pop culture. Lansat pe Netflix, serialul a combinat horror-ul anilor ’80, aventura adolescentină, misterul supranatural și nostalgia pentru filmele lui Steven Spielberg, John Carpenter sau Stephen King.
După ani întregi în care numele lor a fost asociat aproape exclusiv cu Netflix, frații Duffer au semnat un acord exclusiv cu Paramount. Contractul, întins pe patru ani, include proiecte de film, televiziune și streaming, dar miza cea mai interesantă pare să fie cinemaul. Paramount a anunțat încă de la început că parteneriatul le oferă celor doi ocazia să scrie, să producă și să regizeze filme de amploare pentru sălile de cinema.
Această schimbare contează pentru că vine într-un moment în care Hollywoodul încearcă să readucă publicul în cinematografe cu producții-eveniment. Frații Duffer au demonstrat deja că știu să creeze lumi care generează obsesii, teorii și discuții uriașe online. Rămâne de văzut dacă același tip de energie poate funcționa și într-un film original, fără sprijinul direct al mitologiei Stranger Things.
Pentru Paramount, mutarea este una strategică. Studioul câștigă doi creatori care au dovedit că pot transforma un concept SF-horror într-un fenomen global. Pentru frații Duffer, miza este și mai mare: trebuie să arate că succesul lor nu a depins doar de Eleven, Will Byers, Mike Wheeler, Dustin Henderson sau Jim Hopper, ci de capacitatea lor de a construi povești noi, la fel de magnetice.
Primul film rămâne învăluit în mister
Noul film al fraților Duffer este descris ca un proiect cinematografic de tip „event movie”, adică o producție gândită să atragă publicul în sală prin amploare, suspans și numele creatorilor. Deocamdată, nu există informații oficiale despre distribuție, personaje sau subiect. Nu se știe dacă va fi horror, science-fiction, thriller sau o combinație între genurile care i-au consacrat.
Această secretomanie nu este deloc surprinzătoare. Stranger Things a funcționat ani la rând pe mister, pe indicii distribuite atent și pe campanii de promovare care lăsau fanii să construiască teorii înainte de fiecare sezon. Acum, aceeași strategie pare aplicată primului lor film important pentru Paramount. Diferența este că, de această dată, nu mai există Hawkins, Upside Down sau Demogorgoni care să susțină interesul publicului.
Proiectul este dezvoltat prin Upside Down Pictures, compania de producție condusă de frații Duffer alături de Hilary Leavitt. Este același vehicul creativ prin care cei doi au început să își extindă activitatea dincolo de Stranger Things, inclusiv prin proiecte Netflix precum Something Very Bad Is Going to Happen și The Boroughs.
Chiar dacă aceste producții au păstrat ADN-ul lor de creatori atrași de paranormal, tensiune și comunități izolate, filmul Paramount va fi primul test major al unei noi etape. Nu mai vorbim despre o extensie a unui brand Netflix, ci despre o încercare de a construi un nou reper pentru cinemaul de gen.
De ce lansarea din 2028 este importantă
Data de 3 noiembrie 2028 nu este aleasă întâmplător. Lansarea de toamnă sugerează că Paramount mizează pe un film cu potențial comercial, dar și cu suficientă greutate pentru a fi tratat ca un eveniment al sezonului. În ultimii ani, studiourile au devenit tot mai prudente cu filmele originale, iar numele fraților Duffer poate fi exact genul de argument care să convingă publicul să cumpere bilet la cinema.
Pentru fanii Stranger Things, noul proiect va fi urmărit inevitabil cu așteptări uriașe. Mulți vor căuta aceleași ingrediente: adolescenți în pericol, mistere supranaturale, atmosferă retro, creaturi neliniștitoare și personaje construite pe emoție. Totuși, cea mai bună veste ar fi ca frații Duffer să nu încerce să refacă Stranger Things sub alt nume, ci să folosească libertatea Paramount pentru ceva cu adevărat nou.
După ani întregi petrecuți în Upside Down, Matt și Ross Duffer au șansa să demonstreze că pot ieși din umbra propriei creații. Primul lor film pentru Paramount nu are încă titlu, distribuție sau sinopsis, dar are deja o promisiune clară: va fi lansat în cinematografe și va încerca să transforme misterul într-un nou fenomen.
Dacă reușesc, frații Duffer pot deveni nu doar creatorii Stranger Things, ci unii dintre cei mai importanți autori de cinema comercial ai următorului deceniu. Dacă nu, filmul din 2028 va arăta cât de greu este să evadezi cu adevărat din propria lume, mai ales când acea lume se numește Upside Down.