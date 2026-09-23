Cipul care poate fi rescris cu lumină: cercetătorii au creat un semiconductor programabil după fabricație

Lumina poate schimba comportamentul semiconductorului

Cercetătorii au combinat un semiconductor bidimensional cu molecule sensibile la lumină. Atunci când materialul este expus anumitor lungimi de undă, moleculele își modifică structura. Această schimbare influențează, la rândul ei, proprietățile electronice și optice ale semiconductorului.

Practic, lumina devine o modalitate prin care cercetătorii pot controla felul în care se comportă materialul, fără să fie nevoie să îl reconstruiască. Procesul poate fi repetat, astfel încât proprietățile semiconductorului să fie modificate, șterse și configurate din nou.

Saien Xie, profesor asistent de inginerie electrică și informatică la Princeton și autor principal al studiului, spune că primul pas pentru realizarea unor materiale inteligente este capacitatea acestora de a reacționa la mediul din jur.

Cercetătorii s-au inspirat inclusiv din sistemele biologice, care detectează permanent schimbările din mediul înconjurător și reacționează la ele. În cazul noului semiconductor, stimulul este lumina, iar răspunsul poate fi controlat în funcție de lungimea de undă folosită.

Un comutator care nu trebuie să fie doar pornit sau oprit

Tehnologia are o altă particularitate interesantă. În loc să se limiteze la comportamentul binar asociat în mod obișnuit cu un comutator electronic, materialul poate avea un răspuns ajustat gradual.

Cu alte cuvinte, nu este vorba doar despre trecerea de la zero la unu sau de la oprit la pornit. Proprietatea materialului poate fi modificată progresiv și apoi schimbată în sens invers prin folosirea luminii.

Acest comportament este posibil datorită interacțiunii dintre semiconductor și moleculele atașate de suprafața sa. Când structura moleculelor se modifică, se schimbă și felul în care semiconductorul conduce electricitatea și reacționează la lumină.