Fizicienii au încercat să „taie” un foton, iar rezultatul schimbă felul în care înțelegem particulele de lumină

Ce înseamnă, de fapt, să „tai” un foton

Fotonul este particula elementară asociată luminii. Fiind elementar, nu este format din componente mai mici, așa că nu poate fi rupt în sensul obișnuit al cuvântului. Totuși, fotonul are și o descriere de undă, iar această undă poate fi imaginată ca un puls care se propagă prin spațiu.

Cercetătorii au analizat ce s-ar întâmpla dacă un astfel de puls ar trece printr-un obturator optic, iar obturatorul s-ar închide în timp ce fotonul trece prin el. Cu alte cuvinte, coada undei ar fi blocată brusc. Nu este o foarfecă aplicată unei particule, ci o întrerupere a formei de undă asociate fotonului.

Intuiția multor fizicieni ar spune că, după o asemenea intervenție, ar exista o anumită probabilitate să nu mai rămână niciun foton și o altă probabilitate să rămână un singur foton. Cercetătorii spun că această imagine este aproximativ corectă, dar incompletă. Calculele arată că starea rezultată este mult mai bogată și include contribuții cu mai multe numere posibile de fotoni.

Aici apare partea cu adevărat spectaculoasă: în descrierea completă, fotonul „tăiat” devine o combinație de stări care merg de la vid, adică zero fotoni, până la stări cu un număr potențial infinit de fotoni. Nu înseamnă că, în mod realist, vei obține brusc o infinitate de particule într-un laborator. Pentru viteze realiste ale obturatorului, apariția unui număr foarte mare de fotoni ar fi extrem de improbabilă.

De ce rezultatul pare imposibil

Mecanica cuantică funcționează pe probabilități, nu pe certitudini clasice. Înainte de măsurare, o particulă poate fi descrisă ca o suprapunere de stări posibile. Poziția, energia sau numărul de particule nu sunt întotdeauna valori fixe, ci posibilități cu probabilități diferite.

În cazul fotonului trunchiat, cercetătorii au descoperit că viteza cu care se închide obturatorul influențează distribuția acestor probabilități. Dacă obturatorul s-ar închide infinit de repede, numărul mediu așteptat de fotoni ar deveni infinit. În realitate, un obturator nu se poate închide cu adevărat instantaneu, iar pentru sisteme fizice plauzibile efectele extreme devin foarte rare.

Partea și mai ciudată este că aceeași stare complexă poate părea simplă dacă este privită local. De o parte a obturatorului, măsurarea poate arăta ca o stare cu un singur foton. De cealaltă parte, poate arăta ca vid, adică absență de fotoni. Global, însă, sistemul este această combinație complicată de la zero la infinit.