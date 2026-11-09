Firmele renunță la angajați, dar un domeniu face recrutări. Cine are cele mai mari șanse să se angajeze

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, analizate de Economedia, România avea în august 2026 aproximativ 5,092 milioane de salariați, comparativ cu 5,152 milioane în aceeași lună a anului precedent. Diferența reprezintă o scădere de aproximativ 1,2% și arată că economia a pierdut, în termeni neți, echivalentul a 60.000 de locuri de muncă.

Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în industrie, unde numărul salariaților a scăzut cu aproximativ 44.000. Administrația publică și apărarea au pierdut peste 10.000 de angajați, iar activitățile culturale și recreative au înregistrat o diminuare de aproximativ 8.400 de persoane.

Scăderea numărului de salariați reflectă atât concedierile și închiderea unor afaceri, cât și posturile rămase neocupate după plecarea angajaților.

Construcțiile, printre puținele domenii în care se fac angajări

În timp ce industria și sectorul public pierd personal, construcțiile înregistrează o evoluție diferită. Astfel, numărul salariaților din acest domeniu a crescut cu aproape 7.000 într-un an, potrivit datelor INS. Creșteri au fost înregistrate și în transporturi, cu peste 5.000 de angajați, respectiv în serviciile administrative, cu aproximativ 2.500.

În construcții, cererea se concentrează în special asupra muncitorilor care dețin calificări și experiență practică.

Printre meseriile pentru care pot exista oportunități se numără electricienii, instalatorii, sudorii, fierarii-betoniști, dulgherii, zidarii și operatorii de utilaje.

Totuși, creșterea numărului de salariați la nivelul întregului sector nu înseamnă că toate firmele de construcții angajează sau că există posturi disponibile în fiecare localitate.