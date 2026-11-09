Firmele renunță la angajați, dar un domeniu face recrutări. Cine are cele mai mari șanse să se angajeze
Piața muncii din România traversează o perioadă dificilă, iar perspectivele pentru 2027 nu sunt încurajatoare. Unul din cinci antreprenori intenționează să reducă numărul angajaților, în timp ce tot mai puține firme pregătesc recrutări. Într-un singur an, numărul salariaților a scăzut cu aproximativ 60.000, însă există și domenii în care cererea de personal continuă să crească. Construcțiile se numără printre sectoarele care oferă în continuare oportunități de angajare, în special pentru muncitorii calificați.
România a pierdut 60.000 de salariați într-un singur an
După o perioadă în care numeroase companii reclamau lipsa forței de muncă, situația începe să se schimbe. Creșterea costurilor, incertitudinile economice și reducerea investițiilor determină tot mai mulți angajatori să renunțe la extinderea echipelor.
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, analizate de Economedia, România avea în august 2026 aproximativ 5,092 milioane de salariați, comparativ cu 5,152 milioane în aceeași lună a anului precedent. Diferența reprezintă o scădere de aproximativ 1,2% și arată că economia a pierdut, în termeni neți, echivalentul a 60.000 de locuri de muncă.
Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în industrie, unde numărul salariaților a scăzut cu aproximativ 44.000. Administrația publică și apărarea au pierdut peste 10.000 de angajați, iar activitățile culturale și recreative au înregistrat o diminuare de aproximativ 8.400 de persoane.
Scăderea numărului de salariați reflectă atât concedierile și închiderea unor afaceri, cât și posturile rămase neocupate după plecarea angajaților.
Construcțiile, printre puținele domenii în care se fac angajări
În timp ce industria și sectorul public pierd personal, construcțiile înregistrează o evoluție diferită. Astfel, numărul salariaților din acest domeniu a crescut cu aproape 7.000 într-un an, potrivit datelor INS. Creșteri au fost înregistrate și în transporturi, cu peste 5.000 de angajați, respectiv în serviciile administrative, cu aproximativ 2.500.
În construcții, cererea se concentrează în special asupra muncitorilor care dețin calificări și experiență practică.
Printre meseriile pentru care pot exista oportunități se numără electricienii, instalatorii, sudorii, fierarii-betoniști, dulgherii, zidarii și operatorii de utilaje.
Totuși, creșterea numărului de salariați la nivelul întregului sector nu înseamnă că toate firmele de construcții angajează sau că există posturi disponibile în fiecare localitate.
Pentru persoanele care își caută un loc de muncă, calificarea într-o meserie solicitată poate reprezenta un avantaj important, mai ales atunci când angajatorii devin mai selectivi.
Unul din cinci antreprenori se pregătește să facă disponibilizări
Perspectivele pentru anul viitor sunt marcate de prudență. Potrivit unui studiu recent privind mediul antreprenorial, aproximativ 20% dintre antreprenori iau în calcul reducerea personalului.
În schimb, doar unul din zece intenționează să facă noi angajări. Procentul este semnificativ mai mic decât în anii precedenți. În 2025, aproape 14% dintre antreprenori aveau planuri de recrutare, comparativ cu 24% în 2024.
Situația este influențată și de dificultățile financiare ale companiilor. Peste jumătate dintre antreprenorii chestionați afirmă că situația financiară a afacerilor s-a deteriorat în ultimul an, iar șase din zece nu mai au în vedere investiții noi.
Acest lucru poate însemna mai puține posturi disponibile, concurență mai mare între candidați și negocieri salariale mai dificile.
Peste 10.000 de angajați au fost concediați colectiv
Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că peste 10.000 de persoane au fost afectate de concedieri colective în primele opt luni ale anului 2026, cu aproximativ 2.200 mai multe decât în perioada similară din 2025.
În septembrie, rata șomajului ajunsese la 6,3%, iar peste o jumătate de milion de persoane nu aveau un loc de muncă, potrivit INS. În paralel, salariul mediu net a ajuns la 5.688 de lei, însă creșterea prețurilor a diminuat puterea de cumpărare.
Salariul real, care arată câte bunuri și servicii pot fi cumpărate efectiv din veniturile obținute, era cu aproximativ 0,5% mai mic decât cu un an înainte.
Ce înseamnă schimbările pentru românii care își caută un loc de muncă
Pentru angajați, evoluțiile de pe piața muncii înseamnă că schimbarea serviciului ar putea deveni mai dificilă în 2027, în special în domeniile afectate de restructurări.
Persoanele care vor să se reprofileze pot analiza oportunitățile din construcții, transporturi și alte activități în care numărul salariaților continuă să crească.
Cursurile de calificare și reconversie profesională, inclusiv cele organizate prin ANOFM, pot reprezenta o soluție pentru cei care nu mai găsesc posturi în domeniul în care au lucrat anterior.
Totodată, specialiștii recomandă evaluarea atentă a ofertelor înainte de schimbarea locului de muncă, în condițiile în care unele companii își reduc bugetele și amână investițiile.
Pentru economia României, combinația dintre pierderea locurilor de muncă și scăderea puterii de cumpărare poate afecta consumul și veniturile bugetare. Chiar dacă anumite sectoare continuă să recruteze, creșterile acestora nu sunt suficiente, deocamdată, pentru a compensa pierderile înregistrate în restul economiei.