Cât câștigi la pensie dacă mai lucrezi cinci ani după cei 35 de ani de cotizare. Calcul pentru un salariu de 5.000 de lei

Pentru anii peste 25 și până la 30 inclusiv se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an, pentru anii peste 30 și până la 35 inclusiv se acordă 0,75 puncte, iar pentru fiecare an contributiv realizat peste 35 de ani se acordă câte un punct de stabilitate.

Așadar, dacă un angajat tocmai a împlinit 35 de ani contributivi și mai muncește încă cinci ani, anii 36, 37, 38, 39 și 40 îi aduc împreună 5 puncte de stabilitate.

În 2026, valoarea punctului de referință (VPR) este menținută la 81 de lei. Prin urmare, numai cele cinci puncte de stabilitate valorează, la parametrii actuali, 5 × 81 = 405 lei în plus la pensia lunară. Dar acesta nu este tot câștigul.

La cele 405 lei se adaugă punctele obținute din salariu

Persoana continuă să lucreze și să plătească CAS, astfel că în cei cinci ani acumulează și punctaj contributiv obișnuit. Legea stabilește că punctajul lunar se obține prin raportarea venitului brut pentru care s-a datorat CAS la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Din 30 martie 2026, acesta este de 9.192 de lei.

Aici trebuie făcută o precizare importantă. Dacă spunem „salariu de 5.000 de lei”, pentru un calcul exact trebuie să știm dacă vorbim despre brut sau net. Să presupunem mai întâi că sunt 5.000 de lei brut. Raportul este: 5.000 / 9.192 = 0,54395 puncte.

Pentru o persoană care nu contribuie la Pilonul II, un an lucrat în aceste condiții ar aduce aproximativ 0,54395 puncte contributive, la care se adaugă un punct de stabilitate. Rezultatul este aproximativ 1,54395 puncte pentru fiecare an.

La VPR de 81 de lei, un asemenea an ar valora aproximativ 125,06 lei în plus la pensia lunară. După cinci ani, diferența ajunge, matematic, la aproximativ 625,30 lei pe lună, calculată cu parametrii din 2026.