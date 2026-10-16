Cât câștigi la pensie dacă mai lucrezi cinci ani după cei 35 de ani de cotizare. Calcul pentru un salariu de 5.000 de lei
Românii care ajung la 35 de ani contributivi și continuă să lucreze pot obține un avantaj important la calcularea viitoarei pensii, deoarece pentru fiecare an suplimentar primesc atât punctele rezultate din salariu, cât și câte un punct de stabilitate. În condițiile din 2026, cinci ani în plus pot însemna câteva sute de lei în plus la pensia lunară, însă suma exactă depinde de salariul brut și de participarea la Pilonul II.
Ce spune legea pensiilor în 2026
Calculul se face în baza Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aflată în vigoare și în 2026. Potrivit articolului 85, pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani se acordă puncte de stabilitate, separat de punctele obținute din salariu.
Pentru anii peste 25 și până la 30 inclusiv se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an, pentru anii peste 30 și până la 35 inclusiv se acordă 0,75 puncte, iar pentru fiecare an contributiv realizat peste 35 de ani se acordă câte un punct de stabilitate.
Așadar, dacă un angajat tocmai a împlinit 35 de ani contributivi și mai muncește încă cinci ani, anii 36, 37, 38, 39 și 40 îi aduc împreună 5 puncte de stabilitate.
În 2026, valoarea punctului de referință (VPR) este menținută la 81 de lei. Prin urmare, numai cele cinci puncte de stabilitate valorează, la parametrii actuali, 5 × 81 = 405 lei în plus la pensia lunară. Dar acesta nu este tot câștigul.
La cele 405 lei se adaugă punctele obținute din salariu
Persoana continuă să lucreze și să plătească CAS, astfel că în cei cinci ani acumulează și punctaj contributiv obișnuit. Legea stabilește că punctajul lunar se obține prin raportarea venitului brut pentru care s-a datorat CAS la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Din 30 martie 2026, acesta este de 9.192 de lei.
Aici trebuie făcută o precizare importantă. Dacă spunem „salariu de 5.000 de lei”, pentru un calcul exact trebuie să știm dacă vorbim despre brut sau net. Să presupunem mai întâi că sunt 5.000 de lei brut. Raportul este: 5.000 / 9.192 = 0,54395 puncte.
Pentru o persoană care nu contribuie la Pilonul II, un an lucrat în aceste condiții ar aduce aproximativ 0,54395 puncte contributive, la care se adaugă un punct de stabilitate. Rezultatul este aproximativ 1,54395 puncte pentru fiecare an.
La VPR de 81 de lei, un asemenea an ar valora aproximativ 125,06 lei în plus la pensia lunară. După cinci ani, diferența ajunge, matematic, la aproximativ 625,30 lei pe lună, calculată cu parametrii din 2026.
Dar dacă cei 5.000 de lei sunt salariul net
Situația devine și mai interesantă dacă prin salariu de 5.000 de lei ne referim la banii primiți efectiv în mână. În condiții fiscale standard, fără deduceri sau facilități speciale, un net de aproximativ 5.000 de lei corespunde unui brut de circa 8.547 de lei.
Raportat la câștigul salarial mediu brut de 9.192 de lei, rezultă: 8.547 / 9.192 = aproximativ 0,92983 puncte pe an.
Dacă persoana nu participă la Pilonul II, la acest punctaj se adaugă câte un punct de stabilitate pentru fiecare dintre cei cinci ani de peste 35.
În acest scenariu, un an suplimentar ar aduce aproximativ 1,92983 puncte, ceea ce, la un VPR de 81 de lei, înseamnă circa 156,32 lei la pensia lunară. Cinci ani lucrați în aceleași condiții ar însemna aproximativ 781,58 lei în plus pe lună.
Pentru participanții la Pilonul II calculul este diferit
Pentru salariații care contribuie și la Pilonul II, punctajul aferent salariului se corectează, deoarece o parte din CAS merge către pensia privată. CNPP arată că în 2026 indicele de corecție este 0,81000, rezultat din raportul dintre contribuția rămasă sistemului public și CAS total.
Astfel, pentru exemplul unui salariu de aproximativ 5.000 de lei net, adică circa 8.547 de lei brut în ipoteza standard folosită aici, punctajul contributiv anual aferent Pilonului I ar fi aproximativ: 0,92983 × 0,81 = 0,75316 puncte.
Adăugăm punctul de stabilitate și obținem aproximativ 1,75316 puncte pentru fiecare dintre cei cinci ani.
La VPR de 81 de lei, fiecare an suplimentar valorează aproximativ 142 de lei la pensia publică lunară, iar cinci ani ar aduce, la parametrii din 2026, circa 710 lei în plus pe lună la pensia din sistemul public. Separat, contribuțiile direcționate către Pilonul II se acumulează în contul privat.
Cinci ani în plus nu înseamnă doar cinci puncte de stabilitate
Prin urmare, avantajul continuării activității după 35 de ani contributivi este dublu: angajatul continuă să acumuleze punctaj pentru salariul asupra căruia plătește CAS și, în același timp, primește câte un punct de stabilitate pentru fiecare an contributiv realizat peste pragul de 35 de ani.
Pentru un salariu de aproximativ 5.000 de lei net și participare la Pilonul II, exemplul construit cu indicatorii din 2026 duce la circa 710 lei în plus la pensia publică lunară după cinci ani. Dacă persoana nu contribuie la Pilonul II, calculul orientativ ajunge la aproximativ 782 de lei lunar.
Aceste valori nu reprezintă însă o promisiune privind cuantumul pensiei peste cinci ani. Calculul menține, pentru a putea arăta efectul matematic, salariul și indicatorii din 2026 neschimbați pe toată perioada. În realitate, câștigul salarial mediu brut, salariul angajatului, valoarea punctului de referință și legislația se pot modifica de la un an la altul. Important este mecanismul: după 35 de ani contributivi, fiecare an lucrat în plus poate aduce atât punctaj din salariu, cât și un punct întreg de stabilitate.