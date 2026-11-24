24 decembrie ar putea deveni zi liberă legală. Proiectul care ar aduce o zi în plus pentru angajați
Ziua de 24 decembrie ar putea deveni sărbătoare legală în care nu se lucrează, potrivit unui proiect înregistrat luni, 23 noiembrie, la Senat. Propunerea ar crește numărul zilelor libere legale de la 17 la 18 și s-ar aplica angajaților din sectorul public și privat, cu excepțiile prevăzute de Codul muncii.
De ce propun parlamentarii liber în Ajunul Crăciunului
Inițiativa urmărește completarea articolului 139 din Codul muncii prin introducerea datei de 24 decembrie în lista sărbătorilor legale. În prezent, pentru Crăciun sunt prevăzute două zile nelucrătoare, pe 25 și 26 decembrie.
Parlamentarii susțin că programul de lucru din Ajun creează „dificultăți majore de ordin social, familial și logistic”. Argumentele lor privesc atât pregătirile pentru sărbători, cât și deplasările către localitățile în care locuiesc familiile angajaților.
În expunerea de motive, inițiatorii arată că terminarea programului în seara de 24 decembrie îngreunează călătoriile celor care muncesc departe de casă. Aceștia invocă și timpul necesar pentru pregătirile gospodărești și tradițiile specifice Ajunului.
Un alt argument privește diferențele dintre salariați. Potrivit inițiatorilor, unii angajatori acordă deja liber pe 24 decembrie prin contracte colective, regulamente interne sau decizii administrative, în timp ce alți angajați lucrează după programul obișnuit.
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Ce drepturi ar avea angajații care lucrează pe 24 decembrie
Pentru activitățile care trebuie să continue și în zilele de sărbătoare legală, s-ar aplica regulile de compensare existente. Sunt vizate, între altele, unitățile sanitare și locurile de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă din cauza procesului de producție sau a specificului acesteia.
Articolul 142 din Codul muncii prevede acordarea de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile pentru munca prestată în aceste condiții. Dacă, din motive justificate, compensarea cu timp liber nu este posibilă, angajatul beneficiază de un spor salarial.
Sporul trebuie să reprezinte cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Acesta se calculează pentru orele lucrate în ziua de sărbătoare legală.
Expunerea de motive a proiectului precizează că aceste dispoziții ar rămâne aplicabile și pentru Ajun. Documentul menționează activități din sănătate, alimentație publică, transporturi, comerț și energie, în condițiile prevăzute de lege.
Cum s-ar putea forma o minivacanță de patru zile în 2026
În acest an, 24 decembrie cade joi, iar prima zi de Crăciun este vineri. Dacă modificarea ar intra în vigoare până atunci, salariații cu program de luni până vineri și repaus în weekend ar putea avea patru zile libere consecutive.
Pauza s-ar întinde de joi, 24 decembrie, până duminică, 27 decembrie, inclusiv. În baza calendarului legal actual, aceiași angajați au trei zile consecutive fără lucru, între 25 și 27 decembrie.
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Propunerea este înregistrată la Senat cu numărul B659/2026. Inițiatorii sunt senatorul neafiliat Gheorghe Vela și deputații UPR Maria Cernit și Cristian-Alexandru Popa.
Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților va lua decizia finală. Pentru aplicarea măsurii sunt necesare adoptarea legii, promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial, urmate de intrarea în vigoare. Până atunci, 24 decembrie rămâne zi lucrătoare potrivit Codului muncii.