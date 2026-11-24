Parlamentarii susțin că programul de lucru din Ajun creează „dificultăți majore de ordin social, familial și logistic”. Argumentele lor privesc atât pregătirile pentru sărbători, cât și deplasările către localitățile în care locuiesc familiile angajaților.

În expunerea de motive, inițiatorii arată că terminarea programului în seara de 24 decembrie îngreunează călătoriile celor care muncesc departe de casă. Aceștia invocă și timpul necesar pentru pregătirile gospodărești și tradițiile specifice Ajunului.

Un alt argument privește diferențele dintre salariați. Potrivit inițiatorilor, unii angajatori acordă deja liber pe 24 decembrie prin contracte colective, regulamente interne sau decizii administrative, în timp ce alți angajați lucrează după programul obișnuit.

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Ce drepturi ar avea angajații care lucrează pe 24 decembrie

Pentru activitățile care trebuie să continue și în zilele de sărbătoare legală, s-ar aplica regulile de compensare existente. Sunt vizate, între altele, unitățile sanitare și locurile de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă din cauza procesului de producție sau a specificului acesteia.

Articolul 142 din Codul muncii prevede acordarea de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile pentru munca prestată în aceste condiții. Dacă, din motive justificate, compensarea cu timp liber nu este posibilă, angajatul beneficiază de un spor salarial.

Sporul trebuie să reprezinte cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Acesta se calculează pentru orele lucrate în ziua de sărbătoare legală.