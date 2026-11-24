La gimnaziu și la celelalte niveluri preuniversitare, plafonul este de două ore. Limita privește ansamblul temelor obligatorii, nu câte două ore pentru fiecare materie.

Documentul diferențiază tema obligatorie, cu un nivel mediu de dificultate, de tema suplimentară, care este facultativă. Aceasta din urmă poate urmări recuperarea unor dificultăți sau pregătirea pentru performanță.

Dacă elevul lucrează constant mai multe ore, merită clarificat ce sarcini sunt obligatorii și ce activități sunt suplimentare. Timpul petrecut la teme trebuie separat de meditații, exerciții alese de familie sau alte activități de pregătire, pentru ca școala să poată analiza concret problema semnalată.

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Cui te adresezi dacă volumul de lucru este prea mare

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a școlilor prevede, la articolul 156, discutarea amiabilă a problemelor cu cadrul didactic implicat și cu învățătorul sau dirigintele. Părintele poate solicita să participe și reprezentantul părinților.

O discuție utilă pornește de la exemple. Poți arăta ce teme a primit copilul, pentru ce termen și la ce exerciții a întâmpinat dificultăți. La gimnaziu, trebuie privite împreună sarcinile de la toate materiile.

Dacă discuțiile nu rezolvă problema, ai dreptul să te adresezi conducerii școlii printr-o cerere scrisă. Poți solicita verificarea volumului temelor obligatorii și a respectării limitelor prevăzute de ordin.