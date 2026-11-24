Poate un profesor să fie reclamat pentru prea multe teme? Ce pot face părinții când copilul petrece ore întregi învățând acasă
Părinții pot sesiza școala dacă apreciază că volumul temelor este excesiv, iar conducerea are obligația să analizeze respectarea regulilor. Temele obligatorii sunt limitate la maximum o oră în învățământul primar și două ore pentru celelalte niveluri preuniversitare, luate împreună pentru toate disciplinele. O reclamație nu înseamnă însă sancționarea automată a profesorului, ci verificarea situației și stabilirea măsurilor necesare.
Ce limite trebuie respectate pentru temele obligatorii
Ordinul nr. 6.854/2025 privind temele pentru acasă stabilește că la educația timpurie și la clasa pregătitoare nu se dau teme. Pentru celelalte clase din învățământul primar, timpul total alocat temelor obligatorii este de maximum o oră.
La gimnaziu și la celelalte niveluri preuniversitare, plafonul este de două ore. Limita privește ansamblul temelor obligatorii, nu câte două ore pentru fiecare materie.
Documentul diferențiază tema obligatorie, cu un nivel mediu de dificultate, de tema suplimentară, care este facultativă. Aceasta din urmă poate urmări recuperarea unor dificultăți sau pregătirea pentru performanță.
Dacă elevul lucrează constant mai multe ore, merită clarificat ce sarcini sunt obligatorii și ce activități sunt suplimentare. Timpul petrecut la teme trebuie separat de meditații, exerciții alese de familie sau alte activități de pregătire, pentru ca școala să poată analiza concret problema semnalată.
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Cui te adresezi dacă volumul de lucru este prea mare
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a școlilor prevede, la articolul 156, discutarea amiabilă a problemelor cu cadrul didactic implicat și cu învățătorul sau dirigintele. Părintele poate solicita să participe și reprezentantul părinților.
O discuție utilă pornește de la exemple. Poți arăta ce teme a primit copilul, pentru ce termen și la ce exerciții a întâmpinat dificultăți. La gimnaziu, trebuie privite împreună sarcinile de la toate materiile.
Dacă discuțiile nu rezolvă problema, ai dreptul să te adresezi conducerii școlii printr-o cerere scrisă. Poți solicita verificarea volumului temelor obligatorii și a respectării limitelor prevăzute de ordin.
În învățământul primar, directorul monitorizează aceste reguli pe baza propriei analize și a observațiilor elevilor și părinților. Pentru celelalte niveluri, dirigintele urmărește situația și informează directorul, care dispune măsuri după consultarea Comisiei pentru curriculum.
Ce poți include într-o sesizare scrisă
Sesizarea trebuie să descrie situația pe care o ceri verificată. Este util să indici clasa copilului, disciplinele vizate, perioada în care ai observat problema și câteva exemple de teme, împreună cu timpul efectiv necesar rezolvării lor.
Poți atașa copii ale cerințelor sau mesaje prin care au fost comunicate sarcinile. Notează separat pauzele și activitățile suplimentare, astfel încât durata prezentată să reflecte lucrul la temele obligatorii.
Aceste observații ajută la analiză, dar timpul unui singur elev nu stabilește automat existența unei abateri. Școala trebuie să verifice volumul, dificultatea cerințelor și nevoile copilului, inclusiv dacă sunt necesare explicații suplimentare sau sprijin.
Depune solicitarea la secretariat și păstrează numărul de înregistrare. Dacă apreciezi că problema nu a fost rezolvată la nivelul școlii, articolul 156 din ROFUIP îți permite să te adresezi în scris inspectoratului școlar, pentru medierea și rezolvarea situației.
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Temele nu pot fi folosite ca pedeapsă
Regulile cer evitarea oboselii fizice și emoționale, a pierderii interesului pentru învățare și a reducerii excesive a timpului pentru activități recreative. Cantitatea, dificultatea și monotonia exercițiilor trebuie luate în calcul când sunt stabilite temele.
Articolul 9 interzice folosirea lor ca instrument de pedeapsă, inclusiv prin volume mari de lucru sau exerciții repetitive date în acest scop. Școala trebuie să analizeze și asemenea situații atunci când sunt semnalate.
Ordinul prevede și colectarea anuală a opiniilor elevilor și părinților despre utilitatea și eficiența temelor. Acestea sunt analizate în consiliul de administrație, însă părintele nu trebuie să aștepte această consultare pentru a semnala o problemă.
Actul normativ nu stabilește o amendă automată pentru „prea multe teme”. Sesizarea poate conduce la verificări și măsuri de corectare a practicilor, iar eventuala răspundere disciplinară presupune constatarea unei abateri și respectarea procedurii legale.