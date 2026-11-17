Joi, 19 noiembrie 2026, Palatul Cotroceni va găzdui cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, iar Playtech va fi prezent acolo pentru a relata cele mai importante discuții.

Evenimentul reunește 30 de speakeri, printre care reprezentanți ai administrației publice, oficiali guvernamentali, experți internaționali și lideri din mediul privat, pentru a dezbate principalele direcții ale transformării digitale a României.

Printre participanți se numără ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consilierul prezidențial Radu Burnete, ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, dar și Marietje Schaake, de la Stanford University, una dintre vocile internaționale importante în dezbaterile despre tehnologie și democrație.

Inteligența artificială și transformarea administrației publice din România

Summitul are loc într-un moment în care mai multe inițiative importante pentru digitalizarea României se desfășoară simultan. Inteligența artificială începe să fie utilizată în administrația publică, România se pregătește pentru lansarea portofelului digital de identitate, iar Uniunea Europeană negociază viitorul Cadru Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034.

Deși România are acces la aceleași tehnologii, standarde și reglementări europene ca celelalte state membre, construirea unei relații de încredere între cetățeni și instituțiile publice depinde de calitatea și eficiența serviciilor oferite.

Scena principală a summitului va găzdui dezbateri despre competențele, regulile, datele și infrastructura de care statul are nevoie pentru a utiliza inteligența artificială în administrația publică într-o manieră responsabilă și eficientă.

Evenimentul va debuta cu o discuție despre direcțiile strategice ale României în era transformării digitale, urmată de prezentarea experiențelor internaționale.

Ucraina, de exemplu, și-a dezvoltat serviciile publice digitale în plin război și explorează în prezent posibilitatea utilizării agenților AI în activitatea statului. Estonia reprezintă un alt exemplu, prin integrarea inteligenței artificiale în activitatea instituțiilor publice, în timp ce experiențele din Muntenegru și California vor aduce în atenție reformele instituționale realizate în perioade de criză.

O sesiune distinctă va aborda relația dintre guverne și marile companii de tehnologie, precum și utilizarea etică a inteligenței artificiale. De asemenea, un panel dedicat administrației publice locale va analiza contribuția primăriilor și a regiunilor la accelerarea digitalizării României.

Ce se întâmplă cu finanțarea digitalizării după încheierea PNRR

O altă temă importantă a summitului vizează resursele financiare necesare modernizării statului român, în special după încheierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În a doua parte a zilei vor fi prezentate planurile Guvernului pentru anul 2027. Ulterior, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Radu Burnete, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Politici Economice și Sociale, vor participa la o dezbatere despre impactul economic al digitalizării și al inteligenței artificiale.

Discuțiile vor urmări modul în care aceste tehnologii pot accelera dezvoltarea României, generând beneficii atât pentru cetățeni, cât și pentru companii.

Ultimul panel de pe scena principală va fi dedicat utilizării fondurilor europene disponibile pentru digitalizare prin viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034.

Acesta va reprezenta una dintre cele mai importante surse de finanțare pentru proiectele de transformare digitală după finalizarea investițiilor susținute prin PNRR. Principala provocare va fi utilizarea resurselor astfel încât investițiile să producă rezultate concrete și vizibile în viața de zi cu zi a românilor.

RO Wallet, portofelul digital al românilor, va fi prezentat în premieră în cadrul summitului

Una dintre noutățile ediției din acest an este introducerea unei scene dedicate exclusiv portofelului european de identitate digitală.

Conform regulamentului european eIDAS revizuit, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să ofere cetățenilor un astfel de portofel până la sfârșitul anului 2026.

În România, proiectul poartă denumirea de RO Wallet și urmărește să faciliteze utilizarea documentelor oficiale și a identității digitale direct de pe telefonul mobil.

Participanții la summit vor putea urmări o demonstrație live a primei versiuni funcționale a aplicației (MVP), cu doar câteva săptămâni înainte de lansarea anunțată de organizatori pentru luna decembrie 2026. Instituțiile și companiile interesate vor afla, totodată, cum pot testa soluția pe care urmează să o accepte în cadrul propriilor servicii.

Echipele responsabile de dezvoltarea portofelelor digitale din Germania și Polonia își vor prezenta strategiile și experiențele acumulate, în timp ce reprezentanții unor companii precum Visa, Netcompany și Namirial vor discuta despre contribuția sectorului privat la adoptarea acestei tehnologii.

Ultimele două dezbateri de pe Scena Wallet vor analiza integrarea portofelului digital în serviciile publice din România și rolul companiilor românești în dezvoltarea ecosistemului construit în jurul RO Wallet.

Cum poți urmări Summitul pentru Guvernanță Digitală

Toate locurile disponibile la evenimentul de la Palatul Cotroceni au fost ocupate, iar înscrierile sunt închise. Agenda completă a celor două scene este disponibilă pe site-ul oficial al summitului.

Dacă te interesează viitorul digitalizării României, poți urmări principalele declarații, concluzii și momente ale evenimentului pe parcursul zilei de 19 noiembrie, pe paginile de LinkedIn și Instagram ale Edge Institute, precum și pe site-ul edgeinstitute.ro.

Edge Institute este un think tank lansat în martie 2025, la inițiativa unor lideri din industria tehnologică, mediul de afaceri, societatea civilă și mediul academic. Organizația sprijină transformarea digitală a României prin activități de advocacy, cercetare, elaborarea de materiale de politică publică și dezvoltarea unor proiecte strategice în domeniul digitalizării.