Telefoanele Android ar putea primi baterii uriașe de 10.000 mAh, după o soluție inspirată de Apple
Telefoanele Android cu baterii de 10.000 mAh nu mai sunt o idee imposibilă, iar o soluție folosită de Apple ar putea ajuta producătorii să aducă astfel de capacități și pe modele flagship. Xiaomi este unul dintre numele despre care apar informații că ar analiza această direcție pentru viitoarele sale smartphone-uri.
Deși pe piața din China au apărut deja telefoane Android cu acumulatori care depășesc 10.000 mAh, astfel de valori sunt încă rare pe modelele premium vândute la nivel internațional. Motivul ține nu doar de dimensiunea bateriei, ci și de felul în care celulele cu densitate energetică ridicată se comportă în timpul utilizării și încărcării, scrie Android Authority.
De ce bateriile foarte mari sunt greu de integrat într-un telefon
O parte dintre telefoanele moderne cu autonomie foarte mare folosesc baterii pe bază de siliciu-carbon. Tehnologia permite obținerea unei densități energetice mai bune și, implicit, a unor capacități mai mari într-un spațiu relativ redus. Problema este că aceste celule pot avea tendința de a se dilata pe parcursul ciclurilor de încărcare și descărcare.
Cu cât densitatea de stocare a energiei este mai ridicată, cu atât gestionarea acestei expansiuni devine mai importantă. Producătorul trebuie să prevadă suficient spațiu în interiorul telefonului, dar și să țină cont de protecția bateriei în cazul unor situații precum impactul, strivirea sau perforarea carcasei.
Este un aspect important mai ales atunci când vorbim despre un acumulator foarte mare. O baterie care stochează o cantitate mai mare de energie trebuie protejată corespunzător, iar soluția nu poate fi pur și simplu ocuparea unei porțiuni mai mari din interiorul telefonului.
Soluția Apple ar putea fi preluată de producătorii Android
Apple a abordat problema printr-o soluție diferită pentru acumulatorii folosiți în dispozitivele sale. În locul unei baterii cu înveliș flexibil, compania utilizează o carcasă rigidă din metal, realizată pentru dimensiunile celulei.
Această construcție poate oferi un nivel suplimentar de protecție și permite integrarea acumulatorului într-un spațiu mai bine controlat din interiorul dispozitivului. În același timp, carcasa metalică poate contribui la gestionarea căldurii și la utilizarea mai eficientă a spațiului disponibil.
Acum, aceeași idee ar putea ajunge și pe telefoanele Android. Informațiile vehiculate în industrie indică un interes pentru combinația dintre carcase rigide și celule suprapuse, soluție care ar putea permite atingerea unor capacități de aproximativ 9.000-10.000 mAh pe viitoarele modele flagship.
Xiaomi ar putea fi unul dintre primii producători care încearcă această soluție
Potrivit informațiilor publicate de Digital Chat Station pe X, Xiaomi ar analiza utilizarea acestei tehnologii pentru viitoare telefoane din gama premium. Dacă direcția va fi confirmată și implementată în produse comerciale, producătorii ar putea obține baterii mult mai mari fără să sacrifice în aceeași măsură spațiul interior necesar altor componente.
Bateriile tradiționale cu înveliș flexibil folosesc folii laminate, inclusiv din aluminiu, iar construcția lor presupune anumite toleranțe pentru expansiunea celulelor. O carcasă rigidă permite o împachetare mai strânsă a celulelor și poate contribui la disiparea pasivă a căldurii prin suprafața carcasei.
Asta nu înseamnă însă că telefoanele flagship cu baterii de 10.000 mAh sunt deja pregătite pentru lansare. Informațiile disponibile indică mai degrabă o direcție de dezvoltare pe care producătorii o analizează în acest moment.
Honor are deja un telefon cu baterie de 10.000 mAh
Un exemplu concret există deja în China. Honor Win este un smartphone echipat cu un acumulator de 10.000 mAh, demonstrând că o astfel de capacitate poate fi integrată într-un telefon comercial.
Problema este că modelul nu a ajuns pe piețele globale, astfel că experiența utilizatorilor din Europa cu astfel de baterii rămâne limitată. În schimb, dacă producători precum Xiaomi vor reuși să combine acumulatorii cu densitate energetică ridicată cu o construcție rigidă și mai eficientă, bateriile de 9.000 sau 10.000 mAh ar putea deveni o opțiune și pentru telefoanele premium disponibile în mai multe regiuni.