Filmul Disney care ar fi prea curajos chiar și pentru Disney-ul de azi: „Cocoșatul de la Notre Dame” face 30 de ani

„Cocoșatul de la Notre Dame” a fost lansat pe 21 iunie 1996 și rămâne, poate, cea mai curajoasă producție din perioada de renaștere Disney din anii ’90. A apărut după succese precum „Frumoasa și bestia”, „Aladdin” și „Regele leu”, dar s-a diferențiat imediat prin atmosfera sa apăsătoare, prin personajul negativ și prin felul în care refuză să transforme totul într-o aventură confortabilă pentru copii.

Povestea Disney care vorbește despre subiecte pe care animațiile le evită de obicei

Regizat de Gary Trousdale și Kirk Wise, echipa din spatele „Frumoasa și bestia”, filmul îl urmărește pe Quasimodo, clopotarul cocoșat care trăiește ascuns în turnurile catedralei Notre-Dame. Personajul este ținut departe de lume de judecătorul Claude Frollo, un bărbat obsedat de ordine, moralitate și control, care își justifică cruzimea prin credință.

Quasimodo, interpretat în original de Tom Hulce, este unul dintre cele mai vulnerabile personaje create de Disney. Nu este un erou clasic, sigur pe el și pregătit să plece într-o aventură. Este un om care a fost convins toată viața că nu merită să fie văzut, ascultat sau iubit. Dorința lui de a participa la Festivalul Nebunilor nu este doar o scenă de evadare, ci momentul în care începe să înțeleagă că lumea de dincolo de ziduri poate fi și a lui.

Esmeralda, interpretată vocal de Demi Moore, devine personajul care îi schimbă perspectiva. Dansatoare romă, curajoasă și directă, ea nu acceptă regulile impuse de Frollo și devine ținta urii lui. Filmul vorbește fără prea multe ocolișuri despre persecutarea romilor, despre violența instituțională și despre felul în care autoritatea poate deveni periculoasă atunci când se transformă în obsesie.

Frollo este, probabil, unul dintre cei mai tulburători răufăcători Disney. Nu este un vrăjitor, o regină malefică sau un personaj construit pentru glume. Este un om cu putere, care își ascunde brutalitatea în spatele ideii că acționează moral. Tocmai de aceea rămâne atât de memorabil. Amenințarea lui nu vine din magie, ci din faptul că pare posibilă.

„Hellfire”, cântecul care a împins Disney într-o zonă mult mai întunecată

Nu există multe melodii Disney care să fi rămas atât de incomode precum „Hellfire”. Piesa lui Frollo este una dintre cele mai intense secvențe muzicale făcute vreodată într-o animație de familie, pentru că nu ascunde sensul din spatele imaginilor și al versurilor.

Frollo își recunoaște obsesia pentru Esmeralda, dar în loc să își asume dorința, o transformă într-o vină a ei. Este un moment despre rușine, control și furie, prezentat într-un cadru plin de foc, umbre, vitralii și coruri religioase. Chiar și acum, după trei decenii, scena are o forță pe care multe filme live-action nu reușesc să o atingă.