Filmul de pe Netflix care transformă propria casă într-un coșmar. Greta Lee și Wagner Moura, blocați într-un thriller SF sufocant
Netflix pregătește pentru această vară un thriller SF cu premisă simplă, dar extrem de apăsătoare: ce faci când propria casă devine închisoare, iar afară pare să existe ceva mult mai rău decât izolarea? The Last House, noul film original al platformei, se lansează pe 7 august și îi aduce în rolurile principale pe Greta Lee și Wagner Moura, doi actori aflați într-un moment excelent al carierei.
Primul trailer sugerează un film intens, claustrofobic, construit în jurul unei familii care se trezește brusc blocată în locuință, fără posibilitatea de a ieși și fără o explicație clară pentru ceea ce se întâmplă. Nu este doar un horror despre monștri sau o producție SF despre o amenințare misterioasă, ci pare mai ales o poveste despre frică, izolare, supraviețuire și felul în care oamenii se schimbă atunci când normalitatea dispare complet.
O casă transformată în capcană
The Last House pornește de la un concept care lovește direct într-o anxietate foarte familiară publicului modern: ideea de a fi blocat într-un spațiu aparent sigur. Casa, locul care ar trebui să protejeze familia, devine în trailer o zonă de tensiune permanentă. Ușile nu se deschid, proviziile se termină, iar lumea exterioară rămâne o amenințare imposibil de înțeles.
Greta Lee și Wagner Moura interpretează părinții unei familii care încearcă să supraviețuiască într-o situație absurdă și terifiantă. Alături de ei apar Gabriel Barbosa, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski și Riley Chung, în rolurile copiilor prinși în același coșmar domestic. Din imaginile prezentate, filmul nu mizează doar pe șocuri rapide, ci pe degradarea lentă a unei familii obligate să trăiască ani întregi într-o realitate imposibilă.
Premisa amintește inevitabil de filmele și poveștile despre izolare colectivă, dar și de atmosfera din The Mist, unde pericolul de afară este cu atât mai înspăimântător cu cât nu este explicat complet. În The Last House, tensiunea pare să vină tocmai din această incertitudine: dacă ieșirea nu este posibilă, supraviețuirea devine singura regulă.
Trailerul lasă impresia unui horror post-pandemic, chiar dacă filmul nu este prezentat oficial ca o poveste despre lockdown. Totuși, ideea unei familii captive în propria locuință, cu resurse tot mai puține și cu frica de ceea ce se află dincolo de pereți, are o rezonanță imediată pentru publicul care a trecut prin anii izolării globale.
Louis Leterrier schimbă viteza după Fast X
The Last House este regizat de Louis Leterrier, cineast cunoscut pentru filme mult mai spectaculoase și mai zgomotoase, precum The Transporter, Now You See Me, Clash of the Titans și Fast X. Tocmai de aceea, noul proiect Netflix este interesant: regizorul pare să lase deoparte adrenalina blockbusterelor de acțiune pentru un thriller mai strâns, mai apăsător și mai concentrat pe personaje.
Leterrier a spus că s-a inspirat din filmele Amblin ale lui Steven Spielberg, ceea ce explică tonul de aventură întunecată care se simte în trailer. Nu pare un horror pur, ci o combinație între SF, dramă de familie și suspans supranatural. În locul unei povești construite doar pe efecte digitale, regizorul a mizat, potrivit informațiilor de producție, pe efecte practice și pe o imagine cu textură cinematografică.
Un detaliu interesant este că prima parte a filmului a fost filmată pe peliculă de 35 mm, alegere tot mai rară pentru producțiile de streaming. Asta poate da filmului un aer mai cald, mai organic și mai neliniștitor, mai ales într-o poveste care se bazează atât de mult pe spații interioare, umbre, fețe obosite și senzația că pereții se apropie.
Pentru Louis Leterrier, The Last House poate fi o ocazie de a demonstra că știe să creeze tensiune și fără urmăriri cu mașini, explozii sau decoruri uriașe. Dacă trailerul spune adevărul despre direcția filmului, Netflix ar putea avea în august unul dintre cele mai interesante thrillere SF ale anului.
Greta Lee și Wagner Moura, cuplul prins în mijlocul coșmarului
Greta Lee vine după un val de popularitate datorat filmului Past Lives, unde a demonstrat o sensibilitate aparte pentru roluri interioare, construite din tăceri, ezitări și emoții greu de verbalizat. În The Last House, această calitate poate funcționa perfect, pentru că premisa cere un personaj care nu doar reacționează la pericol, ci se destramă lent sub presiunea lui.
Wagner Moura, cunoscut pentru Narcos, Civil War și The Secret Agent, aduce un tip diferit de energie. Este un actor care poate trece rapid de la calm la intensitate, de la protecție la disperare. Într-un film despre un tată captiv alături de familie, această tensiune poate deveni motorul emoțional al poveștii.
The Last House nu pare genul de film de groază pe care îl pornești doar pentru jump scare-uri. Pare mai degrabă un thriller despre cât de mult poate rezista o familie atunci când toate regulile lumii dispar. Ce faci când nu mai există școală, muncă, vecini, ieșiri, planuri sau viitor clar? Cum rămâi părinte când nu mai poți promite copiilor tăi că va fi bine?
Filmul de pe Netflix se anunță ca una dintre lansările care pot aprinde discuții în august. Are o premisă ușor de înțeles, actori puternici, un regizor obișnuit cu producții mari și o atmosferă care amestecă frica de izolare cu groaza unui pericol necunoscut. The Last House intră pe Netflix pe 7 august și, după trailer, pare exact genul de film care îți amintește că uneori cel mai înspăimântător loc nu este afară, ci chiar acasă.