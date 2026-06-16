Filmul de pe Netflix care transformă propria casă într-un coșmar. Greta Lee și Wagner Moura, blocați într-un thriller SF sufocant

O casă transformată în capcană

The Last House pornește de la un concept care lovește direct într-o anxietate foarte familiară publicului modern: ideea de a fi blocat într-un spațiu aparent sigur. Casa, locul care ar trebui să protejeze familia, devine în trailer o zonă de tensiune permanentă. Ușile nu se deschid, proviziile se termină, iar lumea exterioară rămâne o amenințare imposibil de înțeles.

Greta Lee și Wagner Moura interpretează părinții unei familii care încearcă să supraviețuiască într-o situație absurdă și terifiantă. Alături de ei apar Gabriel Barbosa, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski și Riley Chung, în rolurile copiilor prinși în același coșmar domestic. Din imaginile prezentate, filmul nu mizează doar pe șocuri rapide, ci pe degradarea lentă a unei familii obligate să trăiască ani întregi într-o realitate imposibilă.

Premisa amintește inevitabil de filmele și poveștile despre izolare colectivă, dar și de atmosfera din The Mist, unde pericolul de afară este cu atât mai înspăimântător cu cât nu este explicat complet. În The Last House, tensiunea pare să vină tocmai din această incertitudine: dacă ieșirea nu este posibilă, supraviețuirea devine singura regulă.

Trailerul lasă impresia unui horror post-pandemic, chiar dacă filmul nu este prezentat oficial ca o poveste despre lockdown. Totuși, ideea unei familii captive în propria locuință, cu resurse tot mai puține și cu frica de ceea ce se află dincolo de pereți, are o rezonanță imediată pentru publicul care a trecut prin anii izolării globale.

Louis Leterrier schimbă viteza după Fast X

The Last House este regizat de Louis Leterrier, cineast cunoscut pentru filme mult mai spectaculoase și mai zgomotoase, precum The Transporter, Now You See Me, Clash of the Titans și Fast X. Tocmai de aceea, noul proiect Netflix este interesant: regizorul pare să lase deoparte adrenalina blockbusterelor de acțiune pentru un thriller mai strâns, mai apăsător și mai concentrat pe personaje.

Leterrier a spus că s-a inspirat din filmele Amblin ale lui Steven Spielberg, ceea ce explică tonul de aventură întunecată care se simte în trailer. Nu pare un horror pur, ci o combinație între SF, dramă de familie și suspans supranatural. În locul unei povești construite doar pe efecte digitale, regizorul a mizat, potrivit informațiilor de producție, pe efecte practice și pe o imagine cu textură cinematografică.

Un detaliu interesant este că prima parte a filmului a fost filmată pe peliculă de 35 mm, alegere tot mai rară pentru producțiile de streaming. Asta poate da filmului un aer mai cald, mai organic și mai neliniștitor, mai ales într-o poveste care se bazează atât de mult pe spații interioare, umbre, fețe obosite și senzația că pereții se apropie.