Serialul de pe Netflix care readuce gangsterii cu stil: când se lansează sezonul 2 din The Gentlemen

Ce se întâmplă în sezonul 2 din The Gentlemen

Acțiunea are loc la un an după ce Eddie și Susie și-au unit forțele pentru a lucra în imperiul infracțional al lui Bobby Glass. Dacă în primul sezon Eddie era prins între moștenirea de familie, rangul aristocratic și ferma ilegală ascunsă sub proprietatea Halstead, acum personajul pare mult mai dispus să joace după regulile lumii interlope.

În noile episoade, cei doi încearcă să extindă afacerea, însă deciziile lui Bobby devin tot mai riscante. Asta îi pune pe Eddie și Susie în fața unei alegeri dificile: intervin și schimbă direcția imperiului sau acceptă haosul care le poate distruge tot ce au construit. Netflix descrie noul sezon ca pe o poveste despre ambiție, control și pericolul de a vrea prea mult.

Primele imagini arată și o schimbare de decor importantă. Serialul părăsește parțial atmosfera conacelor britanice și ajunge în Italia, inclusiv în zona spectaculoasă Lago Maggiore. Potrivit Netflix Tudum, Eddie și Susie își mută operațiunea către vilele de pe malul lacurilor italiene, unde intră în contact cu noi jucători din lumea criminală.

Această extindere promite un sezon mai amplu vizual și narativ. Dincolo de stilul elegant, costumele impecabile și umorul negru specific lui Guy Ritchie, sezonul 2 pare să ridice miza prin personaje noi, teritorii noi și alianțe în care încrederea devine un lux.

Cine revine și cine intră în distribuție

Theo James revine în rolul lui Eddie Horniman, iar Kaya Scodelario o joacă din nou pe Susie Glass. Lor li se alătură Ray Winstone, în rolul lui Bobby Glass, dar și Joely Richardson, Vinnie Jones, Daniel Ings, Jasmine Blackborow, Michael Vu, Harry Goodwins, Ruby Sear, Pearce Quigley și Giancarlo Esposito.

Distribuția sezonului 2 include și nume noi, printre care Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Benedetta Porcaroli, Michele Morrone, Sergio Castellitto, Amra Mallassi, Tyler Conti, boxerul britanic Chris Eubank Jr. și Maya Jama. Netflix confirmă că Sergio Castellitto îl interpretează pe Marco Moretti, un important șef al crimei italiene, în timp ce Michele Morrone îl joacă pe Cico Maldini, un personaj descris ca fiind greu de încredere.

Guy Ritchie rămâne creatorul serialului și semnează scenariul alături de Matthew Read. Regia este asigurată de Guy Ritchie și Eran Creevy, iar producția este realizată de Moonage Pictures, parte din ITV Studios, și Miramax Television pentru Netflix.