Cum activezi subtitrările pe Netflix, indiferent dacă te uiți de pe telefon sau televizor

Cum pornești subtitrările în aplicația Netflix

Pe telefon sau tabletă, deschide Netflix și pornește filmul ori serialul pe care vrei să îl vezi. Atinge ecranul o dată, iar în partea de jos ar trebui să apară butonul „Audio și subtitrări”. Apasă pe el, apoi caută secțiunea „Subtitrări” și selectează limba dorită, de exemplu Română, Engleză sau Franceză. Închide meniul apăsând pe X, iar textul ar trebui să apară imediat pe ecran.

Pe computer, pașii sunt la fel de simpli. Pornește titlul dorit, mișcă cursorul pe imagine și caută pictograma în formă de bulă de dialog sau simbolul pentru audio și subtitrări. Alege limba din coloana dedicată subtitrărilor, iar Netflix va păstra de obicei preferința pentru următoarele filme și episoade. Pe browser, această opțiune poate apărea în partea din dreapta jos a playerului.

Pe Smart TV, Apple TV, Google TV, Fire TV Stick sau consolă, pornește redarea și apasă săgeata în jos, butonul OK sau tasta de meniu de pe telecomandă. În funcție de model, lista cu limbile poate apărea direct în partea de jos a imaginii, fără pictograma obișnuită. Selectează subtitrarea, apoi revino la film. Pe dispozitivele mai vechi, meniul poate apărea după ce apeși butonul de pauză.

Ce faci dacă nu apare subtitrarea în română

Faptul că nu vezi limba română în listă nu înseamnă automat că aplicația are o problemă. Netflix explică faptul că opțiunile de subtitrare și audio pot varia de la un film la altul, în funcție de licențe, de acordurile de distribuție și de materialele primite pentru acel titlu. Un serial poate avea română pentru toate episoadele, în timp ce altul poate avea doar engleză și câteva limbi internaționale.

Primul lucru pe care îl poți face este să verifici limba setată pentru profilul tău. Intră în contul Netflix, selectează profilul, apoi deschide zona dedicată limbilor și bifează româna pentru audio și subtitrări. După salvare, închide aplicația și deschide-o din nou. Netflix ar trebui să îți afișeze mai ușor opțiunile relevante pentru profilul respectiv. Detalii suplimentare găsești și în ghidul Playtech despre situațiile în care subtitrările de pe Netflix nu merg.

Dacă subtitrarea este selectată, dar nu apare pe ecran, încearcă să ieși din film și să îl pornești din nou. O actualizare a aplicației sau repornirea televizorului poate rezolva problema, mai ales pe modelele Smart TV mai vechi. Merită să verifici și dacă Netflix este actualizat din magazinul de aplicații al televizorului. Acest lucru poate ajuta inclusiv la erori în care subtitrările apar cu întârziere, dispar sau sunt afișate incorect.

Cum schimbi dimensiunea și aspectul subtitrărilor

Subtitrările pot deveni greu de citit dacă sunt prea mici, prea mari sau dacă fundalul imaginii este foarte luminos. Netflix permite schimbarea aspectului lor din setările contului. Poți ajusta dimensiunea textului, culoarea, conturul, umbra și fundalul, astfel încât replicile să fie mai vizibile indiferent de filmul pe care îl urmărești.