Primul film regizat de inteligență artificială zguduie Hollywood-ul. Cum funcționează FellinAI, primul regizor AI

Industria cinematografică trece printr-un moment de cotitură. După valul de discuții stârnit de Tilly Norwood, prima actriță creată complet de inteligență artificială care ar putea semna cu o agenție de talente, a venit rândul regiei să fie pusă sub semnul întrebării. Producătorul italian Andrea Iervolino a anunțat oficial că The Sweet Idleness va fi primul film din istoria Hollywood-ului regizat de o inteligență artificială, un program numit sugestiv FellinAI.

Filmul al cărui teaser îl poți vedea chiar aici este programat să aibă premiera în februarie 2026 și descrie o lume viitoare în care doar 1% din omenire mai lucrează, restul populației trăind într-o lene permanentă, pentru că toate locurile de muncă au fost preluate de mașini.

FellinAI a fost conceput ca un omagiu adus marelui cineast italian Federico Fellini și promite să aducă pe ecrane „limbajul poetic și oniric al marelui cinema european”. Andrea Iervolino a precizat că rolul său a fost de „human-in-the-loop” – un supraveghetor și producător care monitorizează procesul creativ al inteligenței artificiale.

Actorii din film nu sunt complet virtuali, dar sunt generați digital prin intermediul companiei Actor+, care colaborează cu persoane reale ce își cedează imaginea și personalitatea pentru a crea personaje sintetice. Astfel, pelicula combină aportul tehnologiei AI cu interpretări derivate din oameni adevărați.

Potrivit lui Iervolino, The Sweet Idleness nu își propune să înlocuiască cinematografia tradițională, ci să deschidă o nouă metodă de creație. Totuși, anunțul a stârnit reacții aprinse într-o industrie deja tensionată de impactul AI-ului asupra locurilor de muncă și asupra drepturilor de autor.

Reacțiile industriei și dilemele etice

Deși niciun regizor de renume nu a comentat încă oficial lansarea FellinAI, contextul este unul delicat. În ianuarie 2025, Russ Hollander, director executiv al Director’s Guild of America (DGA), declara că membrii organizației „vor să se asigure că AI nu este folosită pentru a tăia locuri de muncă sau pentru a economisi bani, ci doar ca instrument creativ.” Actualul acord dintre DGA și Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) stipulează clar că „AI generativă nu poate înlocui atribuțiile membrilor”, dar acesta expiră în 2026. Noul președinte al DGA, Christopher Nolan, va fi direct implicat în renegocierea clauzelor.

Pe de altă parte, sindicatul actorilor SAG-AFTRA a condamnat deja folosirea AI-ului pentru crearea actriței virtuale Tilly Norwood. Justine Bateman, consilier AI al SAG în timpul negocierilor din 2023, a criticat dur slăbiciunea actualelor protecții sindicale. Ea a avertizat că studiourile au nevoie doar să notifice SAG pentru a putea folosi actori generați digital, ceea ce ar putea deschide ușa unei exploatări masive.

Aceste tensiuni reflectă o industrie care se află în plin proces de redefinire, cu sindicatele hotărâte să protejeze locurile de muncă și cu studiourile interesate să experimenteze la maximum noile tehnologii.

Ce înseamnă acest pas pentru viitorul cinema-ului

The Sweet Idleness și FellinAI ar putea reprezenta doar începutul unei noi ere cinematografice. Deși Andrea Iervolino insistă că intenția nu este de a substitui regizorii umani, ci de a adăuga un „instrument alternativ”, există temeri legitime că succesul acestui proiect ar putea accelera folosirea AI-ului ca soluție de reducere a costurilor.

Scenariul filmului, care descrie o societate unde oamenii au fost eliberați de muncă de către mașini, pare aproape o metaforă pentru dilema actuală a Hollywood-ului. AI-ul promite să reducă munca umană, dar în același timp ridică întrebări fundamentale despre creativitate, autenticitate și viitorul artei cinematografice.

Negocierile dintre sindicate și studiouri din 2026 vor fi, cel mai probabil, marcate de aceste premiere tehnologice. În timp ce unii văd AI-ul ca pe o unealtă inovatoare, capabilă să aducă un suflu nou în cinema, alții îl privesc ca pe o amenințare directă la adresa muncii și a valorilor artistice.

Premiera The Sweet Idleness din februarie 2026 va fi mai mult decât un eveniment cinematografic – va fi un test pentru întreaga industrie. Va demonstra dacă publicul și profesioniștii pot accepta un film regizat de o inteligență artificială și va stabili direcția negocierilor viitoare dintre sindicate și studiouri.