Prima actriță creată cu inteligență artificială ar putea obține un contract oficial cu o agenție de talente de la Hollywood

Industria divertismentului se află în fața unei schimbări majore, pe măsură ce personajele generate de inteligența artificială devin tot mai credibile și mai prezente în proiecte de anvergură. Un exemplu elocvent este Tilly Norwood, o actriță creată integral cu ajutorul AI, despre care se discută tot mai intens la Hollywood și în Europa. În cadrul Zurich Summit, specialiști din domeniu au dezvăluit că mari agenții de talente își manifestă deja interesul pentru a o reprezenta, ceea ce ar transforma-o în prima vedetă digitală cu un contract profesionist de acest tip.

Eline Van der Velden, actriță, comediantă și tehnoloagă, a anunțat la Zurich Summit că studioul său AI, Xicoia, este în negocieri avansate cu mai multe agenții pentru a semna cu Tilly Norwood. Personajul, creat ca un experiment de producție digitală, a stârnit curiozitatea industriei încă din primele luni ale anului. „La început, în februarie, toată lumea spunea că nu se va întâmpla nimic. În mai, aceiași oameni ne căutau pentru colaborări”, a declarat Van der Velden.

Tilly a fost concepută în cadrul studioului Particle6 și reprezintă prima creație majoră a noului departament Xicoia, axat pe dezvoltarea și monetizarea unor „vedete” hiperrealiste generate de AI. Dacă o agenție de talente o va semna oficial, Tilly Norwood va deveni un caz istoric: o „actriță” fără existență fizică, tratată cu același statut ca un artist uman.

Studiourile de film adoptă discret tehnologiile AI

Verena Puhm, artistă AI și acum directoare a Luma AI – Studio Dream Lab din Los Angeles, a confirmat în aceeași discuție că marile studiouri lucrează deja cu tehnologie AI, chiar dacă preferă să nu facă publice aceste colaborări. „La început negau, dar știam că unele companii experimentau în secret. Din martie și aprilie au început să mă contacteze direct”, a spus Puhm.

Ea a subliniat că studiourile caută acum specialiști care să le ghideze în integrarea inteligenței artificiale în procesul creativ. De la fluxuri de lucru digitale până la colaborări între regizori și artiști AI, marile companii testează soluții ce pot revoluționa producția de filme. Deși Puhm nu a putut dezvălui proiecte concrete, fiind legată de acorduri de confidențialitate, a lăsat să se înțeleagă că primele anunțuri publice vor veni la începutul anului viitor.

Această discreție reflectă atât dorința de a proteja inovațiile, cât și teama de reacții negative din partea publicului și a sindicatelor actorilor, într-o perioadă în care dezbaterile despre drepturile artiștilor și impactul tehnologiei asupra locurilor de muncă sunt intense.

O nouă eră pentru divertisment și dilemele etice

Cazul Tilly Norwood ridică întrebări complexe despre viitorul actoriei și despre granițele dintre om și mașină. O actriță AI nu obosește, nu are pretenții salariale și poate fi adaptată instantaneu la cerințele regizorului, ceea ce atrage inevitabil atenția producătorilor preocupați de costuri. În același timp, apar provocări legate de drepturile de autor, de protecția imaginii și de modul în care publicul va percepe performanțele generate de algoritmi.

Specialiștii consideră că succesul unei „vedete” ca Tilly depinde nu doar de realismul grafic și de inteligența artificială, ci și de modul în care poveștile în care apare vor reuși să transmită emoții autentice. Industria cinematografică, cunoscută pentru ritmul lent de adoptare a tehnologiilor noi, pare acum pregătită să accelereze schimbarea.

Dacă negocierile cu agențiile se concretizează, Tilly Norwood ar putea deveni simbolul unei revoluții: prima actriță generată de AI cu un contract oficial într-o industrie obișnuită să lucreze exclusiv cu oameni reali. În următoarele luni, anunțurile așteptate de la marile studiouri vor arăta cât de departe este dispusă să meargă lumea filmului pentru a integra inteligența artificială în procesul de creație. Această evoluție promite să schimbe nu doar felul în care sunt realizate filmele, ci și percepția publicului asupra artei interpretative.