Ferrari ar putea readuce cutia manuală: supercarul care i-ar face pe puriști să uite de padele

Un indiciu din Las Vegas, nu o confirmare oficială

Momentul-cheie vine dintr-o întâlnire organizată cu dealerii Ferrari din Statele Unite, la Las Vegas. Potrivit relatărilor din presa auto, Vigna ar fi spus că publicul va vedea în câteva săptămâni „ceva nou” în care trecutul și viitorul se întâlnesc. El ar fi indicat inclusiv perioada din jurul zilei de 4 iulie.

Ferrari nu a publicat, până acum, un comunicat în care să confirme numele noului model, transmisia sau data exactă a prezentării. De aceea, orice referire la un 12Cilindri manual trebuie tratată ca speculație susținută de indicii, nu drept informație definitivă. Totuși, momentul ales ar avea logică pentru marcă, mai ales dacă este vorba despre o ediție limitată destinată colecționarilor.

La Le Mans apăruseră deja zvonuri despre un model special, iar mulți se așteptau ca Ferrari să folosească celebra cursă de 24 de ore pentru un debut spectaculos. Acest lucru nu s-a întâmplat. Asta nu exclude însă posibilitatea ca italienii să fi arătat mașina discret unor clienți importanți, înainte de o prezentare publică.

Brevetul arată un schimbător în H, dar nu o cutie manuală clasică

Cel mai interesant element este un brevet Ferrari numit „Control tower of a gearbox for road vehicles”. Documentul descrie un levier care se mișcă pe două axe, exact ca într-un schimbător manual tradițional. Ilustrațiile arată inclusiv o grilă în H cu șase trepte și o serie de comenzi pentru modurile Manual, Reverse, Neutral și Drive.

Aici apare însă detaliul care schimbă complet interpretarea. Brevetul nu pare să descrie neapărat o cutie manuală mecanică, legată direct prin tijă și ambreiaj de transmisie. Mai degrabă, schimbătorul ar putea trimite impulsuri electronice către o unitate de control, iar aceasta să comande, în fundal, o transmisie automată sau una cu dublu ambreiaj.

Cu alte cuvinte, Ferrari ar putea construi o experiență manuală pentru șofer, fără să renunțe la precizia și viteza cutiilor moderne. Mâna ar selecta treapta prin grila clasică, iar electronica ar interpreta comanda și ar acționa transmisia reală. Ar fi o soluție care păstrează ritualul schimbării vitezelor, fără compromisurile unei arhitecturi complet mecanice.

Un al doilea brevet, pentru un „ambreiaj electronic”, alimentează și mai mult ideea. Pedala din stânga ar putea funcționa ca una convențională la nivel de senzație și mișcare, dar ar comunica electronic cu sistemul mașinii. Astfel, șoferul ar putea apăsa ambreiajul, ar selecta treapta dorită și ar simți o experiență apropiată de cea a unui Ferrari clasic, deși tehnologia din spate ar fi complet nouă.