Ferrari ar putea readuce cutia manuală: supercarul care i-ar face pe puriști să uite de padele
Ferrari pare pregătită să readucă una dintre senzațiile dispărute aproape complet din lumea supercarurilor moderne: schimbatul vitezelor cu mâna, printr-o grilă clasică în H. Deocamdată, compania din Maranello nu a confirmat oficial lansarea unui nou model cu transmisie manuală, însă indiciile apărute în ultimele săptămâni sunt greu de ignorat.
Totul pornește de la două brevete Ferrari publicate în Statele Unite, dar și de la declarațiile lui Benedetto Vigna, CEO-ul companiei. Acesta ar fi sugerat, într-o discuție cu dealerii americani, că Ferrari va prezenta în curând ceva nou, construit cu „ochii spre viitor”, dar inspirat și de trecut. Pentru fanii mărcii, mesajul pare aproape imposibil de separat de zvonul care circulă deja: un Ferrari 12Cilindri cu o experiență de condus care imită fidel o cutie manuală.
Un indiciu din Las Vegas, nu o confirmare oficială
Momentul-cheie vine dintr-o întâlnire organizată cu dealerii Ferrari din Statele Unite, la Las Vegas. Potrivit relatărilor din presa auto, Vigna ar fi spus că publicul va vedea în câteva săptămâni „ceva nou” în care trecutul și viitorul se întâlnesc. El ar fi indicat inclusiv perioada din jurul zilei de 4 iulie.
Ferrari nu a publicat, până acum, un comunicat în care să confirme numele noului model, transmisia sau data exactă a prezentării. De aceea, orice referire la un 12Cilindri manual trebuie tratată ca speculație susținută de indicii, nu drept informație definitivă. Totuși, momentul ales ar avea logică pentru marcă, mai ales dacă este vorba despre o ediție limitată destinată colecționarilor.
La Le Mans apăruseră deja zvonuri despre un model special, iar mulți se așteptau ca Ferrari să folosească celebra cursă de 24 de ore pentru un debut spectaculos. Acest lucru nu s-a întâmplat. Asta nu exclude însă posibilitatea ca italienii să fi arătat mașina discret unor clienți importanți, înainte de o prezentare publică.
Brevetul arată un schimbător în H, dar nu o cutie manuală clasică
Cel mai interesant element este un brevet Ferrari numit „Control tower of a gearbox for road vehicles”. Documentul descrie un levier care se mișcă pe două axe, exact ca într-un schimbător manual tradițional. Ilustrațiile arată inclusiv o grilă în H cu șase trepte și o serie de comenzi pentru modurile Manual, Reverse, Neutral și Drive.
Aici apare însă detaliul care schimbă complet interpretarea. Brevetul nu pare să descrie neapărat o cutie manuală mecanică, legată direct prin tijă și ambreiaj de transmisie. Mai degrabă, schimbătorul ar putea trimite impulsuri electronice către o unitate de control, iar aceasta să comande, în fundal, o transmisie automată sau una cu dublu ambreiaj.
Cu alte cuvinte, Ferrari ar putea construi o experiență manuală pentru șofer, fără să renunțe la precizia și viteza cutiilor moderne. Mâna ar selecta treapta prin grila clasică, iar electronica ar interpreta comanda și ar acționa transmisia reală. Ar fi o soluție care păstrează ritualul schimbării vitezelor, fără compromisurile unei arhitecturi complet mecanice.
Un al doilea brevet, pentru un „ambreiaj electronic”, alimentează și mai mult ideea. Pedala din stânga ar putea funcționa ca una convențională la nivel de senzație și mișcare, dar ar comunica electronic cu sistemul mașinii. Astfel, șoferul ar putea apăsa ambreiajul, ar selecta treapta dorită și ar simți o experiență apropiată de cea a unui Ferrari clasic, deși tehnologia din spate ar fi complet nouă.
De ce ar conta atât de mult o asemenea revenire
Ferrari a renunțat de mult la cutiile manuale clasice în mașinile de serie, iar ultimele modele cu transmisie manuală au devenit piese extrem de dorite printre colecționari. Într-o industrie dominată de automate rapide, cutii cu dublu ambreiaj, sisteme hibride și software care controlează aproape fiecare reacție a mașinii, o revenire a schimbătorului în H ar fi un gest cu puternică valoare emoțională.
Nu ar fi vorba despre performanță pură. O transmisie modernă cu dublu ambreiaj schimbă treptele mai repede și poate livra timpi mai buni pe circuit. Dar pentru mulți pasionați, un Ferrari nu înseamnă doar cifre. Înseamnă sunet, reacție, implicare și senzația că fiecare accelerație este construită direct de tine, nu calculată de un algoritm.
Dacă noul model va fi într-adevăr derivat din 12Cilindri, combinația ar fi una aproape perfectă pentru puriști: motor V12 aspirat, turații uriașe și un schimbător care readuce în cabină gesturile clasice ale condusului sportiv. Rămâne de văzut dacă Ferrari va lansa o cutie manuală autentică sau o interpretare electronică sofisticată a acesteia.
Cert este că Maranello pare să fi înțeles un lucru important: într-o perioadă în care mașinile devin tot mai rapide, mai silențioase și mai automatizate, unii clienți sunt dispuși să plătească enorm tocmai pentru senzația de a face mai mult singuri.