Ferrari promite că primul său SUV electric ar putea rezista decenii. Secretul este ascuns în baterie

Constructorul italian a proiectat noul model astfel încât să poată beneficia de actualizări tehnologice importante fără a fi necesară înlocuirea întregului vehicul. Ideea de bază este simplă: bateria poate fi schimbată și modernizată pe măsură ce apar tehnologii noi, ceea ce ar putea prelungi considerabil durata de utilizare a automobilului.

Ferrari Luce a fost gândit pentru viitor, nu doar pentru prezent

Noul Ferrari Luce utilizează o arhitectură electrică de 800 V și un acumulator cu o capacitate de 122 kWh. Spre deosebire de multe automobile electrice moderne, unde bateria este integrată permanent în structura vehiculului, Ferrari a ales o soluție modulară, scrie Autoblog.

Astfel, pachetul de baterii poate fi scos și înlocuit atunci când este necesar. Mai mult decât atât, constructorul italian spune că viitoarele generații de celule ar putea fi integrate în aceeași carcasă, fără modificări majore ale mașinii.

Potrivit Elenei Ligabue, responsabilă pentru dezvoltarea bateriilor în cadrul Ferrari, șasiul, structura mașinii și carcasa bateriei au fost concepute să reziste pe termen foarte lung. În schimb, tehnologia din interior poate evolua odată cu progresul industriei.

Strategia este importantă într-un moment în care producătorii caută soluții pentru a evita ca vehiculele electrice să devină depășite odată cu apariția unor baterii mai performante. Dacă planul Ferrari funcționează așa cum a fost gândit, proprietarii ar putea beneficia în viitor de acumulatori mai eficienți fără să fie nevoiți să schimbe automobilul.

Sistem avansat de răcire și baterii produse la Maranello

Ferrari nu s-a limitat doar la conceptul de baterie interschimbabilă. Inginerii companiei au dezvoltat și un sistem complex de gestionare termică pentru a menține performanțele acumulatorului în condiții optime.

Pachetul este format din 15 module, fiecare beneficiind de propria placă de răcire din aluminiu. Aceste componente nu au doar rolul de a dispersa căldura generată în timpul utilizării, ci contribuie și la rigiditatea structurală a vehiculului.