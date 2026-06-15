Ferrari promite că primul său SUV electric ar putea rezista decenii. Secretul este ascuns în baterie
Industria auto se confruntă cu o provocare tot mai discutată odată cu extinderea vehiculelor electrice: ce se întâmplă cu mașina atunci când bateria își pierde performanțele după ani de utilizare?
Pentru mulți producători, răspunsul înseamnă înlocuirea unor componente costisitoare sau chiar limitarea duratei de viață a modelului. Ferrari susține însă că a găsit o soluție diferită pentru viitorul său SUV electric, Luce.
Constructorul italian a proiectat noul model astfel încât să poată beneficia de actualizări tehnologice importante fără a fi necesară înlocuirea întregului vehicul. Ideea de bază este simplă: bateria poate fi schimbată și modernizată pe măsură ce apar tehnologii noi, ceea ce ar putea prelungi considerabil durata de utilizare a automobilului.
Ferrari Luce a fost gândit pentru viitor, nu doar pentru prezent
Noul Ferrari Luce utilizează o arhitectură electrică de 800 V și un acumulator cu o capacitate de 122 kWh. Spre deosebire de multe automobile electrice moderne, unde bateria este integrată permanent în structura vehiculului, Ferrari a ales o soluție modulară, scrie Autoblog.
Astfel, pachetul de baterii poate fi scos și înlocuit atunci când este necesar. Mai mult decât atât, constructorul italian spune că viitoarele generații de celule ar putea fi integrate în aceeași carcasă, fără modificări majore ale mașinii.
Potrivit Elenei Ligabue, responsabilă pentru dezvoltarea bateriilor în cadrul Ferrari, șasiul, structura mașinii și carcasa bateriei au fost concepute să reziste pe termen foarte lung. În schimb, tehnologia din interior poate evolua odată cu progresul industriei.
Strategia este importantă într-un moment în care producătorii caută soluții pentru a evita ca vehiculele electrice să devină depășite odată cu apariția unor baterii mai performante. Dacă planul Ferrari funcționează așa cum a fost gândit, proprietarii ar putea beneficia în viitor de acumulatori mai eficienți fără să fie nevoiți să schimbe automobilul.
Sistem avansat de răcire și baterii produse la Maranello
Ferrari nu s-a limitat doar la conceptul de baterie interschimbabilă. Inginerii companiei au dezvoltat și un sistem complex de gestionare termică pentru a menține performanțele acumulatorului în condiții optime.
Pachetul este format din 15 module, fiecare beneficiind de propria placă de răcire din aluminiu. Aceste componente nu au doar rolul de a dispersa căldura generată în timpul utilizării, ci contribuie și la rigiditatea structurală a vehiculului.
Celulele utilizate sunt de tip pouch și au fost optimizate pentru a oferi un echilibru între autonomie și performanță. Ferrari indică o densitate energetică de aproximativ 305 Wh/kg, o valoare care plasează bateria printre cele mai avansate soluții disponibile în prezent.
Producția acumulatorilor are loc în noua facilitate e-building din Maranello, unde compania asamblează componentele electrice sub propriul control. Ferrari susține că această abordare îi permite să mențină standardele de calitate asociate mărcii și să monitorizeze atent fiecare etapă a procesului de fabricație.